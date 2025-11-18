Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Nézőpont IntézetTisza PártMráz Ágoston SámueljelöltállításMagyar Péter

Mráz a jelöltállításról: Ez az új baloldali ellenzék toborzása

A Tisza párt jelöltállítási folyamata látványosnak szánt politikai produkció, ám valójában technikai zavarokkal, előre lezsírozott döntésekkel és központi akarat szerinti jelöltkijelöléssel zajlik – állítja Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a párt nem néppártként működik, hanem egy központosított politikai vállalkozásként, ahol a jelöltek szerepe inkább a lojalitás, mintsem a helyi képviselet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 6:32
A Tisza párt többször elhalasztott jelöltállítási folyamata látványosnak szánt politikai produkcióként működik, ám a felszín mögött jóval több a kérdőjel, mint a valódi részvételiség – mutaott rá a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mráz Ágoston. 

20250311 Budapest Pilhál György, lapunk közkedvelt publicistája kapta idén a Nézőpont Intézet által alapított Jótollú magyar újságíró díját. Fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet képen: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Fotó: Mirkó István  / MW

A politikai elemző szerint a párt működése inkább emlékeztet egy központi irányítású politikai vállalkozásra, mint egy alulról építkező néppártra, és a jelöltek kiválasztása sem a helyi közösségekről szól. A folyamat szerinte csupán „álrészvételiség”, amely inkább látvány, mint valós döntéshozatal.

Az elemző 6+1 pontban foglalta össze a Tisza-jelöltekkel kapcsolatos véleményét: 

1. Technikai káosz és késlekedés

Mráz felhívja a figyelmet arra, hogy a Tisza többször elhalasztott jelöltbejelentése is komoly szervezési hiányosságokra utal. A november 17-i 19 órás határidő helyett este 10-kor is csupán a választókerületek alig 20 százalékában volt ismert a név, ami szerinte a technikai szervezetlenség jele.

2. Előre lezsírozott előválasztás

A Tisza-előválasztás intézménye szerinte ebben a formában komolytalan, mivel a jelöltek valójában már jóval a bejelentések előtt eldőltek. Ezt támasztja alá, hogy a baloldali sajtó napokkal korábban tudni vélte, kik indulnak (például Nagy Ervin vagy Rost Andrea). Mráz szerint a fennmaradó néhány napban lehetetlen lenne valós, megalapozott döntést hozni: „Ezt az egészet előre leosztották.”

3. Nem helyi jelöltek, hanem központi kiküldöttek

A politikai elemző úgy látja, a Tisza által bemutatott jelöltek nem helyi ügyek képviseletére érkező, alulról jövő szereplők, hanem központi „kiküldöttek”. A cél nem az autonóm parlamenti munka, hanem a központi irány követése. „A Tisza nem néppárt, hanem politikai vállalkozás” – fogalmaz.

4. A lojalitás ára

Mráz felveti: ha a jelöltek a központ emberei, akkor felmerül a kérdés, hogyan biztosítják a lojalitásukat. Párhuzamot von a Bajnai-korszak gyakorlataival, amikor a képviselőknek külön dokumentumokkal kellett elköteleződniük. Szerinte a Tisza kínálata világosan baloldali irányt tükröz – adóemelésekkel, vagyonadóval, uniós eladósodással és a szuverenitás csökkentésével –, így jelöltjei is szükségszerűen ezt a politikai pozíciót képviselik.

5. Más közönségnek szól az üzenet

Mráz értelmezésében míg Orbán Viktor a jobboldali és középen álló szavazókhoz beszél, addig Magyar Péter elsősorban a „Brüsszel-párti, Orbán-ellenes baloldali” választókat célozza. Szerinte a Tisza párt programja is ezt a politikai identitást tükrözi.

6. Nem kormányváltás, hanem új ellenzék építése

Magyar Péter kommunikációja gyakran sugallja, hogy „ők a többség” és küszöbön áll a kormányváltás. Ezzel szemben Mráz szerint a valós cél egy új ellenzék toborzása, amit a közvélemény-kutatások is alátámasztanak.

+1. A dramaturgia működik – a valóság kevésbé

A Tisza narratívája, a felfűtött közönségszavazás, az időhúzás és az „átlagemberek” bemutatása szerinte mind egy jól felépített politikai show része. Ennek azonban nincs sok köze valódi részvételi demokráciához, mert a jelöltek – ha mandátumot szereznek – „szavazógépként” fognak működni. 

A dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni: az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átalagember-arcokkal. Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak. 

Nem a személyük a fontos, hanem a kezük

 – írja Mráz Ágoston Sámuel. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

