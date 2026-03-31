Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) sajtószolgálata közölte, hogy Irán rakétákat és drónokat fog bevetni annak megakadályozására, hogy ellenfelei bármilyen kísérletet tegyenek a Hormuzi-szoroson való áthaladásra – számolt be cikkében a TASZSZ.
Irán minden ellenségét megfenyegette
Irán egyértelmű katonai fenyegetést fogalmazott meg a Hormuzi-szoros térségében, hangsúlyozva, hogy rakétákkal és drónokkal lép fel minden ellenséges mozgással szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda szerint a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes ellenőrzés alatt áll. Eközben Donald Trump amerikai elnök súlyos megtorló lépéseket helyezett kilátásba, ha nem sikerül gyorsan tűzszünetet elérni.
A legfőbb főparancsnok (Modzstaba Hamenei) utasítására a Hormuzi-szoros teljes mértékben és biztonságosan az IRGC haditengerészeti erőinek ellenőrzése alatt áll. Az ellenség bármilyen legkisebb mozgását rakétákkal és drónokkal fogjuk elfojtani
– áll a közleményben, amelyet a Tasnim hírügynökség idézett.
További Külföld híreink
Donald Trump amerikai elnök egyértelmű figyelmeztetést adott
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk:
Az elnök Truth Social-oldalán megismételte korábbi kijelentését, miszerint az egyeztetéseken komoly előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor a tárgyalások sikertelensége esetére súlyos következményekre figyelmeztetett.
Kifejtette, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva rövid időn belül nincs megállapodás, valamint a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a kereskedelmi forgalom előtt, az Egyesült Államok hadereje „teljes mértékben megsemmisít” minden elektromos áramot előállító iráni erőművet, az olajkutakat és az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Harg-szigetet.
Trump hozzátette, hogy az említett létesítmények eddig tudatosan nem szerepeltek az amerikai légicsapások célpontjai között, valamint kilátásba helyezte, hogy a tengervíz sótalanítására szolgáló iráni létesítmények is célponttá válhatnak.
Borítókép: Tankerhajó a távolban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!