Bevásárolt az MBH Bank az Otthon Centrumban

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Az ingatlanos társaság 20 százaléka marad az eredeti tulajdonos birtokában. Az MBH kedd reggel jelentette be a tranzakciót.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:25
Az MBH Bank 2025. november 17. napján üzletrész adásvételi szerződést írt alá az OC Magyarország Holding Korlátolt Felelősségű Társaság összesen 80 százalékos tulajdonrészének megvásárlására az Otthon Centrum Holding Korlátolt Felelősségű Társasággal mint eladóval - derült ki a bank a BÉT oldalán megjelent közleményéből. Az MBH Bank az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától vásárolja meg. A Budapesti Értéktőzsdén bejelentett többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg. 

A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött.

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata, az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.

Az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó holding akvizíciójával nemcsak ügyfeleinknek kínálhatunk teljeskörű szolgáltatáscsomagot otthonteremtési céljaik eléréséhez, hanem hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése, a piacvezető pozíció elérése irányában – fogalmazott Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: 

A tranzakció emellett ismét tanúbizonyságot tesz a bankcsoport stabilitásáról, dinamizmusáról és további növekedési képességéről. Az elmúlt években ez a negyedik jelentős belföldi akvizíciónk és készen állunk a külföldi terjeszkedésre is.

Az Otthon Centrum csoport két alaptevékenysége – az ingatlanközvetítés és a pénzügyi közvetítés – kulcsszerepet játszik abban, hogy az MBH Bank teljeskörű értékláncot építsen ki az ingatlanfinanszírozási ökoszisztémában. 

„Ez a tranzakció egy jelentős mérföldkő a több mint húszéves Otthon Centrum történetében. Hálás vagyok a kollégáimnak, a menedzsmentnek, a franchise partnereinknek és a tanácsadóinknak, akik mind rengeteget tettek azért, hogy az Otthon Centrum kiemelkedő sikereket elérve a hazai ingatlan- és hitelközvetítési szektor kiemelkedő szereplőjévé váljon. A következő években tulajdonosként továbbra is aktívan jelen leszek, hogy támogassam a fejlődés következő szakaszát és hozzájáruljak az Otthon Centrum további sikeres működéséhez” - tette hozzá Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Holding tulajdonosa, az Otthon Centrum alapítója.

