Így kopasztaná meg a magyarokat a Tisza Párt

Négyszeres rezsiköltséggel sújtaná és kiszolgáltatná a magyarokat a nyugati cégeknek a Tisza Párt.

2026. 03. 30. 16:52
Közzétette a közösségi oldalán a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője, ami röviden összefoglalva az orosz energia azonnali és végleges kivezetéséről, valamint a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól, és eddig nem látott újdonságokat is tartalmaz. Feltehetően az iráni háború előtti árakkal számoltak, ami a rezsi akár négyszeres drágulását és garantáltan ezer forint körüli üzemanyagárakat jelentene. Ha ehhez hozzáadjuk az árréscsökkentés kivezetését, a családok évi kiadásnövekedése jóval több mint egymillió forint felett járna.

A dokumentum valódiságára utal, hogy a Tisza Párt vezetése úgy véli, az üzleti szférából érkező szakemberek tapasztalata segíthetne az állami működés átalakításában, valamint az Európai Unióval való kapcsolatok rendezésében, írja a Politico, amelynek Tarr Zoltán nyilatkozott.

Korábban számtalan tiszás szakértő érvelt a megszorítások mellett. Király Júlia volt jegybanki alelnök a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető, és korábbi nyilatkozatai alapján a rezsicsökkentés megszüntetését, valamint adóemeléseket hozó gazdaságpolitikai irányt képvisel. Király Júlia a Tisza Párt gazdaságpolitikai hátországához tartozik, és olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek súlyos terheket rónának a magyar családokra, közölte az Ellenpont. A portál emlékeztet, hogy Király Júlia korábban többször bírálta a rezsicsökkentést, támogatta a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, valamint az uniós elvárásokhoz igazodó gazdaságpolitikai fordulatot sürgetett.

Ezek az elképzelések összhangban vannak a Brüsszelből érkező ajánlásokkal, és a Tisza Párt gazdasági programjának alapját jelenthetik. 

Az Ellenpont úgy értékel: mindez megszorításokhoz, adóemelésekhez és a magyar családok terheinek növeléséhez vezetne, miközben veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és a jelenlegi gazdaságpolitikai irányt.

A portál szerint Király Júlia szerepvállalása jól mutatja, 

milyen gazdaságpolitikai irányt képviselne a Tisza Párt, ha lehetőséget kapna a kormányzásra.

Korábban Surányi György, a Tisza Párt programíró tanácsadója az ATV-ben beszélt a rezsicsökkentés ellen. A volt jegybankelnök a piac torzulására és a támogatások rendszerére hivatkozva kritizálta az intézkedést.

Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza Párt gazdasági konvergencia programjának egyik szerzője az ATV stúdiójában bírálta a rezsicsökkentést. Az Ellenpont felidézi: Surányi a legnagyobb problémának azt nevezte, hogy az intézkedés szerinte torzítja a piac működését, és minden család részesül belőle, jövedelmi helyzettől függetlenül.

A műsorban Surányi György úgy fogalmazott: 

Azt mondjuk, minden közgazdász, szerintem százból kilencvenkilenc tudja, hogy a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz.

Az Ellenpont szerint a közgazdász azt is kifogásolta, hogy a támogatás a magas jövedelmű családokhoz is eljut. A cikk ugyanakkor megjegyzi: Surányi nem tért ki arra, hogy az alacsony jövedelmű családok is csökkentett árszinten fizetik a rezsit, és az átlagfogyasztás alatti felhasználók még kedvezőbb tarifával jutnak villanyhoz és gázhoz. A lap szerint a tanácsadó később a szolgáltatók helyzetét is felhozta érvként, amikor arról beszélt, hogy az állami árbeavatkozás visszaveti az érintett cégek teljesítményét.

Surányi György a Tisza-szigetek rendezvényein korábban is megkérdőjelezhetőnek nevezte a rezsicsökkentést, és egy rákosmenti fórumon arról beszélt, hogy kormányra kerülve lehet egy olyan pillanat, amikor felülvizsgálják az intézkedést. A lap értelmezése szerint a mostani ATV-s nyilatkozat azt jelzi, hogy ez az álláspont már a választások előtt nyilvánosan is megjelent.

