Irán minden ellenségét megfenyegette

Donald Trump amerikai elnök egyértelmű figyelmeztetést adott

Az elnök Truth Social-oldalán megismételte korábbi kijelentését, miszerint az egyeztetéseken komoly előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor a tárgyalások sikertelensége esetére súlyos következményekre figyelmeztetett.

Kifejtette, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva rövid időn belül nincs megállapodás, valamint a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a kereskedelmi forgalom előtt, az Egyesült Államok hadereje „teljes mértékben megsemmisít” minden elektromos áramot előállító iráni erőművet, az olajkutakat és az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Harg-szigetet.

Trump hozzátette, hogy az említett létesítmények eddig tudatosan nem szerepeltek az amerikai légicsapások célpontjai között, valamint kilátásba helyezte, hogy a tengervíz sótalanítására szolgáló iráni létesítmények is célponttá válhatnak.

