„Holttestekre vadászunk” – így működik a temetkezési maffia Ukrajnában

Olyan, mint az állatok a dzsungelben. Az oroszlán kapja a legjobb részt, a hiénáknak be kell érniük a maradékkal

– mondta a férfi, aki tizenhat éve dolgozik az ukrán Anubis vállalatnál. Ez a cég piacvezető a temetkezési területen, székhelye Odesszában van, de az egész országban tevékenykedik. Ha bombázás van, azonnal a helyszínre sietnek, hogy felajánlják szolgáltatásaikat a gyászoló családoknak.

Odaadom nekik a névjegyemet, és megmondom, hogy segíthetek, ha szeretnék.

Előfordul, hogy a különböző temetkezési vállalatok ügynökei, akik egyszerre érkeznek a helyszínre, összevesznek.

Néhányan az emberek előtt becsmérlik a cégünket, azt mondják, hogy túl drágák vagyunk, és ugyanazt kínálják, csak olcsóbban. De mi továbbra is piacvezetők vagyunk Odesszában

– mondta a férfi.

A verseny kiélezett. Ahhoz, hogy elsőként érkezzenek, informális megállapodásokat kell kötniük a temetkezési cégeknek a rendőrséggel, a kórházakkal és a halottasázakkal.

Ezek a szervezetek, hatóságok pénzügyi ellenszolgáltatásért elsőként értesítenek minket, ha haláleset történik

– mondta a férfi, aki szerint „ez nem korrupció, hanem információvásárlás.” Hozzátette:

Ez egy kaotikus piac, ahol mindenki megragad, amit tud. Ha nem fogadom el ezeket a módszereket, üres lesz a tányérom. A temetkezési vállalkozás olyan, mint a prostitúció, a kábítószer-kereskedelem és a szerencsejáték, de erről senki sem beszél nyíltan.

A temetkezési piac éves forgalma több mint 2,1 milliárd hrivnya (43 millió euró), és hivatalos adatok szerint több mint 3000 vállalkozás működik ezen a területen, amelyek túlnyomó többsége magánkézben van. Az alkalmazottak jutalékban kapják a fizetésüket. Az általános piaci trend szerint minden temetés után a családok által fizetett összeg 11 százalékát kapja meg a közvetítő. Az ágazatban az átlagos havi jövedelem 1000 és 1500 dollár között mozog.

A Le Monde-nak nyilatkozó férfi 2024 nyarán, az áramkimaradások miatt megnövekedett halálozások miatt, amelyek az oroszok energiainfrastruktúrára mért csapásainak következményei voltak, 3000 dollár (2600 euró) értékű összeget zsebelt be, ami az egyik legjobb fizetése volt.

A temetések ára nő, a temetkezési szokások változnak

Ukrajnában az emberek a bombázásoktól való félelmük miatt a lehető legrövidebb temetési szertartásokat szeretnék. Korábban a koporsót a templomba vitték, hogy búcsút vegyenek szerettüktől. Most közvetlenül a temetőbe viszik. Erről már egy másik, szintén a temetkezési szektorban dolgozó férfi beszélt a Le Monde-nak. A riportból kiderül:

Az emberek kevesebbet költenek a temetésekre, mert kevesebb pénzük van. Olcsóbb kereszteket és koporsókat rendelnek, és néha még a szertartáson felszolgált ételekről is lemondanak.

Megjelent egy új „ügyfél-kategória” is, az „elüldözöttek”. Ők azok, akik „sok megpróbáltatáson mentek keresztül, stresszesek és depressziósak. Nem tudják eltemetni szeretteiket a megszállt területeken, ezért Kijev környékét választják.

A kijevi régióban a felszabadított területek még mindig aknásak, ezért sokan a hamvasztás mellett döntenek. A Herszon és Zaporizzsja régiókban az emberek aknamentesítőket kérnek, hogy tisztítsák meg a temetőben a koporsónak fenntartott helyet.

Egyre többe kerül a temetés, sokan húznak hasznot rajta

2022 februárja előtt egy temetés átlagosan 200 dollárba került a hivatalos adatok szerint. A francia lapnak nyilatkozó alkalmazott cégénél, az Anubisnál egy temetés ma 500-1000 dollárba kerül, de a koporsó ára akár 2500 dollárra, a legdrágábbaké pedig 10 000 dollárra is emelkedhet.