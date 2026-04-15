A vádirati tényállás szerint az anya és a lánya együtt éltek a fiatalabb nő férjével, de a házasság felbontásáért a bíróságon már per volt folyamatban. A két nő rendszeresen olyan dolgokat mondott a férfinak, amelyek alapján arra a következtetésre jutott, hogy meg akarják ölni.
Újabb fejlemény a baranyai méregkeverő nők ügyében, nagyon rafináltan viselkedett a leendő áldozat
Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét.
A férfi ezért tavaly tavasszal hangrögzítő berendezéseket rejtett el a lakás különböző helyiségeiben, amelyekkel rögzítette a felesége és az anyósa beszélgetéseit.
Ezekből kiderült, hogy a nők nem hazudtak, tavaly júniusban ugyanis megállapodtak abban, hogy ricinolajjal kioltják a férfi életét, ezért az anyós Pécsett különböző szaküzletekben ricinusmagokat vásárolt. A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta. A két nő a magvakat összetörte, felhigította, majd a kávéba öntötte.
A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan visszahallgatta, így tudomást szerzett azok szándékáról, ezért a kávékat nem itta meg, hanem műanyag üvegbe átöntötte, majd tavaly július elején a hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a rendőrségen.
Az ügyészség a nőket előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.
