Körözött migránsok kaptak menedékjogot Nagy-Britanniában

Két, Dániában csoportos nemi erőszak miatt körözött eritreai migráns férfi menedékjogot és állami támogatást kapott az Egyesült Királyságban, miután kis csónakkal érkeztek az országba 2024 őszén. Az eset kérdéseket vet fel a beléptetési és az ellenőrzési rendszer működésével kapcsolatban, különösen annak fényében, hogy a dán hatóságok már korábban nemzetközi riasztást adtak ki a gyanúsítottak ellen – számolt be cikkében a Dailymail.

A dán rendőrség fényképes körözést adott ki, a két egyaránt 27 éves eritreai férfi, Awedin Fikak és Henok Tekleab ellen 2024 szeptemberében.

Az elfogatóparancs még azelőtt megszületett, hogy a gyanúsítottak átkeltek volna a La Manche csatornán, és Nagy-Britanniába érkeztek volna.

A két férfi ennek ellenére bekerült a brit menekültügyi rendszerbe, ahol szállást és pénzbeli támogatást kaptak.

A bíróságon elhangzottak szerint Fikak hat hónapon belül menekültstátust is szerzett, miközben ellátásban részesült. Későbbi letartóztatásakor – amelyre Birminghamben került sor – azzal érvelt, hogy a családi élethez való emberi joga megakadályozza a kiadatását, mivel a testvére Londonban él.

Az ügy előzményei 2024 augusztusára nyúlnak vissza, amikor Aarhusban, Dánia második legnagyobb városában egy 37 éves nő egy bárban találkozott egy migránssal.

A nő beszámolója szerint később egy lakásban fogva tartották, ahol három férfi hat órán keresztül csoportosan megerőszakolta, az eseményeket pedig rögzítették is. A sértett végül megszökött, így ért véget a megpróbáltatása. Az ügyben egy 33 éves eritreai férfit gyorsított eljárásban elítéltek, három év börtönbüntetést kapott, valamint kitoloncolását és Dániába való visszatérésének tilalmát is elrendelték.

A másik két gyanúsított, Fikak és Tekleab azonosítására csak később került sor, amikor a hatóságok megszerezték egy közeli üzlet térfigyelő kamerájának felvételeit.

Ekkorra azonban a két férfi már elhagyta Dániát, és Észak-Franciaországba menekült. Innen indultak tovább az Egyesült Királyságba, ahol 2024. október 5-én egy gumicsónakkal érkeztek meg. A londoni Westminsteri bíróságon elhangzott, hogy Fikak egyike volt annak a 973 migránsnak, akik ezen a napon léptek be az országba ilyen módon.

Mindkét férfi gyorsan bekerült a brit menekültügyi rendszerbe, ahol állami támogatásban részesültek.

A kiadatási eljárás során Michael Snow kerületi bíró rámutatott: Fikak illegálisan lépett be az országba Franciaországból, közösségi szálláson él, munkanélküli és ellátásban részesül. A hatóságok végül késleltetve léptek. Tekleabot decemberben tartóztatták le, majd februárban adták ki Dániának. Fikakot később vették őrizetbe, és csak csütörtökön szállították vissza Koppenhágába.

Így a két férfi közel 18 hónapot töltött az Egyesült Királyságban, miközben az állam biztosította nekik az ellátást.

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a férfiak illegálisan érkezhettek, miközben súlyos bűncselekmények miatt körözték őket, és ennek ellenére menekültstátust és támogatást kaptak.

A brit belügyminisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: az aljas bűnözőknek nincs helyük az Egyesült Királyságban, és megerősítette, hogy mindkét személyt kiadták Dániának, ahol bíróság elé állnak. Az ügyet ismerő forrás szerint a dán hatóságok valóban kiadták a körözést, azonban a brit belügyminisztérium nem volt ennek tudatában, amikor a két férfi bekerült a menekültügyi rendszerbe, így az ellátás automatikusan járt nekik. A két eritreai férfi jelenleg Dániában várja, hogy bíróság elé állítsák őket a csoportos nemi erőszak vádjával.

