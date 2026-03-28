Március 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll, hogy biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, ám ennek feltétele az ukrán csapatok Donyecki és Luhanszki területekről történő kivonása. Két nappal később Marco Rubio amerikai külügyminiszter határozottan cáfolta ezt, és hazugságnak minősítette az ukrán elnök szavait – számolt be róla a Liga.

Zelenszkij választolt Rubio kijelentésére

