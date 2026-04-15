Társkeresővel indult, csókkal folytatódott, gátlástalansággal végződött a győri Love Story

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségimédia-oldalakon, online társkereső portálokon terjed az úgynevezett nigériai csalás azon változata, amelynél az elkövető romantikus kapcsolatot épít fel leendő áldozatával, mielőtt valamilyen megható történettel pénzt kér tőle. A megtévesztő történetet valódinak látszó, de hamis közösségimédia-profillal és eredetinek tűnő, de szintén fiktív iratokkal igyekeznek alátámasztani.

Gyanakodjon, ha egy vadidegen nagyon hamar szerelmet vall, különböző indokokra hivatkozva nem akar telefonon vagy videóhívásban beszélni, és mindig más-más okokkal akarja alátámasztani, miért kér pénzt magának, rokonának, ismerősének.