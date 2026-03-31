Fokozódik a háborús veszély: drónok és rakéták csapódtak be Európa több országában

Az orosz–ukrán konfliktus következményei már nem korlátozódnak a közvetlen harctérre: az elmúlt időszakban több európai országban is becsapódtak drónok és légvédelmi rakéták. A háború kockázatot jelent a régió államaira, így Magyarországra nézve is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 7:38
Háború Ukrajnában Fotó: GEORGE IVANCHENKO / ANADOLU
Az egyik legismertebb eset 2022-ben történt Lengyelországban, amikor a határ menti Przewodów közelében egy légvédelmi rakéta csapódott be, két ember halálát okozva. A vizsgálatok szerint nagy valószínűséggel egy ukrán légvédelmi rakéta tért le a pályájáról egy orosz támadás elhárítása közben – írja az Origo.

Patriot rakéta (Fotó: AFP)

2025 augusztusában ismét incidens történt, amikor egy katonai drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, amit Varsó orosz provokációként értékelt. 2026. január 28-án pedig egy ismeretlen eredetű drón csapódott be egy katonai létesítmény területén a kelet-lengyelországi Przasnyszban.

Romániában is visszatérően érzékelhetők a háború következményei. 2024. október 17-én Konstanca megyében riasztást rendeltek el, mert a határ közelében fennállt a veszélye, hogy a levegőből tárgyak hullanak le. 

A román védelmi minisztérium 2025. szeptember 15-én arról számolt be, hogy 2022 óta a határ mentén végrehajtott 52 dróntámadás közül 38 esetben drónroncsok kerültek román területre, és tíz alkalommal a légtér megsértését is észlelték.

2026. március 26-án újabb drónroncs csapódott be Románia területén, miután egy, az ukrán légvédelem által eltérített orosz eszköz több kilométerre behatolt az ország légterébe.

A balti térségben is előfordultak hasonló incidensek: 2026. március 25-én egy Oroszország felől érkező drón csapódott be egy észt erőmű közelében, míg Litvániában szintén drónlezuhanásról számoltak be.

A legutóbbi eset vasárnap történt, amikor ukrán drónok zuhantak le Finnország területén. Kijev hivatalosan bocsánatot kért, és jelezte, hogy a történtek hátterében nagy valószínűséggel orosz elektronikai zavarás állhatott.

Az egymást követő incidensek azt jelzik, hogy a háború hatásai egyre több országot érintenek. Egy eltévedt drón vagy légvédelmi rakéta akár Magyarországot is elérheti, ezért különösen fontos, hogy hazánk kimaradjon a konfliktusból, és ne sodródjon bele a háborúba.

Magyar Péter kapcsolata Ukrajnával

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is felvette a kapcsolatot ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során hivatalos ukrán szervekkel folytatott egyeztetéseket, és Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthető emberekkel is találkozott.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián szintén azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Münchenből több bejegyzést is közzétett, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal egyeztetett és panelbeszélgetésen vett részt.

Magyar Péter Ukrajna iránti támogatásának egyik leginkább szimbolikus megnyilvánulása a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

