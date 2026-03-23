Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Magyar Péterék teljes erővel támadják a rezsicsökkentést: szerintük humbug, hasztalan és csak a fát vágjuk magunk alatt

Megszámolni is nehéz, hány baloldali, Tisza Párt közeli politikus és szakértő támadta már a rezsicsökkentést hosszabb-rövidebb kinyilatkoztatásokban. Éles ellentét feszül ezek, illetve a párt által hivatalosnak mondott programban foglaltak között.

Míg az év elején meghirdetett ígérgetések között a rezsicsökkentés megtartása és kiterjesztése szerepel, erről egyetlen tiszás nyilatkozó nem beszélt még, sőt, Magyar Péter ugrott neki az intézkedésnek talán a legerőteljesebben.

Kezdjük is a pártvezér mondatának felidézésével!

A rezsicsökkentés egy humbug

„Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug. Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag. Mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés” – jelentette ki határozottan, egyúttal tanúságot téve tájékozatlanságáról.

Magyar Péter a „bizonyos szint” alatt a magyarországi átlagfogyasztást értette, amely felett valóban magasabbak a tarifák, de még mindig jóval kedvezőbbek, mintha a piaci árat szabná ki a szolgáltató.

Ezért a lakossági „nagyfogyasztók” az átlagos fogyasztás mértékéig a 2014 óta ismert árakon fizetnek. A sávhatár feletti tarifa pedig az áram esetén így is az egyik legalacsonyabb az unióban, a földgáz esetén pedig a középmezőnynél valamivel drágább.

A fenti videóban a Magyar Péter után szereplő Gerzsenyi Gabriella saját bevallása szerint régóta és folyamatosan a rezsicsökkentés ellen dolgozik. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést:

Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan.

Szerintük jobb volna többet fizetni – vagy mégsem?

Ugyanebben a szellemben ment neki a több mint egy évtizede stabilan működő intézkedésnek a szociálpszichológusként a társadalmi problémák kezelésével foglalkozó Bódis Kriszta, aki most a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedik, és az elsők között állt be Magyar Péter mögé. Az immár képviselőjelölt Bódis így fogalmazott: „Gondold el, hogy micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés. Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”