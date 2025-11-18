„A holttesteket vadásszuk” – ezt mondta egy 39 éves, temetkezési vállalkozónál dolgozó ukrán férfi a Le Monde-nak. A francia lapnak nyilatkozó férfi arról beszélt, hogy főnökei utasítása egyértelműen az, hogy elsőként érkezzenek, és amikor valaki meghal, akkor a temetkezési cégeket mint versenytársakat lekörözve, gyorsan érjenek a helyszínre. Az ukrán korrupció minden területen jelen van.
„Holttestekre vadászunk” – így működik a temetkezési maffia Ukrajnában
Az ukrán temetkezési szektor sem mentes a korrupciótól. Az elhunytak családjai az áldozatok. Az ukrán korrupció mindent átsző Zelenszkij országában, a kegyeleti szertartásokat sem tartja tiszteletben a temetkezési maffia.
Olyan, mint az állatok a dzsungelben. Az oroszlán kapja a legjobb részt, a hiénáknak be kell érniük a maradékkal
– mondta a férfi, aki tizenhat éve dolgozik az ukrán Anubis vállalatnál. Ez a cég piacvezető a temetkezési területen, székhelye Odesszában van, de az egész országban tevékenykedik. Ha bombázás van, azonnal a helyszínre sietnek, hogy felajánlják szolgáltatásaikat a gyászoló családoknak.
Odaadom nekik a névjegyemet, és megmondom, hogy segíthetek, ha szeretnék.
Előfordul, hogy a különböző temetkezési vállalatok ügynökei, akik egyszerre érkeznek a helyszínre, összevesznek.
Néhányan az emberek előtt becsmérlik a cégünket, azt mondják, hogy túl drágák vagyunk, és ugyanazt kínálják, csak olcsóbban. De mi továbbra is piacvezetők vagyunk Odesszában
– mondta a férfi.
A verseny kiélezett. Ahhoz, hogy elsőként érkezzenek, informális megállapodásokat kell kötniük a temetkezési cégeknek a rendőrséggel, a kórházakkal és a halottasázakkal.
Ezek a szervezetek, hatóságok pénzügyi ellenszolgáltatásért elsőként értesítenek minket, ha haláleset történik
– mondta a férfi, aki szerint „ez nem korrupció, hanem információvásárlás.” Hozzátette:
Ez egy kaotikus piac, ahol mindenki megragad, amit tud. Ha nem fogadom el ezeket a módszereket, üres lesz a tányérom. A temetkezési vállalkozás olyan, mint a prostitúció, a kábítószer-kereskedelem és a szerencsejáték, de erről senki sem beszél nyíltan.
A temetkezési piac éves forgalma több mint 2,1 milliárd hrivnya (43 millió euró), és hivatalos adatok szerint több mint 3000 vállalkozás működik ezen a területen, amelyek túlnyomó többsége magánkézben van. Az alkalmazottak jutalékban kapják a fizetésüket. Az általános piaci trend szerint minden temetés után a családok által fizetett összeg 11 százalékát kapja meg a közvetítő. Az ágazatban az átlagos havi jövedelem 1000 és 1500 dollár között mozog.
A Le Monde-nak nyilatkozó férfi 2024 nyarán, az áramkimaradások miatt megnövekedett halálozások miatt, amelyek az oroszok energiainfrastruktúrára mért csapásainak következményei voltak, 3000 dollár (2600 euró) értékű összeget zsebelt be, ami az egyik legjobb fizetése volt.
A temetések ára nő, a temetkezési szokások változnak
Ukrajnában az emberek a bombázásoktól való félelmük miatt a lehető legrövidebb temetési szertartásokat szeretnék. Korábban a koporsót a templomba vitték, hogy búcsút vegyenek szerettüktől. Most közvetlenül a temetőbe viszik. Erről már egy másik, szintén a temetkezési szektorban dolgozó férfi beszélt a Le Monde-nak. A riportból kiderül:
Az emberek kevesebbet költenek a temetésekre, mert kevesebb pénzük van. Olcsóbb kereszteket és koporsókat rendelnek, és néha még a szertartáson felszolgált ételekről is lemondanak.
