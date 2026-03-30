A Radio Zet lengyel kereskedelmi csatorna műsorvezetője azt kérdezte a politikustól, hogy Lengyelország érdekében állna-e Orbán Viktor választási győzelme? „Ez Lengyelország érdeke” – válaszolta Blaszczak.
Erőteljes varsói kiállás: Orbán Viktor győzelme Lengyelország érdeke
Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyar országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter hétfőn egy rádióinterjúban.
Hozzátette:
Lengyelország érdeke ugyanis az, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk lengyel kormányfő miatt nem funkcionál”.
A műsorvezető azon felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Blaszczak kijelentette:
Orbán miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere.
A magyar–orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. Egyúttal leszögezte: Lengyelország számára „mindig a német–orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
