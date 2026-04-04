Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Olajszennyezést okozott, mégis elengedték az orosz árnyékflotta tankerét

Svédország elengedte azt a feltehetően az orosz árnyékflottához tartozó tankert, amely a gyanú szerint egy 12 kilométer hosszan elterülő olajszennyezést okozott a Balti-tengeren Gotland szigetének térségében – közölte pénteken a svéd parti őrség.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 1:04
Tankerhajó a távolban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az oroszországi Primorszk kikötőjéből indult Flora 1 nevű tankert Svédország déli partjai előtt tartóztatták fel a nap folyamán. A parti őrség szerint az olajszennyezés várhatóan nem fogja a partvidéket sújtani. A svéd ügyészség szerint kikérdezték a legénység tagjait, akik közül két személyt arról értesítettek, hogy környezetvédelmi bűncselekménnyel gyanúsítják őket, ám nem vették őket őrizetbe.

Képünk illusztráció – Az orosz „árnyékflotta”, amely régebbi, a szankciókat kijátszó tartályhajókból áll, jelentős biztonsági és környezeti veszélyt jelent Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter szerint
Fotó: AFP

Az olajszennyezés Svédország kizárólagos gazdasági övezetén belül történt, ami azt jelenti, hogy korlátozottak azok a nyomozati cselekmények, amelyeket végrehajthatunk

 – ismertette a vádhatóság. „Megtartottuk a szükségesnek ítélt meghallgatásokat, és nem fogunk kényszerintézkedéseket alkalmazni e feltételezett bűncselekménnyel kapcsolatban” – tette hozzá.

A vádhatóság szerint vizsgálatot indítottak környezetvédelmi bűncselekmény gyanúja miatt. Közöltéke azt is, hogy tisztában vannak azzal, hogy a hajó uniós szankciós listán szerepel, és nem egyértelmű, mely nemzet zászlaja alatt közlekedik.

Az orosz »árnyékflotta«, amely régebbi, nem megfelelően biztosított, a szankciókat kijátszó tartályhajókból áll, jelentős biztonsági és környezeti veszélyt jelent

 – hangoztatta Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter az X-en tett bejegyzésében. „A kormány komolyan veszi ezt az incidenst, akkor is, ha ez alkalommal nem történt nagyobb olajszennyezés” – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
