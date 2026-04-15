A dróntámadás után óriási bajban Ukrajna, elfogynak Zelenszkij rakétái

Ukrajna egyre hatékonyabban védekezik az orosz dróntámadások ellen, de a légvédelem továbbra is kihívásokkal küzd. Kijev attól tart, hogy a világszinten megugró rakétaigény miatt nem jut elegendő elfogóeszközhöz. Bár saját fejlesztésekkel próbálják csökkenteni a függőséget, ezek még korai szakaszban vannak. Volodimir Zelenszkij maga is elismerte, hogy Ukrajna továbbra is a nyugati fegyverszállításoktól függ.

2026. 04. 15. 10:44
Kijev attól tart, hogy nem jut elegendő elfogó eszközhöz Forrás: AFP
Ukrajna az elmúlt időszakban több esetben is eredményesen védekezett az orosz dróntámadások ellen, ugyanakkor a légvédelem helyzete továbbra is bizonytalan. A Politico szerint Kijevben attól tartanak, hogy a megnövekedett nemzetközi kereslet miatt idővel nem marad elegendő rakéta a védekezéshez – írja az Origo a lap forrásaira hivatkozva. 

A ZN beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij berlini látogatásán arról beszélt:

Európában nincs elegendő gyártási kapacitás a szükséges eszközökhöz.

Emiatt Ukrajna továbbra is jelentős mértékben az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekre támaszkodik, miközben a francia–német SAMP/T rakéták utánpótlását is próbálja biztosítani. Ezzel párhuzamosan Kijev saját rakétavédelmi rendszerek fejlesztésébe kezdett, hogy mérsékelje a külső függőséget.

A látogatás során egy jelentős megállapodást is bejelentettek: Mihajlo Fedorov négymilliárd euró értékű együttműködést írt alá Németországgal. 

Ennek részeként a Raytheon több száz PAC–2 rakétát szállít, amelyeket Németországban gyártanak le. A szállítások a tervek szerint 2027-ben indulhatnak. A csomag emellett 36 IRIS–T légvédelmi rendszer beszerzését is tartalmazza. A PAC–2 és a PAC–3 rakéták között jelentős a különbség: előbbiek a célpont közelében robbannak, míg az utóbbiak közvetlen találattal semmisítik meg azt, ezért hatékonyabbak a ballisztikus fenyegetések ellen.

Ez azért különösen fontos, mert bár Ukrajna a drónok túlnyomó többségét – gyakran több mint kilencven százalékát – képes megsemmisíteni, a ballisztikus rakéták elleni védekezés jóval nehezebb. 

Ezek az eszközök a légkör felső rétegeiig emelkednek, majd nagy sebességgel csapódnak be, ami jelentősen megnehezíti az elfogásukat. 

Ukrajna továbbra is erősen függ a nyugati rendszerektől. 

 

Kijev saját rakétafejlesztésekbe kezdett

A Fire Point egy új, ballisztikus rakéták elleni légvédelmi rendszeren dolgozik, amelyet már jövőre szolgálatba állítanának. A cég társalapítója, Denis Shtilerman szerint az a cél, hogy az elfogó rakéták ára egymillió dollár alatt maradjon, ami jelentősen olcsóbb lenne a jelenlegi megoldásoknál.

A fejlesztések azonban még korai szakaszban járnak. 

A vállalat európai partnereket keres, főként a radar- és irányítórendszerek területén, ahol még nincs kellő tapasztalata. Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: elsődleges cél egy olyan saját légvédelmi rendszer létrehozása, amely képes a ballisztikus rakéták elfogására. Ugyanakkor maga is elismerte, hogy Ukrajna továbbra is nagymértékben a nyugati fegyverszállításokra szorul. Közben Oroszország is módosította a hadműveleti taktikáját. A beszámolók szerint Moszkva célja az ukrán légvédelem kimerítése. 

Az elmúlt hónapban több mint 6500 drónt indítottak, és a támadások intenzitása is nőtt: az éjszakai csapásokat egyre gyakrabban nappali hullámok követik. 

 

Borítókép: Ukrán légvédelmi egység rakétát indít egy éjszakai támadás során (Fotó: AFP)

