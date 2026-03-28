Március 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll, hogy biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, ám ennek feltétele az ukrán csapatok Donyecki és Luhanszki területekről történő kivonása. Két nappal később Marco Rubio amerikai külügyminiszter határozottan cáfolta ezt, és hazugságnak minősítette az ukrán elnök szavait – számolt be róla a Liga.
Nem hazudtam – Zelenszkij válaszolt Rubiónak
Zelenszkij határozottan visszautasította az amerikai külügyminiszter kijelentéseit, miszerint félretájékoztatta volna a közvéleményt az Egyesült Államok által Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról. Az ukrán államfő március 28-án, újságírókkal folytatott beszélgetése során hangsúlyozta: soha nem hazudott, és nem is szokása ferdíteni.
Rubio hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciák nem léphetnek életbe addig, amíg a háború be nem fejeződik.
Szombaton adott interjújában Zelenszkij pontosított, miszerint Washington követelései valóban egyértelműek és biztonsági garanciákat csak a háború befejezése után nyújthatnak Ukrajnának. Ugyanakkor Oroszország kizárólag akkor hajlandó békét kötni, ha az ukrán erők kivonulnak a Donbászból.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök szerint a béketárgyalások központi kérdése a Donbász jövője, és Kijev nem támogat olyan megállapodást, amely Ukrajnát területi engedményekre kötelezné.
Borítókép: Amerikai–ukrán egyeztetés februárban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!