Rengeteg ember veszélyben: orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe

A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelyet gyorsan eloltottak. Egy férfi megsérült. A mentők a helyszínen ellátták, állapota nem súlyos.

A mentőegységek és a közszolgálatok jelenleg is a támadás helyszínén dolgoznak. Oleh Kiper, az odesszai regionális államigazgatás vezetője pontosította, hogy az orosz drón egy toronyház harmadik emeleti lakásának erkélyébe csapódott.

Російський дрон влучив прямо у балкон багатоповерхівки в Одесі#Одеса #новиниhttps://t.co/ULK5EggKof — ZN.UA Дзеркало тижня/Зеркало недели (@zn_ua) March 31, 2026

Néhány nappal korábban, március 28-án éjjel az oroszok szintén nagyszabású dróntámadást indítottak Odessza ellen.