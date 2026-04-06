Egymásnak estek a Fradi szurkolói csoportjai, súlyos vádak kerültek elő

Belviszály tört ki a Fradi-táborban. Miközben Robbie Keane csapata 2-0-ra győzött a DVSC otthonában az NB I 28. fordulójában vasárnap, a Ferencváros szurkolói csoportjai között feszültség támadt. A Fradi egyik legnagyobb szurkolói csoportja, Green Monsters nem mehetett be a debreceni meccsre, és a vezetője, Hamberger Ádám a személyét érintő támadásról írt, a Pirates csoport pedig súlyos vádakat fogalmazott meg ellene.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 11:03
A Ferencváros szurkoló egymásnak estek Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vasárnap a Fradi fontos győzelmet aratott Debrecenben, a DVSC elleni 2-0-s sikerrel Robbie Keane csapata továbbra is harcban van a bajnoki címért, amelyért az éllovas ETO FC-vel kell megküzdenie.  Az FTC debreceni sikerét a klub szurkolói csoportjai között kitört feszültség árnyékolta be.

Hamberger Ádám, a Green Monsters, a Fradi egyik szurkolói csoportjának a vezetője (Forrás: Facebook/Hamberger Ádám)

A ferencvárosi Green Monsters szurkolói csoportot nem engedték be Nagyerdei Stadionba, a vezetőjük, Hamberger Ádám pedig a személyét érintő támadásról beszélt.

Mi történt a Fradi szurkolói csoportjai között?

A Green Monsters közleményt adott ki a történtekről, amiben leírták, hogy nem engedték be őket a debreceni meccsre.

„Egy erős közösséget, amit hosszú évek kemény munkájával építettek a csoportok, külső támadás érte! Sorra szűnnek meg a szurkolói csoportok, és tűnnek el azon személyek, akik éveken keresztül tettek a lelátóért, a fradistákért! A tábor szétverésének végét a Green Monsters megszüntetése jelentené! A választások előtt már csak ez maradt hátra célul egy Ferencvárostól független csoportosulásnak” – írják a közleményben.

A Green Monsters külön kitér a vezetője, Hamberger Ádám elleni támadásokra:

A tábor vezetőjének nyilvános, hazugságokkal teli lejáratása a legmélyebb szint, amit a szurkolói szubkultúrában, a táboron belül el tudunk képzelni. Egy olyan személy, aki lassan 16 éve capo a meccseken, és képviseli a közösséget minden szinten… Aki őt támadja, minket támad! Az egész ferencvárosi közösséget támadja! Nem fogjuk hagyni, hogy szétverjék a Fradi-tábort!

Hamberger Ádám is megszólalt:

„A személyemet ért nevetséges, alaptalan támadást egyértelműen visszautasítom. 20 éve szerepel első helyen az életemben a Ferencváros, 16 éve állok a kerítésen és teszek meg mindent a közösségemért. Minden téren megtettem a magamét a Ferencvárosért. 20 éve ismernek a társaim, vívtunk meg együtt rengeteg csatát minden szintéren. Nem fogok magyarázkodni, nincs rá szükségem. Ismertek. Eddig sem az interneten éltem a szurkolói életem, ezután sem vagyok rá hajlandó.”

Ez áll a ferencvárosi balhé hátterében?

A konfliktus egy másik ferencvárosi csoport, a Pirates ellen alakulhatott ki, és ők is közleményt adtak ki, amiben súlyos vádakat fogalmaztak meg:

A történtek nem a klub, és nem a Green Monsters csoport egésze ellen irányultak, hanem kifejezetten egy személyhez, Hamberger Ádámhoz köthetők. Ennek oka, hogy Hamberger Ádám – mint a Green Monsters meghatározó alakja – együttműködött a rendőrséggel, és információkat szolgáltatott a hatóságoknak a Pirates csoport tagjairól.

Hozzátették:

„Egyértelművé tesszük: aki egy ilyen, a rendőrséggel együttműködő rendszert támogat, az a továbbiakban nem kívánatos személy a lelátón.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
