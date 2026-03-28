A balti államok az ukrajnai háború célkeresztjébe kerültek

A balti államok kénytelenek lépni, miután a múlt héten több ukrán drón letért az eredeti útvonaláról az orosz infrastruktúra elleni támadások közben. Lapunk is beszámolt róla, hogy egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország, és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén. Kérdéses, hogy a térség légvédelme mennyire tudja kezelni az ilyen helyzeteket – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Több ukrán drón letért az útvonaláról

A lap a Bloomberg forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Lettország, Litvánia és Észtország az Európai Unióhoz fordult, hogy erősítse meg a régió légvédelmét. Egyben visszautasították az orosz médiában megjelent állításokat is, amelyek szerint Ukrajna jogosan használhatta volna a balti országok légterét orosz célpontok elleni támadásokhoz. A térség vezetői elismerték, hogy korlátozott eszközeik vannak az ilyen esetek megelőzésére.

Úgy látják, a hasonló berepülések a jövőben is előfordulhatnak, mivel Kijev továbbra is az orosz energiaszektort veszi célba, amely Moszkva egyik fő bevételi forrása.

„Az az elképzelés, hogy olyan falat lehet építeni, amelyen semmi nem jut át, nem reális. Ilyen határt vagy erődítményt senki sem tud létrehozni” – mondta Kristen Michal észt miniszterelnök.