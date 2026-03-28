Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

ukrajnapatriótabrüsszelnógrádi györgypodcast

Globál Nógrádi Györggyel – Ukrajnának nincs esélye a háború után

Minden eddiginél erőszakosabban akarják benyomni Ukrajnát az EU-ba, miközben egyetlen támogató érv sem áll meg a lábán. Milyen veszélyek leselkednének ránk, ha Ukrajna uniós tag lenne, és mit okozna a mindennapjainkban? Nógrádi György elemzi az utóbbi napok eseményeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 10:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kémbotrányok sora robban ki a magyarországi baloldalon, az ukrán vezetés mindent megtesz azért, hogy megdöntse a nemzeti kormányt. Emellett egy nemzetközi álcivil hálózat is folyamatosan arra törekszik, hogy beavatkozzon Magyarország belügyeibe. Utóbbi kapcsán Nógrádi György elmondta, hogy a balliberális nemzetközi hálózat évek óta óriási pénzeket öl abba, hogy konzervatív, jobboldali kormányokat megdöntsenek.

Végzetes lenne Ukrajna EU-csatlakozása

Brüsszel minden eddiginél erőszakosabban be akarja nyomni Ukrajnát az EU-ba, ennek azonban olyan súlyos következményei lennének, amelyeket nem lehetne többé visszafordítani. Az orosz–ukrán háború kapcsán Nógrádi kiemelte, hogy a békekötést követően Ukrajnának csekély esélye van: egy fizikailag és gazdaságilag is romokban lévő országról van szó, ahonnan a társadalom több mint fele elmenekült.

Patrióta felemelkedés

Eközben folytatódik Európában a patrióta felemelkedés: Dániában és Németországban is választásokat tartottak, ahol a patrióta pártok elképesztő erősödésről tettek bizonyságot.

Nógrádi György Németország kapcsán megjegyezte, hogy az Alternatíva Németországért olyan tartományokban tudja megduplázni és megháromszorozni a támogatottságát, ahol eddig alig létezett, ősszel pedig jönnek azok a tartományok, amelyekben már egyértelműen vezető erőt képviselnek.

Felkészülnek a franciák is, ahol az embereknek annyira elegük van Emmanuel Macronból, hogy Marine Le Pent és a Nemzeti Tömörülést támogatják.

Ezalatt tárgyalások kezdődtek a közel-keleti háború lezárásának érdekében, amerikai tisztviselők ugyanakkor azt jelentették, hogy Irán vállalhatatlan feltételeket szabott, így a harcok folytatódnak. A szakértő leszögezte, hogy teljesen más helyzet áll elő akkor, ha a légiháború után szárazföldi háborút kell vívni, a konfliktus elhúzódása ugyanakkor senkinek sem áll érdekében, mert a világgazdaság recseg-ropog a harcok miatt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

idezojelekeurostat

Faggyas Sándor avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.