Nyárra dőlhet el Szlovénia jövője

Az első egyeztetésen pénteken Ljubljanában a parlamentbe jutott pártok vezetői vettek részt, a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette, második helyen végzett Szlovén Demokrata Párt (SDS) azonban nem kapott meghívást az egyeztetésre, míg a harmadik helyezett konzervatív szövetség – az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája – elutasította a részvételt.

A részleges, nem hivatalos eredmények szerint a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) mintegy 7700 szavazattal vezet az SDS előtt. A belföldi szavazatok 99,89 százalékos feldolgozottsága mellett a Szabadság Mozgalom a szavazatok 28,63 százalékát szerezte meg, ami 29 mandátumot jelent a 90 fős parlamentben, míg az SDS 27,95 százalékkal 28 képviselői helyet kapott.

A parlamentbe még az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája jutott be kilenc mandátummal. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokrati egyaránt hat mandátumot szerzett, míg a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca öt-öt képviselői helyet kapott.