Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak

A szlovéniai magyar kisebbség elnöke levelet írt Magyar Péternek

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke szakmai egyeztetésre is felkérte Magyar Pétert.

Forrás: zaol.hu2026. 04. 15. 16:00
Levélben gratulált önmaga, valamint a szlovéniai magyar kisebbség nevében is a Tisza Párt választási győzelméhez a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke. Orbán Dusán egyben szakmai egyeztetésre is felkérte Magyar Pétert.

Orbán Dusán úgy fogalmazott, ahogy a szlovéniai magyar kisebbség, úgy az érdekvédelmi-politikai szervezet számára is kiemelten fontos a mindenkori anyaországi kormányzattal való konstruktív együttműködés, s miután a hatékony munka alapját a személyes párbeszéd képezi, ezért szeretné a magyarországi parlamenti választáson győztes párt elnökét tájékoztatni közösségük aktuális helyzetéről, mindennapi kihívásairól és jövőbeni céljairól – számolt be a Zala vármegyei hírportál.

Bízunk benne, hogy pártja kormánya alatt is töretlen marad az az elkötelezettség, amely a külhoni magyar közösségek megmaradását, jogérvényesítését és szülőföldön való boldogulását támogatja. Meggyőződésünk, hogy stratégiai célkitűzéseink mentén az anyaországgal való kapcsolatunk továbbra is a kölcsönös tiszteleten és a közös felelősségvállaláson alapul majd

– írta Orbán Dusán a Magyar Péternek címzett levélben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
