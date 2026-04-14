Újabb nyomra bukkantak a magyar valóságshow-sztár, Lovas Annabella rejtélyes halálának ügyében

Könnyen lehet, hogy ezzel új fordulatot vesz a nyomozás.

Forrás: Daily Star2026. 04. 14. 13:52
Lovas Annabella Forrás: TV2
Egy helyi pásztor találta meg Lovas Annabella hátizsákját a spanyol Gran Canaria sziget déli részén, egy kilátó közelében néhány nappal ezelőtt – írja a Daily Star. A táskában talált tárgyak, köztük az útlevele, fontos információkkal szolgálhatnak a nyomozás további részében. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Lovas Annabella, A Nagy Ő egykori szereplője 32 évesen tragikus körülmények között halt meg. A holttestét Gran Canarián találták meg, az azonosítás csaknem egy évig tartott. A nő eltűnt egyszer 2024 év végén, majd előkerült, és 2025 februárjában újra eltűnt. A holttestére 2025. március 6-án találtak rá a Berriel-szurdok egyik sziklamedencéjében.

Annabellát csak a fogai alapján tudták azonosítani, az ügy pedig egyre rejtélyesebbnek tűnik, így a nő tragédiájával egyre több külföldi lap is foglalkozik. Az, hogy előkerült a hátizsák, új nyomokkal szolgálhat, azonban a rendőrség kizárta, hogy erőszak történhetett volna, így az ügyet nem kezelik bűncselekményként. Egyelőre úgy vélik, hogy a Annabella az utcán töltötte az éjszakákat a halála előtt. 

Lovas Annabellát a publikum a magyar Nagy Ő című valóságshowból ismerheti, amelyben 2021-ben bukkant fel. Később influenszer lett belőle, miután új életet kezdett Gran Canarián. A rendőrség feltételezése szerint a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül rátaláltak. 

 

