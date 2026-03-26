NIS: Olajban is segít a magyar–szerb barátság

Magyarország és Szerbia kapcsolatai az élet minden területén történelmi csúcson vannak – ezt már 2020-ban megállapította a szomszédos állam köztársasági elnöke. Alekszandar Vucsics és Orbán Viktor hosszú ideje rendszeresen találkozik, és a munkalátogatásoknak számos kézzelfogható eredménye van.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 3:00
A Mol számára kulcsfontosságú a NIS-akvizíció Forrás: AFP
A jó magyar–szerb viszonyt jellemzi, hogy a szerb államfő március közepén egy televíziós nyilatkozatban azt mondta, reméli, hogy Orbán Viktor megnyeri az áprilisi választásokat. Hozzátette, Belgrád a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal. A konkrét üzleti együttműködés most azzal folytatódhat, hogy a magyar Mol megkapta az amerikai engedélyt a szerb NIS kőolajvállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. Ahogy arról lapunk is beszámolt, heteken belül megszülethet a megállapodás.

A szerb és a magyar külügyminiszter
Lehetőség van tehát az idén januárban aláírt szándéknyilatkozatnak megfelelően véglegesíteni az adásvételi szerződést. Az orosz Gazprom-csoport 56 százalékot meghaladó részvénycsomagjának megszerzése irányítási jogot jelent majd a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban. A működéssel sincs gond, hiszen – szintén az amerikaiak legutóbbi engedélyével – a horvátok folytathatják a tengeren beérkező nyersolaj továbbítását a NIS-nek, illetve maga a finomító is megkapta a zöld jelzést a további munkára. 

A szakértők szerint egyébként a globális energiapiaci válság nem befolyásolja a cég árát, ráadásul az üzleti tranzakció előkészítése már jórészt megtörtént, így a végső megállapodás a Mollal akár egy hónapon belül megszülethet. A lépés ugyanakkor az eladó oldaláról kényszer az Oroszország elleni szankciók miatt.

Belgrád és Budapest energetikai együttműködése már az iráni háború előtt felgyorsult. 

Szijjártó Péter külügyminiszter február végén jelentette be, hogy a két ország között új villamos hálózat épül, valamint egy kőolaj- és egy termékvezeték is (utóbbin a benzin, illetve a dízel előállításához szükséges félkész áru érkezik majd). A fő cél az ellátásbiztonság. A szaktárcavezető kitért rá, ezek a lépések és a Mol-vásárlás segítik, hogy Szlovákia, Magyarország és Szerbia piacai összehangoltan működjenek. Ráadásul így jobban ellenálnak az ukrán, sőt a brüsszeli típusú politikai zsarolásnak, vagyis például annak, hogy Kijev nem indította újra a Barátság vezetéket. 

Kiderült, a NIS vállalta, hogy 25 ezer tonna üzemanyagot szállít hazánkba, Szijártó Péter szerint ezzel hozzájárulva az ukránok azon célkitűzésének megfékezéséhez, hogy válságot okozzanak Magyarországon és hogy beavatkozzanak az áprilisi parlamenti választásokba. 

Sajtóértesülések szerint a magyar kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a szerbiai kőolajvezeték és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az engedélyezési folyamatok gyorsabbak, egyszerűbbek lesznek, így a projekt jóval hamarabb megvalósulhat.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

