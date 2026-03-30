Orbán ViktorLengyelországMariusz BłaszczakVálasztás 2026választás

Erőteljes varsói kiállás: Orbán Viktor győzelme Lengyelország érdeke

Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyar országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter hétfőn egy rádióinterjúban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 11:27
A Radio Zet lengyel kereskedelmi csatorna műsorvezetője azt kérdezte a politikustól, hogy Lengyelország érdekében állna-e Orbán Viktor választási győzelme? „Ez Lengyelország érdeke” – válaszolta Blaszczak.

Varsó számára fontos, hogy Orbán Viktor győzzön a magyar országgyűlési választásokon (Fotó: AFP)

Hozzátette: 

Lengyelország érdeke ugyanis az, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk lengyel kormányfő miatt nem funkcionál”.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Blaszczak kijelentette:

Orbán miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere.

A magyar–orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. Egyúttal leszögezte: Lengyelország számára „mindig a német–orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
