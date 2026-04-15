Emberi csontvázra bukkant egy kutyasétáltató Besztercebányán, már három éve lehetett a bokrok alatt

Kiderült az is, hogy a csontokra egy férfi talált rá, aki a kutyáját sétáltatta hétfőn este. A maradványok a sűrű aljnövényzet között, egy nehezen megközelíthető helyen voltak.

A rendőrség szerint a csontok már három éve ott lehettek. A helyszíni szemlén megállapították, hogy egy férfi földi maradványait találhatták meg. A környéken egyébként iratokat is találtak, az viszont egyelőre rejtély, hogy azoknak lehet-e közük a halotthoz. Az biztos, hogy halálokozás ügyében indult eljárás.