Az Európai Bizottság 2025-ös országspecifikus ajánlásában a rezsicsökkentés fokozatos kivezetését javasolta, arra hivatkozva, hogy a rendszer torzítja az energiapiacot, és indokolatlan fosszilis támogatásokat tart fenn. A Tisza Párt több szereplője is hasonló érvekkel bírálta korábban az intézkedést.

A cikk végén a lap megemlíti: a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjában központi elemként szerepelnek privatizációs elképzelések, amelyek logikájába a közműszolgáltatók magánosítása is illeszkedhet. 

 

Petschnig Mária Zita az ársapkák ellen

A Tisza Párt szakértőjévé avanzsált Petschnig Mária Zita korábban az árkorlátozás és a kötelező akciózás ellen is tiltakozott.

Gyakorlatilag már majdnem megint ott tartunk, mint az előző rendszerben, az árszabályozás tekintetében is meg más vonatkozásokban is. Ez egy nagyon durva beavatkozás a piaci folyamatokba, amivel lehet, hogy átmenetileg valamit lehet korlátozni az infláción, de azért ennek az ára nagyon jelentős mértékben megmutatkozik majd a hozamokban. Főleg a kiskereskedőknek, a kis cégeknek a helyzete fog romlani

– mondta el a szakértő, majd hozzátette, a magyarokat védő intézkedéseknek semmiféle haszna nem volt, kizárólag kárt okoztak.

 

Kéri László blöffnek nevezte a rezsicsökkentést 

Kéri Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója és vezető szakértője, hetente jár eligazításra a Tisza Párt központjába, arról, hogy éppen miről kell beszélnie – vagyis nyilvánvalóan pontosan a Tisza Párt álláspontját képviseli.

A rezsicsökkentésről meg már minden szakember elmondja, hogy az most már a világ blöffje régóta

– mondta Kéri László.

Holoda Attila, a párt közelében megjelent energetikai szakértő szintén szidta a rezsicsökkentést.

Azt kell mindenkinek megérteni, az, hogy alacsonyan tartjuk a rezsi árát, az egy szemfényvesztés

– mondta Holoda Attila, aki szintén azon sajnálkozott, hogy az emberek kevesebbet fizetnek a piaci árnál. Ahogy arról korábban már az Ellenpont beszámolt, a Tisza-sziget-alapító Holoda Attila – aki 2022-ben Márki-Zay Péter tanácsadója volt – többször is az orosz energiahordozókról történő leválást követelte.

Bokros Lajos a rezsicsökkentés eltörléséért kampányolt

A volt pénzügyminiszter a Népszavának adott interjújában beszélt arról, hogy az eurót már tíz éve be kellett volna vezetni, hogy elhibázott lépésnek tartja a hitelmoratóriumot, és hiányolja a 13. havi nyugdíj fedezetét is. 

Azonnal fel kellene adnia a kormánynak mind a rezsicsökkentést, mind az extraprofitadót, valamint az ársapkát

– erről pedig már a HVG360-nak beszélt Bokros Lajos. Az egykori pénzügyminiszter, a rendszerváltás utáni időszak legbrutálisabb megszorítócsomagjának névadója a kata bevezetését is rossz ötletnek tartotta, szerint az csak arra szolgált, hogy legálisan ne kelljen elég társadalombiztosítási járulékot fizetni. Hozzátette: ha az energiát a lakosság jelentős része – különösen azok, akik nem is szorulnak rá – beszerzési ár alatt veszi, akkor valahol veszteség keletkezik. 

Azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés zsákutca, a nemzeti károkozás maximumra húzása, amit azonnal abba kell hagyni. Gazdasági, társadalmi, szociális és ökológiai szempontból is teljesen elhibázott lépés. A kampányban az ellenzék gyáva volt kimondani, hogy a rezsicsökkentés káros

– nyomatékosította.

 

Teljes támadás a rezsicsökkentés ellen

– Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug. Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés – jelentette ki Magyar Péter határozottan, egyúttal tanúságot téve tájékozatlanságáról

Magyar Péter a „bizonyos szint” alatt a magyarországi átlagfogyasztást értette, amely felett valóban magasabbak a tarifák, de még mindig jóval kedvezőbbek, mintha a piaci árat szabná ki a szolgáltató. 

