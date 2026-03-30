A szerb államfő tájékoztatása szerint a tárgyalás során áttekintették a Szerbia és az Oroszország közötti együttműködés teljes spektrumát. A felek szóba hozták többek között a gazdasági vegyes bizottság munkáját, az egészségügyi és gyógyszeripari kapcsolatokat, valamint a vakcinák területén zajló együttműködést, írja az RTS.
Putyin európai vezetővel tárgyalt, megállapodás született
Telefonon egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin és Alekszandar Vucsics, a megbeszélés egyik legfontosabb eredménye, hogy Szerbia további három hónapra kedvező feltételek mellett biztosíthatja földgázellátását Oroszországtól.
Putyin meghosszabbította a gázszerződést
Kiemelt téma volt az energetika és az infrastruktúra is: szó esett az orosz vasútvállalatok szerbiai projektjeiről, valamint más orosz cégek részvételéről az atomenergia és egyéb energetikai fejlesztések terén.
Alekszandar Vucsics hangsúlyozta, hogy számára a legnagyobb jelentőséggel a gázmegállapodás meghosszabbítása bír.
Külön köszönetet mondtam Putyin elnöknek azért, hogy további három hónappal meghosszabbítottuk a gázszerződést, ráadásul rendkívül kedvező feltételek mellett
– fogalmazott a szerb elnök.
A megállapodás rövid távon biztosíthatja Szerbia energiaellátásának stabilitását, miközben a térségben továbbra is kiemelt kérdés az energiahordozók ára és hozzáférhetősége.
Ahogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Moszkva elkötelezett a baráti és testvéri országokkal szembeni kötelezettségei mellett, és kapcsolatban áll Belgráddal az ellátási kérdésekben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
