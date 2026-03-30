Rendkívüli

PutyingázszerződésmegállapodásVucsicsSzerbia

Putyin európai vezetővel tárgyalt, megállapodás született

Telefonon egyeztetett egymással Vlagyimir Putyin és Alekszandar Vucsics, a megbeszélés egyik legfontosabb eredménye, hogy Szerbia további három hónapra kedvező feltételek mellett biztosíthatja földgázellátását Oroszországtól.

Magyar Nemzet
Forrás: RTS2026. 03. 30. 12:10
Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szerb államfő tájékoztatása szerint a tárgyalás során áttekintették a Szerbia és az Oroszország közötti együttműködés teljes spektrumát. A felek szóba hozták többek között a gazdasági vegyes bizottság munkáját, az egészségügyi és gyógyszeripari kapcsolatokat, valamint a vakcinák területén zajló együttműködést, írja az RTS.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: AFP/Shamil Zhumatov)

Putyin meghosszabbította a gázszerződést

Kiemelt téma volt az energetika és az infrastruktúra is: szó esett az orosz vasútvállalatok szerbiai projektjeiről, valamint más orosz cégek részvételéről az atomenergia és egyéb energetikai fejlesztések terén.

Alekszandar Vucsics hangsúlyozta, hogy számára a legnagyobb jelentőséggel a gázmegállapodás meghosszabbítása bír.

Külön köszönetet mondtam Putyin elnöknek azért, hogy további három hónappal meghosszabbítottuk a gázszerződést, ráadásul rendkívül kedvező feltételek mellett

– fogalmazott a szerb elnök.

Illusztráció. Nyomásmérő egy gázvezeték-szivattyúállomáson (Fotó: DPA/AFP/Stefan Puchner)

A megállapodás rövid távon biztosíthatja Szerbia energiaellátásának stabilitását, miközben a térségben továbbra is kiemelt kérdés az energiahordozók ára és hozzáférhetősége.

Ahogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Moszkva elkötelezett a baráti és testvéri országokkal szembeni kötelezettségei mellett, és kapcsolatban áll Belgráddal az ellátási kérdésekben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
