Fokozódik a háborús veszély: drónok és rakéták csapódtak be Európa több országában

Az egyik legismertebb eset 2022-ben történt Lengyelországban, amikor a határ menti Przewodów közelében egy légvédelmi rakéta csapódott be, két ember halálát okozva. A vizsgálatok szerint nagy valószínűséggel egy ukrán légvédelmi rakéta tért le a pályájáról egy orosz támadás elhárítása közben – írja az Origo.

2025 augusztusában ismét incidens történt, amikor egy katonai drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, amit Varsó orosz provokációként értékelt. 2026. január 28-án pedig egy ismeretlen eredetű drón csapódott be egy katonai létesítmény területén a kelet-lengyelországi Przasnyszban.

Romániában is visszatérően érzékelhetők a háború következményei. 2024. október 17-én Konstanca megyében riasztást rendeltek el, mert a határ közelében fennállt a veszélye, hogy a levegőből tárgyak hullanak le.

A román védelmi minisztérium 2025. szeptember 15-én arról számolt be, hogy 2022 óta a határ mentén végrehajtott 52 dróntámadás közül 38 esetben drónroncsok kerültek román területre, és tíz alkalommal a légtér megsértését is észlelték.

2026. március 26-án újabb drónroncs csapódott be Románia területén, miután egy, az ukrán légvédelem által eltérített orosz eszköz több kilométerre behatolt az ország légterébe.

A balti térségben is előfordultak hasonló incidensek: 2026. március 25-én egy Oroszország felől érkező drón csapódott be egy észt erőmű közelében, míg Litvániában szintén drónlezuhanásról számoltak be.

A legutóbbi eset vasárnap történt, amikor ukrán drónok zuhantak le Finnország területén. Kijev hivatalosan bocsánatot kért, és jelezte, hogy a történtek hátterében nagy valószínűséggel orosz elektronikai zavarás állhatott.

Az egymást követő incidensek azt jelzik, hogy a háború hatásai egyre több országot érintenek. Egy eltévedt drón vagy légvédelmi rakéta akár Magyarországot is elérheti, ezért különösen fontos, hogy hazánk kimaradjon a konfliktusból, és ne sodródjon bele a háborúba.

Magyar Péter kapcsolata Ukrajnával

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is felvette a kapcsolatot ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során hivatalos ukrán szervekkel folytatott egyeztetéseket, és Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthető emberekkel is találkozott.