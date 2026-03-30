Így kopasztaná meg a magyarokat a Tisza Párt

Közzétette a közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, ami röviden összefoglalva az orosz energia azonnali és végleges kivezetéséről, valamint a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól, és eddig nem látott újdonságokat is tartalmaz. Feltehetően az iráni háború előtti árakkal számoltak, ami a rezsi akár négyszeres drágulását és garantáltan ezer forint körüli üzemanyagárakat jelentene. Ha ehhez hozzáadjuk az árréscsökkentés kivezetését, a családok évi kiadásnövekedése jóval több mint egymillió forint felett járna.

Csercsa Balázs. Forrás: Facebook

A dokumentum valódiságára utal, hogy a Tisza Párt vezetése úgy véli, az üzleti szférából érkező szakemberek tapasztalata segíthetne az állami működés átalakításában, valamint az Európai Unióval való kapcsolatok rendezésében, írja a Politico, amelynek Tarr Zoltán nyilatkozott.

Korábban számtalan tiszás szakértő érvelt a megszorítások mellett. Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető, és korábbi nyilatkozatai alapján a rezsicsökkentés megszüntetését, valamint adóemeléseket hozó gazdaságpolitikai irányt képvisel. Király Júlia a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához tartozik, és olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek súlyos terheket rónának a magyar családokra, közölte az Ellenpont. A portál emlékeztet, hogy Király Júlia korábban többször bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, valamint az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai fordulatot sürgetett.

Ezek az elképzelések összhangban vannak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és a Tisza Párt gazdasági programjának alapját jelenthetik.

Az Ellenpont úgy értékel: mindez megszorításokhoz, adóemelésekhez és a magyar családok terheinek növeléséhez vezetne, miközben veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

A portál szerint Király Júlia szerepvállalása jól mutatja,