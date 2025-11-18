Orbán Balázs Igazság órájában: Egy baloldali konglomerátum állt össze most is, ahogy 2024 előtt – Kövesse nálunk élőben! +videó

A miniszterelnök politikai igazgatójával indul kedden az Igazság órája. Orbán Balázzsal a Tisza Párt hétfő este közzétett jelöltjeiről, Orbán Viktor kisvállakozásokat segítő gazdasági bejelentésről, valamint az újabb brüsszeli háborús tervekről is beszélget Németh Balázs műsorvezető.

Orbán Balázs elsőként a Tisza jelöltjeiről mondott véleményt, mint fogalmazott, itt is eljött az igazság pillanata, ki kellett teríteni a kártyákat, amit félig sikeresen tett meg a Tisza Párt.

– Egy baloldali konglomerátum állt össze most is, ahogy 2024 előtt. Látszik, hogy Magyarországon a baloldal felállt ismét, ami a Brüsszelnek való megfelelés jele. Amikor ők vannak hatalmon, mindig a brüsszeli terveknek dolgoznak, ez az adóemelést, a háborút a megszorításokat jelenti

– mondta. Hozzátette, itt Ukrajna további finanszírozásának érdekében csökkentenék a nyugdíjakat, emelnék az adókat, és ezt nem is tagadják a tiszások.

Orbán Balázs szerint a hazugságok hálója jellemzi a Tiszát, ahol mindig másra kenik a felelősséget, de káosz és zűrzavar lenne, ha ők kormányoznának. Ráadásul a baloldali politikát honosítanák meg, amihez a balliberális sajtó asszisztálna.

Hozzátette, míg Orbán Viktor egy tapasztalt, komoly politikus, és a kutatások azt mutatják, hogy a választók szerint is Orbán Viktor tudná megfelelően vezetni az országot, így nem csoda, hogy ilyenkor mindig kijön egy baloldali felmérés ennek ellenkezőjéről.

Lesz nyugdíjemelés

– Lesz 14. havi nyugdíj, a kormány vállalja, hogy több lépcsőben bevezeti a 14. havi nyugdíjat, és ha a gazdaság lehetővé teszi, a kormány gyorsítani fog annak bevezetésén – hangsúlyozta a politikus, felidézve, a Fidesz-kormány vezette vissza a 13. havit is, amit a baloldal elvett az idősektől.

Ukrán aranyvécé

Ukrajna finanszírozásáról elmondta, hazánk jövője szempontjából a legfontosabb levél érkezett Ursula von der Leyentől, aki ismét pénzt kér Ukrajna támogatására, noha kiderült, az ukrán maffia kvázi lenyúlta az uniós támogatásokat. – Ezek után az unió egyik legnagyobb finanszírozási csomagját kellene támogatni a tagállamoknak. Elfogytak a szavak.

Egy olyan ország kormányának öntjük Európa pénzét, ahol a maffia hazaviszi azt, az európai elit pedig tovább támogatná őket

– mondta, hozzátéve, minden tagállamban kétfajta kormány van. Az egyik Brüsszel ellenzéke, akik nemet mondanak, míg a másik oldal mindent odaadna Ukrajnának.

– Mi határozottan nemet mondunk

– szögezte le Orbán Balázs.