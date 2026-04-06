Csak a fogai alapján tudták azonosítani A Nagy Ő egykori sztárjának holttestét

Lovas Annabella, a 32 éves reality-szereplő, akit a 2021-es Bachelor magyar változatában, A Nagy Ő-ben ismerhettek meg a nézők, tragikus körülmények között vesztette életét. Holttestét több hónapos kutatás után azonosították, miután 2024 novemberében eltűntként jelentették. Bár akkor még biztonságban találták meg egy Gran Canaria-i apartmanban, a család később újra jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben – tudta meg a Blikk. A nyomozók végül egy természetes medencében, a Barriel-szurdokban bukkantak rá egy női holttestre tavaly március 6-án, amelyet az áradások sodorhattak oda.

A test azonosítása hosszú és nehéz folyamat volt, amelyet a DNS-minták rossz állapota és a személyes tárgyak hiánya is hátráltatott. A tetoválások alapján már korábban felmerült, hogy Annabelláról lehet szó, de a DNS-vizsgálatok nem hoztak eredményt. Végül egy fogminta hozta meg az áttörést, amelynek alapján megerősítették, hogy a holttest Tóth Dávid exéé, Lovas Annabelláé.

Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök a Daily Starnak elmondta, hogy bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem bűncselekményként kezeli az esetet. A rendőrség feltételezése szerint a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül rátaláltak. A helyszín eléréséhez azonban olyan profi hegymászói képességek szükségesek, ami tovább bonyolította a helyszíni vizsgálatokat, így rekonstruálni sem tudták a nő utolsó lépéseit.

