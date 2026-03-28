A balti államok az ukrajnai háború célkeresztjébe kerültek

Lettország, Litvánia és Észtország az Európai Unióhoz fordult, hogy megerősíthessék légvédelmüket. A lépést az indokolta, hogy több ukrán drón is letért az útvonaláról, miközben orosz célpontokat támadtak. A térségben attól tartanak, hogy hasonló esetek a jövőben is előfordulhatnak.

2026. 03. 28. 15:16
Forrás: AFP
A balti államok kénytelenek lépni, miután a múlt héten több ukrán drón letért az eredeti útvonaláról az orosz infrastruktúra elleni támadások közben. Lapunk is beszámolt róla, hogy egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország, és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén. Kérdéses, hogy a térség légvédelme mennyire tudja kezelni az ilyen helyzeteket – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Riadót fújtak a balti államok: elszabadult drónok miatt erősítenék a légvédelmet
Riadót fújtak a balti államok: elszabadult drónok miatt erősítenék a légvédelmet Fotó: AFP

Több ukrán drón letért az útvonaláról

A lap a Bloomberg forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Lettország, Litvánia és Észtország az Európai Unióhoz fordult, hogy erősítse meg a régió légvédelmét. Egyben visszautasították az orosz médiában megjelent állításokat is, amelyek szerint Ukrajna jogosan használhatta volna a balti országok légterét orosz célpontok elleni támadásokhoz. A térség vezetői elismerték, hogy korlátozott eszközeik vannak az ilyen esetek megelőzésére.

Úgy látják, a hasonló berepülések a jövőben is előfordulhatnak, mivel Kijev továbbra is az orosz energiaszektort veszi célba, amely Moszkva egyik fő bevételi forrása.

„Az az elképzelés, hogy olyan falat lehet építeni, amelyen semmi nem jut át, nem reális. Ilyen határt vagy erődítményt senki sem tud létrehozni” – mondta Kristen Michal észt miniszterelnök.

A történtek után a balti államok felkészültsége is napirendre került. 

A térség ugyan már hozzászokott a háború jelentette kockázatokhoz, de a mostani esetek miatt sok kritika érte a hatóságokat. Észtország már lépett: betonerősítésekkel próbálják védeni az elektromos hálózatot. Martin Herem, az észt hadsereg korábbi főparancsnoka arra figyelmeztetett, hogy az orosz határ közelében lévő létesítményeket különösen nehéz megvédeni.

Biztosra vehető, hogy lesznek még hasonló esetek  

– mondta Margo Palloson, az észt hírszerzés vezetője.

Az észt és lett hatóságok jelezték, hogy a drónok az orosz és belarusz légtér felől érkeztek.

Borítókép: Ukrán katona drónnal (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu