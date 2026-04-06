Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

a nagy őlovas annabellahalál

Csak a fogai alapján tudták azonosítani A Nagy Ő egykori sztárjának holttestét

Lovas Annabella holttestére több hónapos keresés után találtak rá Gran Canarián, a Barriel-szurdokban. A fiatal nőt csak az Interpolnak küldött fogminták alapján tudták azonosítani. A hatóságok ugyan még mindig nem biztosak a halál pontos okában, de az idegenkezűséget kizárták.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 13:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lovas Annabella, a 32 éves reality-szereplő, akit a 2021-es Bachelor magyar változatában, A Nagy Ő-ben ismerhettek meg a nézők, tragikus körülmények között vesztette életét. Holttestét több hónapos kutatás után azonosították, miután 2024 novemberében eltűntként jelentették. Bár akkor még biztonságban találták meg egy Gran Canaria-i apartmanban, a család később újra jelezte a hatóságoknak, hogy valami nincs rendben – tudta meg a Blikk. A nyomozók végül egy természetes medencében, a Barriel-szurdokban bukkantak rá egy női holttestre tavaly március 6-án, amelyet az áradások sodorhattak oda. 

A test azonosítása hosszú és nehéz folyamat volt, amelyet a DNS-minták rossz állapota és a személyes tárgyak hiánya is hátráltatott. A tetoválások alapján már korábban felmerült, hogy Annabelláról lehet szó, de a DNS-vizsgálatok nem hoztak eredményt. Végül egy fogminta hozta meg az áttörést, amelynek alapján megerősítették, hogy a holttest Tóth Dávid exéé, Lovas Annabelláé.

Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök a Daily Starnak elmondta, hogy bár a halál pontos oka továbbra sem ismert, a rendőrség kizárta az erőszakos halál lehetőségét, és nem bűncselekményként kezeli az esetet. A rendőrség feltételezése szerint a viharok áradásai sodorhatták a holttestét a nehezen megközelíthető helyre, ahol végül rátaláltak. A helyszín eléréséhez azonban olyan profi hegymászói képességek szükségesek, ami tovább bonyolította a helyszíni vizsgálatokat, így rekonstruálni sem tudták a nő utolsó lépéseit.

Borítókép: Lovas Annabella (Forrás: TV2)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Novák Miklós
idezojelekolasz

Novák Miklós avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
