Rendkívüli

Nyárra dőlhet el Szlovénia jövője

Robert Golob szlovén ügyvezető miniszterelnök arra számít, hogy április 10-ig, az új parlament alakuló üléséig világossá válhat, létrejöhet-e az új kormánykoalíció a nyárra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 15:41
Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ügyvezető kormányfő a szlovén közszolgálati televízió műsorában hangsúlyozta: a koalíciós tárgyalások rendszerint több hónapig tartanak, és ez most sem lesz másként. Kulcsfontosságú dátumként említette április 10-ét, amikor döntenek az új házelnök személyéről. Mint mondta, ekkor rajzolódnak ki az együttműködés első körvonalai. Hozzátette: mérsékelten optimista abban, hogy sikerül olyan jelöltet találni, aki mögött a leendő koalíció is felsorakozik. „Olyan jelöltet keresünk, aki meg tud szerezni 46 szavazatot, és személy szerint úgy gondolom, jó úton haladunk ennek elérése felé. Ezt követően kezdődnek meg a koalíciós megállapodásról szóló tényleges tárgyalások, amelyek – ahogyan legutóbb is – több hónapig tarthatnak” – fogalmazott.

Szlovénia miniszterelnöke, Robert Golob (Fotó: AFP)

Az első egyeztetésen pénteken Ljubljanában a parlamentbe jutott pártok vezetői vettek részt, a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette, második helyen végzett Szlovén Demokrata Párt (SDS) azonban nem kapott meghívást az egyeztetésre, míg a harmadik helyezett konzervatív szövetség – az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája – elutasította a részvételt.

A részleges, nem hivatalos eredmények szerint a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) mintegy 7700 szavazattal vezet az SDS előtt. A belföldi szavazatok 99,89 százalékos feldolgozottsága mellett a Szabadság Mozgalom a szavazatok 28,63 százalékát szerezte meg, ami 29 mandátumot jelent a 90 fős parlamentben, míg az SDS 27,95 százalékkal 28 képviselői helyet kapott. 

A parlamentbe még az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája jutott be kilenc mandátummal. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokrati egyaránt hat mandátumot szerzett, míg a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca öt-öt képviselői helyet kapott.

Robert Golob közölte, bízik abban, hogy később azok is csatlakoznak a tárgyalásokhoz, akik nem vettek részt az első egyeztetésen, mivel számukra is fontos a gazdaság, a mezőgazdaság és a kisvállalkozások helyzete, amelyeket különösen érinthet a közel-keleti háború okozta válság.

Az ügyvezető miniszterelnök hangsúlyozta: a közelgő válság miatt széles politikai támogatottságú kormányt szeretne, amely egyensúlyt teremt a jóléti intézkedések, valamint a gazdasági és fejlesztési célok, illetve az adócsökkentési elképzelések között.

A tervezett sürgősségi intézkedések között említette a stratégiai gáz- és műtrágya-készletek felhalmozását, az energiatermeléshez szükséges készletek biztosítását, valamint a logisztikai zavarok megelőzését célzó szabályozást. További cél az energiaárak növekedésének élelmiszerárakra gyakorolt hatásának mérséklése, valamint – akár átmeneti jelleggel – a munkát terhelő adók csökkentése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
