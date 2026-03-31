Brüsszel hajmeresztő javaslattal állt elő: utazzanak kevesebbet az európaiak

A felhívást Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos fogalmazta meg, ami azt jelzi, hogy az aggodalmak szerint a Perzsa-öbölben zajló események túlmutathatnak az áremelkedésen, és szélesebb körű ellátási krízissé válhatnak, komoly hatást gyakorolva a világgazdaságra.

Az energiaügyi minisztereknek címzett levelében a biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányoknak érdemes megfontolniuk önkéntes keresletcsökkentő lépések bevezetését, külön hangsúlyt helyezve a közlekedésre.

Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az embereket kevesebb autóhasználatra és légi utazásra kérik, hogy az üzemanyagkészleteket fontosabb felhasználásra lehessen fenntartani, hasonlóan ahhoz, amit már egyes ázsiai országok alkalmaznak.

Az uniós energiaügyi miniszterek kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az energiaválság kezelésének lehetőségeiről.

Jorgensen levelében kiemelte, hogy az európai közlekedési szektor egyre nagyobb költségekkel és ellátási problémákkal szembesül, mivel jelentős mértékben függ a Perzsa-öbölből származó importtól, ahonnan az EU a repülőgép-üzemanyag és a dízel több mint 40 százalékát szerzi be.

Rámutatott arra is, hogy a helyzetet súlyosbítja az alternatív források szűkös rendelkezésre állása, valamint az, hogy az EU-n belül korlátozottak az egyes termékek finomításához szükséges kapacitások.

A biztos hangsúlyozta: a tagállamoknak kerülniük kell minden olyan intézkedést, amely növelné a fogyasztást, akadályozná a kőolajtermékek szabad mozgását vagy csökkentené az uniós finomítók teljesítményét.

Emellett figyelembe kell venni a nemzeti döntések határokon átnyúló következményeit is az uniós szintű koordináció érdekében.