Megjelent egy új „ügyfél-kategória” is, az „elüldözöttek”. Ők azok, akik „sok megpróbáltatáson mentek keresztül, stresszesek és depressziósak. Nem tudják eltemetni szeretteiket a megszállt területeken, ezért Kijev környékét választják.
A kijevi régióban a felszabadított területek még mindig aknásak, ezért sokan a hamvasztás mellett döntenek. A Herszon és Zaporizzsja régiókban az emberek aknamentesítőket kérnek, hogy tisztítsák meg a temetőben a koporsónak fenntartott helyet.
Egyre többe kerül a temetés, sokan húznak hasznot rajta
2022 februárja előtt egy temetés átlagosan 200 dollárba került a hivatalos adatok szerint. A francia lapnak nyilatkozó alkalmazott cégénél, az Anubisnál egy temetés ma 500-1000 dollárba kerül, de a koporsó ára akár 2500 dollárra, a legdrágábbaké pedig 10 000 dollárra is emelkedhet.
A temetkezési vállalatok által az informátoroknak fizetett összegek az utóbbiak profiljától függnek.
Egy Odesszában dolgozó mentő szerint minden bejelentett haláleset „70 és 120 dollár” közötti bevételt hoz a mentőszolgálat azon munkatársának, aki a temetkezési vállalatot értesíti.
A mentők sokáig egyénileg értesítették a vállalatokat, de most már mindenki köteles az információt továbbítani a vállalat központjának, amely maga hívja fel a temetkezési vállalatot cserébe a megfelelő összegért. A hatalom emberei itt is maguknak szerzik meg a pénzt, a Le Monde-nak nyilatkozó mentő szerint egy embert már elbocsátottak, mert ő maga hívta fel a temetkezési vállalatot, ahelyett, hogy értesítette volna a központot.
A civilek temetései különösen alkalmasak visszaélésekre, de a hivatalok dolgozói a katonák temetéséből is hasznot húznak.
További Külföld híreink
A katonák temetésének költségeit a városi hatóságok viselik, amelyek ingyenesen biztosítják a családoknak a koporsót, a keresztet és a holttest szállítását, ami 15 000 hrivnya, nagyjából 120 ezer forint értékű szolgáltatásnak felel meg.
Mikola Storozsuk, az odesszai Veterans Hub nevű civil szervezet helyettes vezetője, amely a veteránokat és a hozzátartozóikat segíti, arról beszélt, hogy a háború kezdetén Ukrajna-szerte korrupciós eseteket tártak fel, amelyekbe regionális katonai toborzóközpontok is belekeveredtek, amelyeknek feladata volt értesíteni a családokat a katonák haláláról és felajánlani a temetés megszervezését.
Sokan kényszerítették a halottak hozzátartozóit, hogy olyan magán temetkezési vállalatokat válasszanak, amelyekkel megállapodást kötöttek.
Mikola Storozsuk úgy fogalmazott:
Ukrajna egész területén továbbra is előfordulnak korrupciós ügyek, amelyekben önkormányzati tisztviselők nyomást gyakorolnak a katonák családjaira, hogy bizonyos magánvállalkozásokat válasszanak.
A temetkezési korrupció nem szúr szemet az uniónak
Mihajlo Szerebjakov, az Ensemble contre la corruption (Együtt a korrupció ellen) nevű civil szervezet vezetője jól ismeri ezeket a gyakorlatokat, amelyek már a 2022. februári orosz invázió előtt is elterjedtek az egész országban, azonban ezekről senki sem beszélt.
Előfordul, hogy a temetkezési vállalkozások alkalmazottai pénzért értesítést kapnak, és még a mentők vagy a rendőrség előtt megérkeznek a helyszínre
– magyarázza a korrupcióellenes aktivista, hangsúlyozva, hogy a háború tovább súlyosbította ezeket a visszaéléseket, „mindenféle korrupció számára termékeny talajt” teremtve.
Egy 2022-ben készült, soha nem publikált dokumentumban, amelyet a Le Monde megtekinthetett, az ügyért felelős ukrán közösségi és területfejlesztési minisztérium kijelenti, hogy „a temetkezési szolgáltatások terén tapasztalható korrupció és visszaélések továbbra is az egyik legfontosabb és legösszetettebb probléma a területi közösségek fejlődése szempontjából”. Ez a korrupcióellenes cselekvési terv kiemeli, hogy a vállalatok és a rendfenntartó erők tagjai, valamint az egészségügyi személyzet között titokban kötött megállapodások gyakoriak, ami a családok jogainak megsértését jelenti, és indokolatlan előnyt biztosít bizonyos piaci szereplőknek.
