Olajszennyezést okozott, mégis elengedték az orosz árnyékflotta tankerét

Az oroszországi Primorszk kikötőjéből indult Flora 1 nevű tankert Svédország déli partjai előtt tartóztatták fel a nap folyamán. A parti őrség szerint az olajszennyezés várhatóan nem fogja a partvidéket sújtani. A svéd ügyészség szerint kikérdezték a legénység tagjait, akik közül két személyt arról értesítettek, hogy környezetvédelmi bűncselekménnyel gyanúsítják őket, ám nem vették őket őrizetbe.

Az olajszennyezés Svédország kizárólagos gazdasági övezetén belül történt, ami azt jelenti, hogy korlátozottak azok a nyomozati cselekmények, amelyeket végrehajthatunk

– ismertette a vádhatóság. „Megtartottuk a szükségesnek ítélt meghallgatásokat, és nem fogunk kényszerintézkedéseket alkalmazni e feltételezett bűncselekménnyel kapcsolatban” – tette hozzá.