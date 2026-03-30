hrisztijan mickoszkiorbán viktormacedónia

Hrisztijan Mickoszki: Veszélyes időkben tapasztalt vezetőkre van szükség

Veszélyes időkben tapasztalt vezetőkre van szükség, nem kísérletezésre – jelentette ki Hrisztijan Mickoszki északmacedón miniszterelnök a Mathias Corvinus Collegium Közös értékek, szorosabb kötelék: magyar–macedón stratégiai partnerség című hétfői rendezvényén Budapesten. Mickoszki szerint Orbán Viktor irányt mutat.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 03. 30. 21:26
Hrisztijan Mickoszki észak-macedón miniszterelnök Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A jelenlegi, bizonytalanságokkal teli időszakban a politikai vezetők felelőssége, hogy valódi megoldásokat kínáljanak a felmerülő problémákra – fogalmazott Mickoszki. A miniszterelnök rámutatott: ha egy vezető kudarcot vall, „nem egyedül bukik, hanem az egész országgal együtt”.

Hrisztijan Mickoszki északmacedón kormányfőt Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta (Fotó: MTI/Kaiser Ákos)

Beszédében kiemelte: nem olyan politikusokra van szükség, akik csak bírálják a helyzetet, hanem olyanokra, akik válaszokat is tudnak adni. A választások előtt – tette hozzá – különösen fontos, hogy a választók felelős döntést hozzanak.

A miniszterelnök elismerően beszélt Orbán Viktor politikájáról: szerinte a magyar kormányfő nem a tömeget követi, hanem irányt mutat, világos jövőképe van és nem fél nemet mondani, ha azt az országa érdeke megkívánja.

Hozzátette: ennek eredményeként Magyarország ma stabil, biztonságos és gazdaságilag fejlett ország.

Mickoszki arról is beszélt, hogy a magyar kormány a bevándorlási válság alatt határozott döntéseket hozott az ország biztonsága érdekében; ezek nem voltak könnyűek, de szükségesnek bizonyultak.

A kétoldalú kapcsolatokat említve elmondta: Magyarország és Észak-Macedónia együttműködése stabil alapokon áll, és az elmúlt években folyamatosan erősödött.

Felidézte, hogy a nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnökkel a gazdasági kapcsolatok bővítéséről, új beruházási lehetőségekről, valamint infrastrukturális és energetikai projektekről egyeztetett, ahol a regionális biztonság kérdéseit és Észak-Macedónia európai integrációs folyamatát is megvitatták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

