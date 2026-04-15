A hirdetésben a gyógyszerész elmagyarázta, hogy a termék egy természetes növényi alapú kapszula, amely Magyarországon készült, az OGYÉI által engedélyezett, GMO-minősített laborban, emellett 100 százalékban növényi alapú, a használata biztonságos.
Közismert gyógyszertárhálózat nevével éltek vissza, ez pontosan eddig tartott
Ismeretlenek egy országos gyógyszertárhálózat online áruháza nevében hirdettek testsúlycsökkentő terméket egy ismert közösségi oldalon, ezért a Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók védelmében intézkedett.
A hirdetés szerint a termék a zsírégetés mellett támogatja az anyagcserét, a vércukorszint-egyensúlyt, a szívet és az ízületek egészségét, az emésztést és bélkomfortot, májvédő és méregtelenítő, bőrfeszesítő, növeli a vitalitást és az energiát, valamint támogatja a hormonális egyensúlyt.
Az ügyben annyi a bökkenő, hogy nem köthető a gyógyszertárlánc-webáruházhoz, amelynek a nevében hirdették, mivel annak alsó részén nem a patikahálózat online áruházára, hanem egy külföldi angol nyelvű weboldalra mutató link található, ahonnan a reklámozott termék megrendelhető.
Közölték, tekintettel arra, hogy a reklámozott termék biztonságossága kapcsán komoly aggályok merültek fel, ezért az ügyészség a fogyasztók egészségének védelme érdekében az illetékes hatóság eljárását kezdeményezte.
