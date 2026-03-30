Hrisztijan Mickoszki: Veszélyes időkben tapasztalt vezetőkre van szükség

A jelenlegi, bizonytalanságokkal teli időszakban a politikai vezetők felelőssége, hogy valódi megoldásokat kínáljanak a felmerülő problémákra – fogalmazott Mickoszki. A miniszterelnök rámutatott: ha egy vezető kudarcot vall, „nem egyedül bukik, hanem az egész országgal együtt”.

Hrisztijan Mickoszki északmacedón kormányfőt Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta

Beszédében kiemelte: nem olyan politikusokra van szükség, akik csak bírálják a helyzetet, hanem olyanokra, akik válaszokat is tudnak adni. A választások előtt – tette hozzá – különösen fontos, hogy a választók felelős döntést hozzanak.

A miniszterelnök elismerően beszélt Orbán Viktor politikájáról: szerinte a magyar kormányfő nem a tömeget követi, hanem irányt mutat, világos jövőképe van és nem fél nemet mondani, ha azt az országa érdeke megkívánja.

Hozzátette: ennek eredményeként Magyarország ma stabil, biztonságos és gazdaságilag fejlett ország.

Mickoszki arról is beszélt, hogy a magyar kormány a bevándorlási válság alatt határozott döntéseket hozott az ország biztonsága érdekében; ezek nem voltak könnyűek, de szükségesnek bizonyultak.

A kétoldalú kapcsolatokat említve elmondta: Magyarország és Észak-Macedónia együttműködése stabil alapokon áll, és az elmúlt években folyamatosan erősödött.

Felidézte, hogy a nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnökkel a gazdasági kapcsolatok bővítéséről, új beruházási lehetőségekről, valamint infrastrukturális és energetikai projektekről egyeztetett, ahol a regionális biztonság kérdéseit és Észak-Macedónia európai integrációs folyamatát is megvitatták.

