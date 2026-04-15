Közismert gyógyszertárhálózat nevével éltek vissza, ez pontosan eddig tartott

Ismeretlenek egy országos gyógyszertárhálózat online áruháza nevében hirdettek testsúlycsökkentő terméket egy ismert közösségi oldalon, ezért a Pest Vármegyei Főügyészség a fogyasztók védelmében intézkedett.

2026. 04. 15. 11:47
A hirdetésben a gyógyszerész elmagyarázta, hogy a termék egy természetes növényi alapú kapszula, amely Magyarországon készült, az OGYÉI által engedélyezett, GMO-minősített laborban, emellett 100 százalékban növényi alapú, a használata biztonságos. 

A hirdetés szerint a termék a zsírégetés mellett támogatja az anyagcserét, a vércukorszint-egyensúlyt, a szívet és az ízületek egészségét, az emésztést és bélkomfortot, májvédő és méregtelenítő, bőrfeszesítő, növeli a vitalitást és az energiát, valamint támogatja a hormonális egyensúlyt.

Az ügyben annyi a bökkenő, hogy nem köthető a gyógyszertárlánc-webáruházhoz, amelynek a nevében hirdették, mivel annak alsó részén nem a patikahálózat online áruházára, hanem egy külföldi angol nyelvű weboldalra mutató link található, ahonnan a reklámozott termék megrendelhető.

Közölték, tekintettel arra, hogy a reklámozott termék biztonságossága kapcsán komoly aggályok merültek fel, ezért az ügyészség a fogyasztók egészségének védelme érdekében az illetékes hatóság eljárását kezdeményezte.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
