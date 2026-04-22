London meghátrált: túl drága az orosz tankerek üldözése

Hiába ígérte meg a határozott fellépést Keir Starmer, egyelőre nem foglalt le egyetlen szankciós listán szereplő orosz olajszállító hajót sem a brit haditengerészet. A háttérben elsősorban pénzügyi és jogi viták állnak: a londoni kormányzati körökben attól tartanak, hogy a lefoglalt hajók fenntartása és kikötői elhelyezése akár több tízmillió fontba is kerülhet.

Forrás: The Times2026. 04. 22. 12:51
Keir Starmer brit miniszterelnök a HMS Iron Duke hadihajó fedélzetén Fotó: Leon Neal Forrás: AFP
A brit tervek szerint a gyanús tankereket különleges egységek és a bűnüldöző szervek szakemberei szállnák meg, azonban a végrehajtás eddig elmaradt, írja a The Times.

Illusztráció. Az orosz árnyékflotta hajói (Fotó: TT NEWS AGENCY/AFP/Johan Nilsson)

A vita arról szól, hogy hol helyezzék el az elfoglalt hajókat, és mely minisztérium viselje a költségeket. A közlekedési tárcát több forrás is azzal vádolja, hogy késlelteti a döntéshozatalt.

A brit aggályokat erősíti egy korábbi eset: az ír hatóságok által lefoglalt, panamai zászló alatt közlekedő MV Matthew fenntartása eddig több mint 10 millió fontba került, miután a fedélzetén jelentős mennyiségű kábítószert találtak.

A londoni kormányban további biztonsági szempontok is felmerültek.

Yvette Cooper külügyminiszter és Shabana Mahmood belügyminiszter attól tartanak, hogy a lefoglalt hajók legénysége – köztük akár orosz zsoldosok – menedékjogot kérhetne Nagy-Britanniában.

A Brit Királyi Haditengerészet irányított rakétákkal felszerelt HMS Duncan rombolója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Golejewski)

Orosz aktivitás az európai vizeken

A brit hatóságok óvatossága közben az orosz „árnyékflotta” továbbra is aktív. Nemrég egy szankcionált tanker haladt át csatornán egy orosz hadihajó kíséretében, majd további hajók követték.

Az úgynevezett árnyékflotta mintegy 700 hajóból áll, és az orosz olajexport közel 40 százalékát szállítja. Ezek a hajók gyakran váltogatják nevüket, zászlójukat és tulajdonosi hátterüket, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat. 

Emellett komoly környezeti kockázatot is jelentenek, mivel sok esetben rossz állapotúak és nem rendelkeznek megfelelő biztosítással.

Óvatos brit szerepvállalás

Az Egyesült Királyság eddig inkább támogató szerepet vállalt a tengeri műveletekben. Segítette például az amerikai akciókat, illetve a francia erők munkáját megfigyeléssel és felderítéssel. A brit haditengerészet elit egységei – köztük a különleges műveletekre kiképzett kommandósok – képesek lennének akár helikopterről ereszkedve is elfoglalni a hajókat, ám a politikai és jogi bizonytalanság egyelőre visszafogja az ilyen akciókat.

John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: Anadolu/AFP/Rasid Necati Aslim)

A tengeri feszültségek nem korlátozódnak az olajszállítókra. John Healey védelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy orosz tengeralattjárók próbáltak adatkábeleket megfigyelni a brit felségvizek közelében.

A brit kormány helyzete jól tükrözi a nyugati országok dilemmáját: miközben növelni kívánják a nyomást Oroszországon, a konkrét lépések jelentős költségekkel és biztonsági kockázatokkal járnak.

add-square Orosz–ukrán háború

Pusztító ukrán támadás: gyerekek is megsérültek az orosz városra zúduló drónoktól

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Én, az „agymosott birka”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
