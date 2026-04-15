Újabb fejlemény a baranyai méregkeverő nők ügyében, nagyon rafináltan viselkedett a leendő áldozat

Előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség két nő ellen, akik megpróbálták megmérgezni egyikük férjét.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 04. 15. 12:33
A vádirati tényállás szerint az anya és a lánya együtt éltek a fiatalabb nő férjével, de a házasság felbontásáért a bíróságon már per volt folyamatban. A két nő rendszeresen olyan dolgokat mondott a férfinak, amelyek alapján arra a következtetésre jutott, hogy meg akarják ölni. 

A férfi ezért tavaly tavasszal hangrögzítő berendezéseket rejtett el a lakás különböző helyiségeiben, amelyekkel rögzítette a felesége és az anyósa beszélgetéseit.

Ezekből kiderült, hogy a nők nem hazudtak, tavaly júniusban ugyanis megállapodtak abban, hogy ricinolajjal kioltják a férfi életét, ezért az anyós Pécsett különböző szaküzletekben ricinusmagokat vásárolt. A férj szokása az volt, hogy este lefőzte a másnap reggeli kávéját, majd azt a konyhában hagyta. A két nő a magvakat összetörte, felhigította, majd a kávéba öntötte.

A sértett a két nő beszélgetését folyamatosan visszahallgatta, így tudomást szerzett azok szándékáról, ezért a kávékat nem itta meg, hanem műanyag üvegbe átöntötte, majd tavaly július elején a hangfelvételekkel együtt feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség a nőket előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja, mely bűncselekmény büntetési tétele 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
