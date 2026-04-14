Mentőhelikopter szállt le az általános iskola mellett Fertőszéplakon, perceken múlt a sértett élete

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy április 14-én nem sokkal délután egy óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés, hogy Fertőszéplak belterületén közlekedési baleset történt. A bejelentés szerint Fertőd felől Sopron irányába közlekedett egy személyautó, amely a település egyik kijelölt gyalogátkelőhelyéhez érve elgázolt egy, a zebrán éppen áthaladó idős gyalogost, aki a balesetben súlyosan megsérült.