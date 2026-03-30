Donald Trump szerint az Egyesült Államok egy „új és észszerűbb” iráni rezsimmel folytat komoly tárgyalásokat a katonai műveletek lezárásáról – az amerikai elnök erről hétfőn írt internetes bejegyzésében.
Donald Trump szerint egy észszerűbb iráni vezetéssel folynak tárgyalások
Donald Trump szerint az Egyesült Államok jelentős előrelépést ért el az iráni vezetéssel folytatott tárgyalásokon, ugyanakkor súlyos katonai következményeket helyezett kilátásba megállapodás hiányában. Az amerikai elnök úgy véli, Iránban már lezajlott egyfajta rezsimváltás.
Az elnök Truth Social-oldalán megismételte korábbi kijelentését, miszerint az egyeztetéseken komoly előrelépést sikerült elérni, ugyanakkor a tárgyalások sikertelensége esetére súlyos következményekre figyelmeztetett.
Kifejtette, hogy amennyiben bármilyen oknál fogva rövid időn belül nincs megállapodás, valamint a Hormuzi-szoros nem nyílik meg azonnal a kereskedelmi forgalom előtt, az Egyesült Államok hadereje „teljes mértékben megsemmisít” minden elektromos áramot előállító iráni erőművet, az olajkutakat, és az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Harg-szigetet.
Trump hozzátette, hogy az említett létesítmények eddig tudatosan nem szerepeltek az amerikai légicsapások célpontjai között, valamint kilátásba helyezte, hogy a tengervíz sótalanítására szolgáló iráni létesítmények is célponttá válhatnak.
Trump washingtoni idő szerint vasárnap este újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy iráni illetékesekkel „közvetlenül és közvetve” is zajlanak az egyeztetések, amelyek jól haladnak. Kifejtette, hogy Iránban már gyakorlatilag lezajlott egy „rezsimváltás”, ugyanis a teheráni vezetés első vonalával végeztek, majd a helyébe lépett újabb vezetéssel is, a jelenlegi vezetők pedig más magatartást követnek. Az amerikai elnök szintén vasárnap egy izraeli hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása „már zajlik”.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
