Brüsszel arra ösztönzi a tagországokat, hogy mérsékeljék az olaj- és földgázfelhasználást, elsősorban a közlekedés területén, tekintettel arra, hogy az iráni konfliktus miatt az energiaellátásban tartós fennakadások alakulhatnak ki – számolt be cikkében az Origo.
Brüsszel hajmeresztő javaslattal állt elő: utazzanak kevesebbet az európaiak
Ismét a magyar kormánynak lesz igaza. Brüsszel már évek óta gáncsolja az európai gazdaságot azzal, hogy kizárta az olcsó orosz kőolajat a piacról. A kontinens energiahordozók terén kialakult sérülékenységét mi sem szemlélteti jobban, mint a Brüsszelből érkező javaslat, amiben arra kérik az európai lakosságot, utazzanak kevesebbet, mérsékeljék az energiahordozók felhasználását, mert attól tartanak, hogy az elhúzódó iráni konfliktus ellátási problémákat okozhat a piacokon.
A felhívást Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos fogalmazta meg, ami azt jelzi, hogy az aggodalmak szerint a Perzsa-öbölben zajló események túlmutathatnak az áremelkedésen, és szélesebb körű ellátási krízissé válhatnak, komoly hatást gyakorolva a világgazdaságra.
Az energiaügyi minisztereknek címzett levelében a biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányoknak érdemes megfontolniuk önkéntes keresletcsökkentő lépések bevezetését, külön hangsúlyt helyezve a közlekedésre.
Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az embereket kevesebb autóhasználatra és légi utazásra kérik, hogy az üzemanyagkészleteket fontosabb felhasználásra lehessen fenntartani, hasonlóan ahhoz, amit már egyes ázsiai országok alkalmaznak.
Az uniós energiaügyi miniszterek kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az energiaválság kezelésének lehetőségeiről.
Jorgensen levelében kiemelte, hogy az európai közlekedési szektor egyre nagyobb költségekkel és ellátási problémákkal szembesül, mivel jelentős mértékben függ a Perzsa-öbölből származó importtól, ahonnan az EU a repülőgép-üzemanyag és a dízel több mint 40 százalékát szerzi be.
Rámutatott arra is, hogy a helyzetet súlyosbítja az alternatív források szűkös rendelkezésre állása, valamint az, hogy az EU-n belül korlátozottak az egyes termékek finomításához szükséges kapacitások.
A biztos hangsúlyozta: a tagállamoknak kerülniük kell minden olyan intézkedést, amely növelné a fogyasztást, akadályozná a kőolajtermékek szabad mozgását vagy csökkentené az uniós finomítók teljesítményét.
Emellett figyelembe kell venni a nemzeti döntések határokon átnyúló következményeit is az uniós szintű koordináció érdekében.
További Külföld híreink
Jelenleg Európában még nem vezettek be keresletcsökkentő lépéseket, noha ezek az 1970-es évek olajválságai idején általánosnak számítottak, például az üzemanyag-racionalizálás vagy az autómentes vasárnapok formájában.
A Nemzetközi Energiaügynökség már kidolgozott egy javaslatcsomagot, amely többek között a távmunka ösztönzését és a megengedett sebesség csökkentését is tartalmazza.
A levél egy olyan időszakban született, amikor egyre kisebb az esélye annak, hogy az iráni háború rövid időn belül lezárul, így nő a tartós hiány kialakulásának kockázata. Jorgensen szerint az EU-nak időben fel kell készülnie egy elhúzódó helyzetre. Az energiaügyi vezető további javaslatként említette a megfigyelési rendszerek és az információcsere erősítését, a nem létfontosságú finomítói karbantartások elhalasztását, valamint a bioüzemanyagok nagyobb arányú alkalmazásának mérlegelését a fosszilis energiahordozók kiváltására.
Borítókép: Dan Jorgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!