A szlovéniai magyar kisebbség elnöke levelet írt Magyar Péternek

Levélben gratulált önmaga, valamint a szlovéniai magyar kisebbség nevében is a Tisza Párt választási győzelméhez a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke. Orbán Dusán egyben szakmai egyeztetésre is felkérte Magyar Pétert.

Orbán Dusán (Forrás: Facebook/Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség)

Orbán Dusán úgy fogalmazott, ahogy a szlovéniai magyar kisebbség, úgy az érdekvédelmi-politikai szervezet számára is kiemelten fontos a mindenkori anyaországi kormányzattal való konstruktív együttműködés, s miután a hatékony munka alapját a személyes párbeszéd képezi, ezért szeretné a magyarországi parlamenti választáson győztes párt elnökét tájékoztatni közösségük aktuális helyzetéről, mindennapi kihívásairól és jövőbeni céljairól – számolt be a Zala vármegyei hírportál.

Bízunk benne, hogy pártja kormánya alatt is töretlen marad az az elkötelezettség, amely a külhoni magyar közösségek megmaradását, jogérvényesítését és szülőföldön való boldogulását támogatja. Meggyőződésünk, hogy stratégiai célkitűzéseink mentén az anyaországgal való kapcsolatunk továbbra is a kölcsönös tiszteleten és a közös felelősségvállaláson alapul majd

– írta Orbán Dusán a Magyar Péternek címzett levélben.