Ezért a lakossági „nagyfogyasztók” az átlagos fogyasztás mértékéig a 2014 óta ismert árakon fizetnek. A sávhatár feletti tarifa pedig az áram esetén így is az egyik legalacsonyabb az unióban, a földgáz esetén pedig a középmezőnynél valamivel drágább.

A fenti videóban a Magyar Péter után szereplő Gerzsenyi Gabriella a saját bevallása szerint régóta és folyamatosan a rezsicsökkentés ellen dolgozik. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést: 

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan.

Ugyanebben a szellemben ment neki a több mint egy évtizede stabilan működő intézkedésnek a szociálpszichológusként a társadalmi problémák kezelésével foglalkozó Bódis Kriszta, aki most a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedik, és az elsők között állt be Magyar Péter mögé. Az immár képviselőjelölt Bódis így fogalmazott: 

Gondold el, hogy micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés. Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.

 

Kapitány István sem titkolja, jön az ezerforintos benzin

Sokkal kevesebb különadóra, árstopra, árrésstopra van szükség – jelentette ki Magyar Péter energetikai szakértője, a Shelltől a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István egy fórumon.

A tiszás Kapitány István bejelentette: ha jön a Tisza, jön az ezerforintos benzin

 – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Magyar Péter energetikai szakértőjének ominózus kijelentésére Bohár Dániel. 

Egyszerűbbé kell tenni az állam működését, sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra

 – hangoztatja a riporter által megosztott videón a Shelltől a Tiszához igazolt Kapitány István

A Tisza Párt egyik legfontosabb alakjának kijelentése azért nem meglepő, mert korábban is utalt arra, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, természetesen elhallgatva azt, hogy ez a rezsicsökkentés megszüntetéséhez vezetne.

A Tisza Párt szakértőinek nyilatkozatai egybehangzó módon mutatnak az adóemelések, a nyugdíjrendszeri szigorítás, valamint a családtámogatások és a rezsicsökkentés megszüntetése irányába. 

 

Magyar Péter leválna az orosz energiáról

Magyar Péter korábban már több alkalommal is támadta a rezsicsökkentést, aminek köszönhetően a magyarok fizetik a legkisebb rezsiköltséget egész Európában, ebben pedig nélkülözhetetlen szerepet játszik két dolog. Az egyik az energetikai vállalatokban szerzett nemzeti többségi tulajdon, lehetővé téve ezzel, hogy a piaci árképzéssel szemben nyomott áron értékesítse a földgázt a lakosságnak az állam. A másik a vezetékes orosz földgáz, amelynek a tankerhajókon érkező cseppfolyósított földgáz nem lehet alternatívája, a Századvég egy korábbi elemzése szerint

az orosz földgáz embargója a rezsidíjak három és félszeres emelkedését eredményezné.

Hasonlóképpen súlyos lenne a helyzet az orosz olajra kivetett embargó esetén is, a lépés ezer forint feletti benzinárakat eredményezne Magyarországon. 

Idővel le kell válni az orosz energiáról, ahogy az az Európai Unióban már elfogadott, és a rezsicsökkentés egy humbug

– hangoztatta Magyar Péter egy alkalommal. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Király Júlia baloldali közgazdász, aki Simor András elnöksége idején a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, és mint kiderült, az ő lakásán tárgyaltak a Tisza Párt szakértői a megszorításokról, és egy kiszivárgott felvételen nevezte hazugságnak a rezsicsökkentést.

Amikor 2025. augusztus 20-án Pannonhalmán Magyar Péterék meghirdették a Szent István-programot, akkor világosan kifejtették, hogy 2035-ig leválnának az orosz energiáról. A rezsicsökkentés megszüntetésével egyenlő intézkedéstervezetnek Magyar Péter a Szabad Európa Rádiónak interjúban is hangot adott, ezenfelül megerősítette a 2035-ös céldátumot is.

Nem akarunk holnap akarunk erről leválni (az orosz energiaforrásokról – a szerk.), hanem a 2035-ös céldátumra

– fogalmazott Magyar Péter, aki arról is beszélt, szerinte ez azt jelentené, hogy több forrásból is energiához akarna jutni. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2-2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