A dokumentum számos más visszaélést is feltár, például „a halottasházak alkalmazottai néha indokolatlan boncolásokat végeznek, kizárólag azért, hogy a családokat rákényszerítsék egy kötelező szolgáltatás megfizetésére.
Ezzel szemben egyes családokat arra kényszerítenek, hogy azért fizessenek, hogy elkerüljék a boncolást.” Ez a helyzet a háborús évek alatt nem változott, a korrupciós gyakorlatok továbbra is fennállnak.
Túlszámlázás külső alapján
A temetkezési vállalatok a családok megjelenése alapján is túlszámlázzák szolgáltatásaikat.
Minél jómódúbbnak tűnnek, annál magasabb az ár
– állítja Mihajlo Szerebjakov.
A minisztériumi cselekvési tervnek a temetkezési ágazatban elkövetett visszaélések elleni küzdelemre irányuló jogszabályok szigorítását kellett volna lehetővé tennie. A törvényjavaslat azonban a levegőben lóg. Az ukrán korrupció által érintett más területek, amelyek rontják az ország imázsát a civil társadalom és az Európai Unió figyelmét is magukra vonják, azonban a temetkezési ágazat „nem vonzza a figyelmet, senki nem figyel a kegyeletsértő, ám sokaknak jövedelmező üzletre.
A törvényt nem fogadták el, mert ez a feketepiac sok embernek kedvez
– állítja Olekszandr Skorik, a Spetskombinat állami temetkezési vállalat igazgatóhelyettese.
Szerinte egy másik tényező is magyarázza ezt a tehetetlenséget:
Ma minden, ami a halállal kapcsolatos, túl fájdalmas. Az emberek, akik traumatizáltak, inkább elkerülik a témát, és azok, akiket becsaptak, szégyellik ezt elmondani. A háború ideális időpont a temetkezési maffia virágzására. Az embereknek más prioritásaik vannak, és a túlélésre koncentrálnak.
További Külföld híreink
Ukrán korrupció: Zelenszkijhez vezetnek a legújabb botrány szálai
Amint arról beszámoltunk, magas rangú tisztviselőkből álló hálózat, vesztegetéssel és hatalommal való visszaélés révén, mintegy százmillió dolláros vagyont szedett össze magának. A korrupciós ügyben főként az Enerhoatom szerződései érintettek. A gyanú szerint a központi szereplő Timur Mindics vállalkozó, Zelenszkij korábbi üzlettársa.
Mindics még azelőtt elhagyta Ukrajnát, hogy a hatóságok házkutatást tartottak fényűző kijevi lakásán.
A nyomozást vezető ukrán korrupcióellenes szervek – köztük a NABU és a SZAP – hang- és videófelvételeket tettek közzé, amelyekben a feltételezett elkövetők fedőnevek mögé rejtőzve beszélnek a kenőpénzekről. A botrány nem csupán büntetőjogi ügy, ugyanis két ukrán miniszter már benyújtotta lemondását, miután Zelenszkij felelősségre vonást sürgetett.
Ukrajnában rendszerszintű a korrupció, a szálak pedig Zelenszkijig érnek.
Az oligarchák, akik korábban a médiát és az ipart uralták, ma a háborús gazdaság haszonélvezői. Az az ukrán cég például, amelyik régen Zelenszkij filmjeihez keresett forgatási helyszíneket, ma már túlárazott drónokat és nagy hatótávolságú rakétákat gyárt. A Fire Point nevű cég 2025-re – egymilliárd dollár összértékű állami megrendeléseivel – Ukrajna egyik legnagyobb katonai beszállítójává vált, és ez a cég felel a Flamingo cirkálórakéta gyártásáért is.
A Fire Point gyors növekedése miatt felmerült a korrupció gyanúja, és vizsgálat indult a cég ellen.
Borítókép: Illusztráció. Temetés Ukrajnában (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások
Fordulat Kijevben?
Igent mondtak Trump béketervére
Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások
Fordulat Kijevben?
Igent mondtak Trump béketervére
Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!