Ukrán drón csapódott be Finnország területén

A védelmi minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, miután a hírek szerint két ismeretlen drón is becsapódott az ország délkeleti részén, nem messze Kouvola városától. Habár az eset körülményei továbbra is tisztázatlanok, annyit azonban a hatóságok megerősítettek, hogy ukrán drónokról van szó – írja a finn közmédia.

Az eddigi információk alapján ukrán drónokról van szó

„Drónok tévedtek be finn területre. Nagyon komolyan vesszük ezt. A hatóságok azonnal reagáltak. A nyomozás folytatódik, és részletesebb információkat adunk, amint a tények megerősítést nyernek” – mondta el Antti Hakkanen védelmi miniszter.