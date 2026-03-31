„A reggeli órákban az ellenség dónokkal támadta Odesszát. Sajnos találat érte a Kijevi kerületben található kilencemeletes lakóépületet. A homlokzat, az erkélyek, valamint a második és negyedik emelet közötti üvegfelületek is megrongálódtak” – áll Liszak közleményében.
Rengeteg ember veszélyben: orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe
Kedden reggel ismét orosz drónok támadták Odesszát. Az egyik drón egy kilencemeletes lakóépületbe csapódott, tüzet okozott, és egy embert megsebesített – jelentette az RBC-Ukraine Szerhij Liszak, az Odessza katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-csatornájára hivatkozva.
A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelyet gyorsan eloltottak. Egy férfi megsérült. A mentők a helyszínen ellátták, állapota nem súlyos.
A mentőegységek és a közszolgálatok jelenleg is a támadás helyszínén dolgoznak. Oleh Kiper, az odesszai regionális államigazgatás vezetője pontosította, hogy az orosz drón egy toronyház harmadik emeleti lakásának erkélyébe csapódott.
Néhány nappal korábban, március 28-án éjjel az oroszok szintén nagyszabású dróntámadást indítottak Odessza ellen.
A támadásban megrongálódott egy toronyház, valamint egy szülészet épületének tetőszerkezete, és mintegy egy tucat ember megsérült.
További Külföld híreink
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!