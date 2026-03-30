Putyin meghosszabbította a gázszerződést

Kiemelt téma volt az energetika és az infrastruktúra is: szó esett az orosz vasútvállalatok szerbiai projektjeiről, valamint más orosz cégek részvételéről az atomenergia és egyéb energetikai fejlesztések terén.

Alekszandar Vucsics hangsúlyozta, hogy számára a legnagyobb jelentőséggel a gázmegállapodás meghosszabbítása bír.

Külön köszönetet mondtam Putyin elnöknek azért, hogy további három hónappal meghosszabbítottuk a gázszerződést, ráadásul rendkívül kedvező feltételek mellett

– fogalmazott a szerb elnök.

Illusztráció. Nyomásmérő egy gázvezeték-szivattyúállomáson (Fotó: DPA/AFP/Stefan Puchner)

A megállapodás rövid távon biztosíthatja Szerbia energiaellátásának stabilitását, miközben a térségben továbbra is kiemelt kérdés az energiahordozók ára és hozzáférhetősége.

Ahogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Moszkva elkötelezett a baráti és testvéri országokkal szembeni kötelezettségei mellett, és kapcsolatban áll Belgráddal az ellátási kérdésekben.