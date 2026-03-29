Putyin: Oroszország kész ismét olimpiát rendezni

„Hangsúlyozom, hogy Oroszország a jövőben is nyitott a nyári és téli olimpiai játékok megrendezésére, és készen áll rá, hogy hozzájáruljon az olimpiai mozgalom valódi eszményeinek megőrzéséhez” – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Putyin szerint készen állnak egy olimpia megrendezésére

Putyin emlékeztetett arra, hogy Oroszország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai közé tartozott, és sikeresen rendezte meg a versenyeket 1980-ban Moszkvában és 2014-ben Szocsiban.

Ez mindkét alkalommal a szervezés és kreativitás legmagasabb szintjén történt, amit a NOB is elismert

– tette hozzá.

Méltatta az Orosz Olimpiai Bizottságot, amiért nagyban hozzájárul az élsport fejlődéséhez, sportolókat készít fel, népszerűsíti az egészséges életmód értékeit, valamint erősíti a nemzetközi humanitárius kapcsolatokat.

