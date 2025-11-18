Mráz a jelöltállításról: Ez az új baloldali ellenzék toborzása

A Tisza párt többször elhalasztott jelöltállítási folyamata látványosnak szánt politikai produkcióként működik, ám a felszín mögött jóval több a kérdőjel, mint a valódi részvételiség – mutaott rá a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Mráz Ágoston.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Fotó: Mirkó István / MW

A politikai elemző szerint a párt működése inkább emlékeztet egy központi irányítású politikai vállalkozásra, mint egy alulról építkező néppártra, és a jelöltek kiválasztása sem a helyi közösségekről szól. A folyamat szerinte csupán „álrészvételiség”, amely inkább látvány, mint valós döntéshozatal.

Az elemző 6+1 pontban foglalta össze a Tisza-jelöltekkel kapcsolatos véleményét:

1. Technikai káosz és késlekedés

Mráz felhívja a figyelmet arra, hogy a Tisza többször elhalasztott jelöltbejelentése is komoly szervezési hiányosságokra utal. A november 17-i 19 órás határidő helyett este 10-kor is csupán a választókerületek alig 20 százalékában volt ismert a név, ami szerinte a technikai szervezetlenség jele.

2. Előre lezsírozott előválasztás

A Tisza-előválasztás intézménye szerinte ebben a formában komolytalan, mivel a jelöltek valójában már jóval a bejelentések előtt eldőltek. Ezt támasztja alá, hogy a baloldali sajtó napokkal korábban tudni vélte, kik indulnak (például Nagy Ervin vagy Rost Andrea). Mráz szerint a fennmaradó néhány napban lehetetlen lenne valós, megalapozott döntést hozni: „Ezt az egészet előre leosztották.”

3. Nem helyi jelöltek, hanem központi kiküldöttek

A politikai elemző úgy látja, a Tisza által bemutatott jelöltek nem helyi ügyek képviseletére érkező, alulról jövő szereplők, hanem központi „kiküldöttek”. A cél nem az autonóm parlamenti munka, hanem a központi irány követése. „A Tisza nem néppárt, hanem politikai vállalkozás” – fogalmaz.

4. A lojalitás ára

Mráz felveti: ha a jelöltek a központ emberei, akkor felmerül a kérdés, hogyan biztosítják a lojalitásukat. Párhuzamot von a Bajnai-korszak gyakorlataival, amikor a képviselőknek külön dokumentumokkal kellett elköteleződniük. Szerinte a Tisza kínálata világosan baloldali irányt tükröz – adóemelésekkel, vagyonadóval, uniós eladósodással és a szuverenitás csökkentésével –, így jelöltjei is szükségszerűen ezt a politikai pozíciót képviselik.