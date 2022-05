Puskás Öcsi is hatással volt a diósgyőri csodakapus karrierjére

– Miért lett végül hivatásos kapusedző külkereskedő helyett?

– Nem volt kedvem irodában dolgozni. Amikor hazajöttem, Mészáros megint megkért, foglalkozzak vele, majd egyre több kapus szerette volna, ha edzeném őt, és ez lett a jövőm. Az első kurzusra csaknem nyolcvanan jelentkeztek, ami bizonyítja, hogy volt erre igény. Szakirodalom akkor még nem létezett, mindent a saját tudásomra és tapasztalataimra kellett alapoznom, kezdve a bemelegítéstől a meccsre való felkészülésen keresztül a technikai kérdésekig és a heti program felépítéséig. Én voltam az első, és a követőim már abból merítettek, amit én kidolgoztam. Később még Japánba is elhívtak egy bemutató körútra, tanfolyamokat is tartottam ott kapusoknak és edzőknek, itthon pedig több élvonalbeli klubban is dolgozhattam.

– Ki volt a kedvenc tanítványa?

– Nagyon sok kapus megfordult a kezem alatt, többen válogatottak is lettek. Mészáros volt a legtehetségesebb, de a leglinkebb is, Sáfár Szabolcs pedig azt mutatta meg, hogy hihetetlen szorgalommal és alázattal milyen messzire lehet eljutni. Tízévesen került a kezem alá, mindent megtett, hogy jó kapus legyen belőle, és amikor már válogatottként Salzburgba szerződött, egyszer megjelent nálam az osztrák klub egyik vezetője, és állást kínált, mert Sáfár csak velem akart dolgozni. Három évig dolgoztam ott, majd mondtam neki, nem ártana más módszereket is megismernie, azokat megszoknia, mert csak a hasznára válhat, végül az a kompromisszum született, hogy további két évig még kijártam hozzá.

– Fél éve ünnepelte a nyolcvanadik születésnapját, és remekül néz ki. Hogyan tartja a formáját?

– Még régebben vettem egy szép telket Kismaroson, ahol a kert és a ház mellé építettem egy teniszpályát is, amely ma már műfüves. Oda nagyon sokat kijárok, összejövök a barátokkal, és teniszezünk. Nincs önpusztító szenvedélyem, betartom a koromra vonatkozó orvosi szabályokat is, és valóban nincsen semmi bajom. Sokat számít, hogy a magánéletem is rendben van. Hetven fölött elváltam, de öt éve együtt vagyok az új párommal, akivel régóta ismerjük egymást, a Vasasban dolgozott titkárnőként, de csak most találtunk egymásra. Hálát adok Istennek, hogy így alakult, mert nagyszerűen kijövünk egymással, még az angoltudásomat is frissen tarthatom vele, mert egy évtizeden át Angliában dolgozott korábban, de minden másban is remek partner. Nagy szerencsém van vele.

Borítókép: Tamás Gyula túl a nyolcvanon is aktív életet él (Fotó: Havran Zoltán)