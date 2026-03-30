Erőteljes varsói kiállás: Orbán Viktor győzelme Lengyelország érdeke

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Blaszczak kijelentette:

Orbán miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere.

A magyar–orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. Egyúttal leszögezte: Lengyelország számára „mindig a német–orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)