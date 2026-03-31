Irán minden ellenségét megfenyegette

Irán egyértelmű katonai fenyegetést fogalmazott meg a Hormuzi-szoros térségében, hangsúlyozva, hogy rakétákkal és drónokkal lép fel minden ellenséges mozgással szemben. Az Iráni Forradalmi Gárda szerint a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes ellenőrzés alatt áll. Eközben Donald Trump amerikai elnök súlyos megtorló lépéseket helyezett kilátásba, ha nem sikerül gyorsan tűzszünetet elérni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 13:08
Tankerhajó a távolban
Tankerhajó a távolban Forrás: AFP
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) sajtószolgálata közölte, hogy Irán rakétákat és drónokat fog bevetni annak megakadályozására, hogy ellenfelei bármilyen kísérletet tegyenek a Hormuzi-szoroson való áthaladásra – számolt be cikkében a TASZSZ.

A legfőbb főparancsnok (Modzstaba Hamenei) utasítására a Hormuzi-szoros teljes mértékben és biztonságosan az IRGC haditengerészeti erőinek ellenőrzése alatt áll. Az ellenség bármilyen legkisebb mozgását rakétákkal és drónokkal fogjuk elfojtani

– áll a közleményben, amelyet a Tasnim hírügynökség idézett.

Az elnök Truth Social-oldalán megismételte korábbi kijelentését, miszerint az egyeztetéseken komoly előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor a tárgyalások sikertelensége esetére súlyos következményekre figyelmeztetett.

Kifejtette, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva rövid időn belül nincs megállapodás, valamint a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a kereskedelmi forgalom előtt, az Egyesült Államok hadereje „teljes mértékben megsemmisít” minden elektromos áramot előállító iráni erőművet, az olajkutakat és az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Harg-szigetet.

Trump hozzátette, hogy az említett létesítmények eddig tudatosan nem szerepeltek az amerikai légicsapások célpontjai között, valamint kilátásba helyezte, hogy a tengervíz sótalanítására szolgáló iráni létesítmények is célponttá válhatnak.

add-square Támadás Irán ellen

Brüsszel hajmeresztő javaslattal állt elő: utazzanak kevesebbet az európaiak

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

