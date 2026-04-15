Megjelent a magyar eper a piacokon, elárulták a termelők, hogy miért mérik aranyárban a hazai gyümölcsöt

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2026. 04. 15. 13:17
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mától tudunk minden nap nyitva lenni a standunkon, mostantól lesz folyamatosan eper – beszélt kedden reggel az idei szezon indulásáról Ocskó Péter, a Bordányi Eperkertészet tulajdonosa a Délmagyarnak. A fiatalember elárulta azt is, hogy már egy hete szedik a gyümölcsöt, a hőmérséklet és a napsütés azonban mostantól kedvez majd a folyamatos érésnek, így mindig lesz mit eladniuk a vevőknek.

Ilyen korán csak jelentős költségekkel lehet epret előállítani, nem véletlen, hogy ebben az időszakban még magasan vannak az árak

 – magyarázta az epertermesztő, akinek hevenezer tőnyi gyümölcse lesz majd. Ocskó Péter részletezte a költségeket is. – Most például még minden nap fóliázni kell: este betakarni a növényeket fátyolfóliával, reggel pedig leszedni róla. Ezt január óta csinálják, ugyanis csak így garantálható a korai érés. Ez munkaigényes feladat, ugyanúgy, mint a magas fóliasátorral való munka is az. 

– Mi azonban ez utóbbit is vállaltuk, mert ebben termesztve jobban szabályozható a hőmérséklet, és növényvédelemből is kevesebb elegendő – magyarázta. Ocskó Péter elárulta azt is, hogy miért olyan nagy a különbség a hazai és a külföldi eper között, és miért javasolja a inkább a magyar eper fogyasztását azoknak, akiknek valóban számít az egészségük. A Délmagyar cikkében azt is elolvashatja, hogy ránézésre honnan tudhatja, hogy finom-e a gyümölcs, amit éppen megvásárolni készül. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
