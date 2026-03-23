Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Magyar Péterék teljes erővel támadják a rezsicsökkentést: szerintük humbug, hasztalan és csak a fát vágjuk magunk alatt

Van, amikor jobb, ha többet fizetünk, de egyébként is hazugság és humbug – mindezt a magyarok millióinak könnyebbséget jelentő rezsicsökkentésről mondják a Tisza Pártnál. A családoknak évente több százezer forintos költséget megspóroló intézkedést a hivatalos program szerint megtartanák Magyar Péterék, ám erre a párt első vonalbeli szereplőinek nyilatkozatai egytől egyig rácáfolnak. A tiszás önleleplezéseket bemutató cikksorozatunk soron következő két részében azokat vesszük sorra, akik beszántanák a rezsicsökkentést, helyette pedig piaci árak mentén szabnák ki az energiatarifákat.

2026. 03. 23. 6:28
Megszámolni is nehéz, hány baloldali, Tisza Párt közeli politikus és szakértő támadta már a rezsicsökkentést hosszabb-rövidebb kinyilatkoztatásokban. Éles ellentét feszül ezek, illetve a párt által hivatalosnak mondott programban foglaltak között. 

Míg az év elején meghirdetett ígérgetések között a rezsicsökkentés megtartása és kiterjesztése szerepel, erről egyetlen tiszás nyilatkozó nem beszélt még, sőt, Magyar Péter ugrott neki az intézkedésnek talán a legerőteljesebben.

Kezdjük is a pártvezér mondatának felidézésével!

A rezsicsökkentés egy humbug

„Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug. Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés” – jelentette ki határozottan, egyúttal tanúságot téve tájékozatlanságáról

Magyar Péter a „bizonyos szint” alatt a magyarországi átlagfogyasztást értette, amely felett valóban magasabbak a tarifák, de még mindig jóval kedvezőbbek, mintha a piaci árat szabná ki a szolgáltató. 

Ezért a lakossági „nagyfogyasztók” az átlagos fogyasztás mértékéig a 2014 óta ismert árakon fizetnek. A sávhatár feletti tarifa pedig az áram esetén így is az egyik legalacsonyabb az unióban, a földgáz esetén pedig a középmezőnynél valamivel drágább.

A fenti videóban a Magyar Péter után szereplő Gerzsenyi Gabriella saját bevallása szerint régóta és folyamatosan a rezsicsökkentés ellen dolgozik. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést: 

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan.

Szerintük jobb volna többet fizetni – vagy mégsem?

Ugyanebben a szellemben ment neki a több mint egy évtizede stabilan működő intézkedésnek a szociálpszichológusként a társadalmi problémák kezelésével foglalkozó Bódis Kriszta, aki most a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedik, és az elsők között állt be Magyar Péter mögé. Az immár képviselőjelölt Bódis így fogalmazott: „Gondold el, hogy micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés. Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”

Nehéz elhinni, hogy ezt a gondolatot egy szociális aktivista mondta ki, de az alábbi felvétel világos:

Érdemes ezen a ponton felidézni azt a tényt, hogy a rezsicsökkentés hatására az energiaszegénységben élők aránya a 2013-as bevezetés óta több mint hetven százalékkal mérséklődött. 

Míg 2010 körül a magyar háztartások mintegy 15–20 százaléka nem tudta megfelelően fűteni az otthonát, az arány 2022-re 4,7 százalékra esett vissza, ami jóval az uniós átlag 9,3 százaléka alatt van.

A Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is igyekezett beszállni a rezsicsökkentés ekézésébe, a maga módján. Egy januárban közzétett Facebook-posztjában egy esztergomi családanya panaszkodott a magas rezsi miatt. Radnai a videó mellé fűzött magyarázatban jelezte, hogy a család télen nehezen jön ki a pénzéből, ám hamar kiderült, hogy a magas fűtésköltséget az okozza, hogy a ház rosszul szigetelt. Magyar Péter jobbkeze ezután erősen kacskaringós okfejtésbe kezdett, amibe maga is belezavarodhatott, mert végül azt a következtetést vonta le, hogy „a kérdés nem az, hogy kell-e a rezsicsökkentés”.

Magyar Péterék Gyurcsány és Márki-Zay útján

Az adatok alapján bátran kijelenthető, hogy a rezsicsökkentés kivezetése nyugodt geopolitikai időszakban is komoly kockázatot jelentene a háztartásoknak. 

Most azonban olyan időket élünk, amikor a piaci energiaárak ingadoznak és bizonytalanság uralkodik a nemzetközi energiapiacon, amit a rezsicsökkentés fennmaradásakor is megérezhet a háztartások költségvetése. 

Megbecsülni sem lenne könnyű, mi lenne, ha eltörölnék az intézkedést.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a rezsicsökkentés szidalmazása, bagatellizálása régi baloldali, Brüsszel-párti szokás idehaza. A politikától lassan egy éve visszavonult Gyurcsány Ferenc is a kezdetektől ellenezte az intézkedést, mondván például, hogy „az egy hülyeség”. De kijelentette azt is, hogy az a rezsicsökkentés „megbukott”. Egy alkalommal pedig egyenesen így fogalmazott: „Még háromszor rezsit csökkentenek, aztán ők fognak fizetni, hogy hajlandók legyünk fűteni. Lehet tapsikolni, hogy letörünk minden hasznot, de akkor a végén éhen halunk, mert egy jól működő gazdaságban kell a haszon” – állapította meg a volt miniszterelnök még 2014-ben.

Ezt a testtartást vette magára később Márki-Zay Péter is. 

A 2022-es országgyűlési választások baloldali miniszterelnök-jelöltje szerint a rezsicsökkentés helyett egyszerűen kevesebb villanyt és gázt kell használni, és az autót is kisebbre cserélheti az, aki drágállja az üzemanyagot.

 Emellett népbutításnak, felelőtlenségnek és ostobaságnak is nevezte a rezsicsökkentést, amivel szerinte az a legnagyobb baj, hogy nehéz kivezetni.

Mindebből látszik, hogy Magyar Péterék pontosan azon az úton haladnak, amit Gyurcsány és Márki-Zay – és persze Brüsszel – taposott ki. Cikksorozatunk következő darabjában fel is idézzük néhány régi baloldali megmondóember véleményét. Talán nem meglepő, hogy immár mind Magyar Péter mögött csoportosulnak.

(Folytatjuk.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

