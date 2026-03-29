Ukrán drón csapódott be Finnország területén

Az eddigi információk alapján több eltévedt drón csapódott be Finnország déli részén. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, azonban annyi már megerősítést nyert, hogy ukrán drónokról van szó.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 17:01
Fotó: SASU JAERNSTEDT Forrás: Lehtikuva
A védelmi minisztérium azonnali vizsgálatot rendelt el, miután a hírek szerint két ismeretlen drón is becsapódott az ország délkeleti részén, nem messze Kouvola városától. Habár az eset körülményei továbbra is tisztázatlanok, annyit azonban a hatóságok megerősítettek, hogy ukrán drónokról van szó – írja a finn közmédia

(Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

„Drónok tévedtek be finn területre. Nagyon komolyan vesszük ezt. A hatóságok azonnal reagáltak. A nyomozás folytatódik, és részletesebb információkat adunk, amint a tények megerősítést nyernek” – mondta el Antti Hakkanen védelmi miniszter. 

A legfrissebb rendelkezésre álló információk szerint egy drón Kouvolától északra zuhant le, egy másik pedig a várostól keletre csapódott a földbe.

A minisztérium közlése szerint vasárnap reggel több kisméretű, lassan mozgó eszközt észleltek alacsony magasságban repülni a finn légtérben, a tengeren és az ország délkeleti részein. A  légierő F/A-18 Hornet vadászgépeket küldött a helyszínre, hogy azonosítsák a tárgyakat. A légierő ekkor már megerősítette, hogy legalább az egyik eszköz ukrán volt. 

A pilóta nem aktiválta a vadászgép fegyvereit, miután félő volt, hogy a járulékos károk nagyok lennének. A drón Kouvolától északra magától zuhant a földre. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.

Vasárnap délután Petteri Orpo miniszterelnök súlyos területi jogsértésnek minősítette az esetet és szakszerű vizsgálatot ígért. 

A politikus egyúttal utalt rá, hogy Ukrajna az orosz olajlétesítményeket és úgynevezett árnyékflottákat vette célba az elmúlt időszakban, így könnyen lehet, hogy a két eltévedt drón is egy ilyen műveletben vett részt, amikor valamilyen műszaki hiba lépett fel. 

Borítókép: A finn rendőrség lezárta a baleset helyszínét (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
