Társkeresővel indult, csókkal folytatódott, gátlástalansággal végződött a győri Love Story

2026. 04. 15. 14:24
Keszthely, Hungary, August 8, 2024: Side of Hungarian police patrol car. Labeled Rendőrség (police). National civil law enforcement agency of Hungary. Governed by the Interior Ministry rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
A Győri Rendőrkapitányságon tett feljelentést a napokban egy helyi nő, aki internetes társkereső oldalon ismerkedett meg egy férfival még 2022 áprilisában – részletezi a rendőrségi portál. Az online beszélgetések után személyesen is találkoztak.

A randevúkon azonban a férfi – tartozásokra, ruházkodásra, tankolásra, illetve egyéb költségeire hivatkozva – többször kért pénzt a nőtől, aki bízott abban, hogy kapcsolatuk ezáltal mélyebbé, szorosabbá válik, ezért a kéréseknek eleget tett. Egy idő után aztán a férfi már nem kérte, hanem agresszív módon követelte a pénzt – több éven át. 

Mire az áldozat rájött, hogy csalást követtek el ellene, már több tízmillió forint megtakarításától fosztotta meg az elkövető.

A rendőrök az ügyben jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt indítottak büntetőeljárást.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségimédia-oldalakon, online társkereső portálokon terjed az úgynevezett nigériai csalás azon változata, amelynél az elkövető romantikus kapcsolatot épít fel leendő áldozatával, mielőtt valamilyen megható történettel pénzt kér tőle. A megtévesztő történetet valódinak látszó, de hamis közösségimédia-profillal és eredetinek tűnő, de szintén fiktív iratokkal igyekeznek alátámasztani.

Gyanakodjon, ha egy vadidegen nagyon hamar szerelmet vall, különböző indokokra hivatkozva nem akar telefonon vagy videóhívásban beszélni, és mindig más-más okokkal akarja alátámasztani, miért kér pénzt magának, rokonának, ismerősének.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
