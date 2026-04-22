London meghátrált: túl drága az orosz tankerek üldözése

A vita arról szól, hogy hol helyezzék el az elfoglalt hajókat, és mely minisztérium viselje a költségeket. A közlekedési tárcát több forrás is azzal vádolja, hogy késlelteti a döntéshozatalt.

A brit aggályokat erősíti egy korábbi eset: az ír hatóságok által lefoglalt, panamai zászló alatt közlekedő MV Matthew fenntartása eddig több mint 10 millió fontba került, miután a fedélzetén jelentős mennyiségű kábítószert találtak.

A londoni kormányban további biztonsági szempontok is felmerültek.

Yvette Cooper külügyminiszter és Shabana Mahmood belügyminiszter attól tartanak, hogy a lefoglalt hajók legénysége – köztük akár orosz zsoldosok – menedékjogot kérhetne Nagy-Britanniában.

A Brit Királyi Haditengerészet irányított rakétákkal felszerelt HMS Duncan rombolója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Golejewski)

Orosz aktivitás az európai vizeken

A brit hatóságok óvatossága közben az orosz „árnyékflotta” továbbra is aktív. Nemrég egy szankcionált tanker haladt át csatornán egy orosz hadihajó kíséretében, majd további hajók követték.

Az úgynevezett árnyékflotta mintegy 700 hajóból áll, és az orosz olajexport közel 40 százalékát szállítja. Ezek a hajók gyakran váltogatják nevüket, zászlójukat és tulajdonosi hátterüket, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat.

Emellett komoly környezeti kockázatot is jelentenek, mivel sok esetben rossz állapotúak és nem rendelkeznek megfelelő biztosítással.

Óvatos brit szerepvállalás

Az Egyesült Királyság eddig inkább támogató szerepet vállalt a tengeri műveletekben. Segítette például az amerikai akciókat, illetve a francia erők munkáját megfigyeléssel és felderítéssel. A brit haditengerészet elit egységei – köztük a különleges műveletekre kiképzett kommandósok – képesek lennének akár helikopterről ereszkedve is elfoglalni a hajókat, ám a politikai és jogi bizonytalanság egyelőre visszafogja az ilyen akciókat.

John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A tengeri feszültségek nem korlátozódnak az olajszállítókra. John Healey védelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy orosz tengeralattjárók próbáltak adatkábeleket megfigyelni a brit felségvizek közelében.

A brit kormány helyzete jól tükrözi a nyugati országok dilemmáját: miközben növelni kívánják a nyomást Oroszországon, a konkrét lépések jelentős költségekkel és biztonsági kockázatokkal járnak.