Szlovén kormányalakítás – A leköszönő miniszterelnök pártja ellenzékbe készül

Ellenzékbe készül Szlovéniában a legnagyobb kormányzó párt, a Szabadság Mozgalom – jelentette be Robert Golob leköszönő miniszterelnök hétfőn Ljubljanában, miután kormányalakítási konzultáción vett részt Natasa Pirc Musar államfővel, aki a parlamentbe jutott pártok vezetőivel egyeztet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 13:22
Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke Forrás: AFP
Golob a találkozót követően újságíróknak azt mondta: pártja „alig várja, hogy ellenzékben dolgozhasson”. A lehetséges jobbközép kormánykoalíciót „csalók koalíciójának” nevezte, és úgy vélekedett, társulásuk rövid életű lesz.

Az államfő a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett, hogy felmérje, ki rendelkezik elegendő támogatással a kormányalakításhoz a parlamenti választások után. A 90 fős nemzetgyűlésben legalább 46 képviselő támogatása szükséges a miniszterelnök megválasztásához.

A politikai erőviszonyok jelenleg az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) vezetője, Janez Jansa javára látszanak alakulni. Több jobboldali párt április 10-én támogatta Zoran Stevanovic, a Resni.ca párt vezetőjének házelnökké választását, ami egy lehetséges parlamenti többséget jelez.

Golob közölte: a választáson relatív győzelmet arató Szabadság Mozgalom ellenzékben is a törvényesség és a jogállamiság elveit kívánja képviselni. A politikus – aki képviselői mandátumot szerzett – jelezte, hogy a parlamentben folytatja munkáját.

Hozzátette: pártja a koalíciós tárgyalások során igyekezett együttműködést keresni más politikai erőkkel, de állítása szerint a másik oldalról nem mutatkozott készség a tárgyalásokra. Jansa az államfővel folytatott egyeztetés után ugyanakkor elhárította azokat a találgatásokat, miszerint már megszerezte a miniszterelnök-jelöltséghez szükséges 46 parlamenti aláírást. – Mi nem foglalkozunk szavazatszámlálással – mondta, hozzátéve: az SDS egyaránt felkészült arra, hogy koalíciót alakítson, ellenzékben maradjon, vagy akár előre hozott választások elé nézzen.

– Számunkra mindhárom lehetőség jó, de az már más kérdés, hogy ezek közül melyik szolgálja Szlovénia érdekét – húzta alá.

Szlovénia választott

A március 22-i parlamenti választáson a legtöbb mandátumot a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg 29 hellyel. Az SDS 28 mandátumot kapott, az NSi, a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokraták egyaránt hat-hat mandátumot kaptak, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca mozgalom öt-öt képviselői helyet szerzett. Egy-egy garantált mandátuma van a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
