Putyin: Oroszország kész ismét olimpiát rendezni

Oroszország készen áll rá, hogy újra otthont adjon egy olimpiának. Ezt közölte Vlagyimir Putyin elnök az Orosz Olimpiai Bizottsághoz a testület megalapításának 115. évfordulójára intézett üdvözlő üzenetében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 16:18
Vlagyimir Putyin Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
„Hangsúlyozom, hogy Oroszország a jövőben is nyitott a nyári és téli olimpiai játékok megrendezésére, és készen áll rá, hogy hozzájáruljon az olimpiai mozgalom valódi eszményeinek megőrzéséhez” – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Putyin szerint készen állnak egy olimpia megrendezésére
(Fotó: AFP)

Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai közé tartozott, és sikeresen rendezte meg a versenyeket 1980-ban Moszkvában és 2014-ben Szocsiban.

Ez mindkét alkalommal a szervezés és kreativitás legmagasabb szintjén történt, amit a NOB is elismert

– tette hozzá.

Méltatta az Orosz Olimpiai Bizottságot, amiért nagyban hozzájárul az élsport fejlődéséhez, sportolókat készít fel, népszerűsíti az egészséges életmód értékeit, valamint erősíti a nemzetközi humanitárius kapcsolatokat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

