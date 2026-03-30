Hrisztijan Mickoszki: Veszélyes időkben tapasztalt vezetőkre van szükség

A jelenlegi, bizonytalanságokkal teli időszakban a politikai vezetők felelőssége, hogy valódi megoldásokat kínáljanak a felmerülő problémákra – fogalmazott Mickoszki. A miniszterelnök rámutatott: ha egy vezető kudarcot vall, „nem egyedül bukik, hanem az egész országgal együtt”.
Beszédében kiemelte: nem olyan politikusokra van szükség, akik csak bírálják a helyzetet, hanem olyanokra, akik válaszokat is tudnak adni. A választások előtt – tette hozzá – különösen fontos, hogy a választók felelős döntést hozzanak.
A miniszterelnök elismerően beszélt Orbán Viktor politikájáról: szerinte a magyar kormányfő nem a tömeget követi, hanem irányt mutat, világos jövőképe van és nem fél nemet mondani, ha azt az országa érdeke megkívánja.
Hozzátette: ennek eredményeként Magyarország ma stabil, biztonságos és gazdaságilag fejlett ország.
Mickoszki arról is beszélt, hogy a magyar kormány a bevándorlási válság alatt határozott döntéseket hozott az ország biztonsága érdekében; ezek nem voltak könnyűek, de szükségesnek bizonyultak.
A kétoldalú kapcsolatokat említve elmondta: Magyarország és Észak-Macedónia együttműködése stabil alapokon áll, és az elmúlt években folyamatosan erősödött.
Felidézte, hogy a nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnökkel a gazdasági kapcsolatok bővítéséről, új beruházási lehetőségekről, valamint infrastrukturális és energetikai projektekről egyeztetett, ahol a regionális biztonság kérdéseit és Észak-Macedónia európai integrációs folyamatát is megvitatták.
Borítókép: Hrisztijan Mickoszki északmacedón miniszterelnök (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!