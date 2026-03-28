Nem hazudtam – Zelenszkij válaszolt Rubiónak

Zelenszkij határozottan visszautasította az amerikai külügyminiszter kijelentéseit, miszerint félretájékoztatta volna a közvéleményt az Egyesült Államok által Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról. Az ukrán államfő március 28-án, újságírókkal folytatott beszélgetése során hangsúlyozta: soha nem hazudott, és nem is szokása ferdíteni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 18:50
Amerikai–ukrán egyeztetés februárban
Március 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll, hogy biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, ám ennek feltétele az ukrán csapatok Donyecki és Luhanszki területekről történő kivonása. Két nappal később Marco Rubio amerikai külügyminiszter határozottan cáfolta ezt, és hazugságnak minősítette az ukrán elnök szavait – számolt be róla a Liga.

Zelenszkij válaszolt Rubio kijelentésére
Rubio hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciák nem léphetnek életbe addig, amíg a háború be nem fejeződik.

Szombaton adott interjújában Zelenszkij pontosított, miszerint Washington követelései valóban egyértelműek és biztonsági garanciákat csak a háború befejezése után nyújthatnak Ukrajnának. Ugyanakkor Oroszország kizárólag akkor hajlandó békét kötni, ha az ukrán erők kivonulnak a Donbászból.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök szerint a béketárgyalások központi kérdése a Donbász jövője, és Kijev nem támogat olyan megállapodást, amely Ukrajnát területi engedményekre kötelezné

Borítókép: Amerikai–ukrán egyeztetés februárban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
