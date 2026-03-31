dróntámadásorosz-ukrán háborúOdessza

Rengeteg ember veszélyben: orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe

Kedden reggel ismét orosz drónok támadták Odesszát. Az egyik drón egy kilencemeletes lakóépületbe csapódott, tüzet okozott, és egy embert megsebesített – jelentette az RBC-Ukraine Szerhij Liszak, az Odessza katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-csatornájára hivatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 9:48
Lerombolt ház romjai, Odessza (Fotó: AFP)
„A reggeli órákban az ellenség dónokkal támadta Odesszát. Sajnos találat érte a Kijevi kerületben található kilencemeletes lakóépületet. A homlokzat, az erkélyek, valamint a második és negyedik emelet közötti üvegfelületek is megrongálódtak” – áll Liszak közleményében.

Orosz drónok támadták Odesszát. Illusztráció (Fotó: AFP)

A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelyet gyorsan eloltottak. Egy férfi megsérült. A mentők a helyszínen ellátták, állapota nem súlyos.

A mentőegységek és a közszolgálatok jelenleg is a támadás helyszínén dolgoznak. Oleh Kiper, az odesszai regionális államigazgatás vezetője pontosította, hogy az orosz drón egy toronyház harmadik emeleti lakásának erkélyébe csapódott.

Néhány nappal korábban, március 28-án éjjel az oroszok szintén nagyszabású dróntámadást indítottak Odessza ellen. 

A támadásban megrongálódott egy toronyház, valamint egy szülészet épületének tetőszerkezete, és mintegy egy tucat ember megsérült.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
