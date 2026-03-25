NIS-üzlet a célegyenesben – ekkor várható megállapodás a Mol és az oroszok között

Felgyorsultak a szerb olajcég körüli tárgyalások, miközben a geopolitikai feszültségek továbbra is árnyalják a folyamatot. A Mol számára kulcsfontosságú NIS-akvizíció ügye célegyenesbe fordulhat, és akár heteken belül megszülethet a megállapodás.

2026. 03. 25. 12:44
A globális energiapiaci válság nem befolyásolja a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) árát, mert az ilyen vállalatokat hosszú távra, akár több évtizedes távlatban vásárolják – mondta Miloš Banjac energetikai szakértő. Szerinte az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) által adott határidő-hosszabbítás azt jelzi, hogy a Mol és a Gazpromnyeft közötti tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak, és jó irányba tartanak – írja a Vajdaság Ma.

A délvidéki portál szerint a szakértő emlékeztetett

már lezajlott a NIS működésének átvilágítása és megszületett az előzetes megállapodás, így a folyamat a végső szerződés felé tart. Úgy véli, a megállapodás akár egy hónapon belül megszülethet, ha nem merülnek fel új akadályok.

A Mol biztos pénzügyi háttérrel rendelkezik a tranzakcióhoz

Banjac hangsúlyozta, hogy a NIS értékét nem a jelenlegi piaci ingadozások alapján kell megítélni, hanem azt kell nézni, mennyit ér majd a piac stabilizálódása után. Rámutatott arra is, hogy a kőolaj a következő évtizedekben is meghatározó energiahordozó marad.

A szakértő szerint Oroszország nem önként adja el a NIS-t, hanem a körülmények kényszerítik rá, ezért érdekelt lehet az időhúzásban. Ugyanakkor úgy látja, a Mol rendelkezik azzal a pénzügyi háttérrel – részben nemzetközi, köztük amerikai befektetők révén –, amely lehetővé teszi a többségi tulajdon megszerzését.

A NIS közben továbbra is nehezített körülmények között működik: a szankciók miatt partnereket és vevőket veszített, a nagykereskedelemben például mintegy 20 százalékos visszaesés történt. 

Ennek ellenére nincs közvetlen veszélye az ellátási hiányoknak, a szállítások ugyan lassabbak, de Szerbiának körülbelül 60 napra elegendő tartaléka van

– számolt be Banjac.

Ez várható a következő hetekben

Mint ismert, az OFAC kedden elfogadta a Mol kérelmét, és 2026. május 22-ig meghosszabbította a tárgyalások határidejét a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. Az OFAC egyébként múlt pénteken a NIS működési engedélyét is meghosszabbította 2026. április 17-ig, míg a korábbi tárgyalási határidő 2026. március 24-én járt le.

Az OFAC által most, kedden kiadott engedély meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a felek véglegesítsék az adásvételi szerződést és a kapcsolódó tranzakciós dokumentumokat. 

A Mol közleménye szerint a tranzakció lezárását követően a társaság megszerezné a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedését a NIS-ben, ezzel többségi tulajdonossá válna, és irányítási jogokat is szerezne a Szerbia egyetlen olajfinomítóját működtető vállalatban. A lépés tovább erősítené a Mol jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

