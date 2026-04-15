Társkeresővel indult, csókkal folytatódott, gátlástalansággal végződött a győri Love Story

A Győri Rendőrkapitányságon tett feljelentést a napokban egy helyi nő, aki internetes társkereső oldalon ismerkedett meg egy férfival még 2022 áprilisában – részletezi a rendőrségi portál. Az online beszélgetések után személyesen is találkoztak.
A randevúkon azonban a férfi – tartozásokra, ruházkodásra, tankolásra, illetve egyéb költségeire hivatkozva – többször kért pénzt a nőtől, aki bízott abban, hogy kapcsolatuk ezáltal mélyebbé, szorosabbá válik, ezért a kéréseknek eleget tett. Egy idő után aztán a férfi már nem kérte, hanem agresszív módon követelte a pénzt – több éven át.
Mire az áldozat rájött, hogy csalást követtek el ellene, már több tízmillió forint megtakarításától fosztotta meg az elkövető.
A rendőrök az ügyben jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt indítottak büntetőeljárást.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségimédia-oldalakon, online társkereső portálokon terjed az úgynevezett nigériai csalás azon változata, amelynél az elkövető romantikus kapcsolatot épít fel leendő áldozatával, mielőtt valamilyen megható történettel pénzt kér tőle. A megtévesztő történetet valódinak látszó, de hamis közösségimédia-profillal és eredetinek tűnő, de szintén fiktív iratokkal igyekeznek alátámasztani.
Gyanakodjon, ha egy vadidegen nagyon hamar szerelmet vall, különböző indokokra hivatkozva nem akar telefonon vagy videóhívásban beszélni, és mindig más-más okokkal akarja alátámasztani, miért kér pénzt magának, rokonának, ismerősének.
