Globál Nógrádi Györggyel – Ukrajnának nincs esélye a háború után

Kémbotrányok sora robban ki a magyarországi baloldalon, az ukrán vezetés mindent megtesz azért, hogy megdöntse a nemzeti kormányt. Emellett egy nemzetközi álcivil hálózat is folyamatosan arra törekszik, hogy beavatkozzon Magyarország belügyeibe. Utóbbi kapcsán Nógrádi György elmondta, hogy a balliberális nemzetközi hálózat évek óta óriási pénzeket öl abba, hogy konzervatív, jobboldali kormányokat megdöntsenek.

Végzetes lenne Ukrajna EU-csatlakozása

Brüsszel minden eddiginél erőszakosabban be akarja nyomni Ukrajnát az EU-ba, ennek azonban olyan súlyos következményei lennének, amelyeket nem lehetne többé visszafordítani. Az orosz–ukrán háború kapcsán Nógrádi kiemelte, hogy a békekötést követően Ukrajnának csekély esélye van: egy fizikailag és gazdaságilag is romokban lévő országról van szó, ahonnan a társadalom több mint fele elmenekült.

Patrióta felemelkedés

Eközben folytatódik Európában a patrióta felemelkedés: Dániában és Németországban is választásokat tartottak, ahol a patrióta pártok elképesztő erősödésről tettek bizonyságot.

Nógrádi György Németország kapcsán megjegyezte, hogy az Alternatíva Németországért olyan tartományokban tudja megduplázni és megháromszorozni a támogatottságát, ahol eddig alig létezett, ősszel pedig jönnek azok a tartományok, amelyekben már egyértelműen vezető erőt képviselnek.

Felkészülnek a franciák is, ahol az embereknek annyira elegük van Emmanuel Macronból, hogy Marine Le Pent és a Nemzeti Tömörülést támogatják.

Ezalatt tárgyalások kezdődtek a közel-keleti háború lezárásának érdekében, amerikai tisztviselők ugyanakkor azt jelentették, hogy Irán vállalhatatlan feltételeket szabott, így a harcok folytatódnak. A szakértő leszögezte, hogy teljesen más helyzet áll elő akkor, ha a légiháború után szárazföldi háborút kell vívni, a konfliktus elhúzódása ugyanakkor senkinek sem áll érdekében, mert a világgazdaság recseg-ropog a harcok miatt.