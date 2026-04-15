A dróntámadás után óriási bajban Ukrajna, elfogynak Zelenszkij rakétái

Ukrajna az elmúlt időszakban több esetben is eredményesen védekezett az orosz dróntámadások ellen, ugyanakkor a légvédelem helyzete továbbra is bizonytalan. A Politico szerint Kijevben attól tartanak, hogy a megnövekedett nemzetközi kereslet miatt idővel nem marad elegendő rakéta a védekezéshez – írja az Origo a lap forrásaira hivatkozva.

A ZN beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij berlini látogatásán arról beszélt:

Európában nincs elegendő gyártási kapacitás a szükséges eszközökhöz.

Emiatt Ukrajna továbbra is jelentős mértékben az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekre támaszkodik, miközben a francia–német SAMP/T rakéták utánpótlását is próbálja biztosítani. Ezzel párhuzamosan Kijev saját rakétavédelmi rendszerek fejlesztésébe kezdett, hogy mérsékelje a külső függőséget.

A látogatás során egy jelentős megállapodást is bejelentettek: Mihajlo Fedorov négymilliárd euró értékű együttműködést írt alá Németországgal.

Ennek részeként a Raytheon több száz PAC–2 rakétát szállít, amelyeket Németországban gyártanak le. A szállítások a tervek szerint 2027-ben indulhatnak. A csomag emellett 36 IRIS–T légvédelmi rendszer beszerzését is tartalmazza. A PAC–2 és a PAC–3 rakéták között jelentős a különbség: előbbiek a célpont közelében robbannak, míg az utóbbiak közvetlen találattal semmisítik meg azt, ezért hatékonyabbak a ballisztikus fenyegetések ellen.

Ez azért különösen fontos, mert bár Ukrajna a drónok túlnyomó többségét – gyakran több mint kilencven százalékát – képes megsemmisíteni, a ballisztikus rakéták elleni védekezés jóval nehezebb.

Ezek az eszközök a légkör felső rétegeiig emelkednek, majd nagy sebességgel csapódnak be, ami jelentősen megnehezíti az elfogásukat.

Ukrajna továbbra is erősen függ a nyugati rendszerektől.