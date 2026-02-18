Az ukrán társadalom nem támogatna egy olyan békemegállapodást, amelynek részeként Ukrajna egyoldalúan kivonulna a kelet-ukrajnai Donbász térségéből, és azt Oroszországnak adná át. Volodimir Zelenszkij kedden az Axiosnak adott interjúban tette ezt a kijelentését – számolt be az Origo.
Zelenszkijnek elgurult a gyógyszere, nekiment Trumpnak
Az ukrán elnök szerint a béketárgyalások központi kérdése a Donbász jövője, és Kijev nem támogat olyan megállapodást, amely Ukrajnát területi engedményekre kötelezné.
Nyilatkozatával egy időben ukrán és orosz delegációk Genfben a közvetlen béketárgyalások harmadik fordulóján vettek részt. A tárgyalások egyik központi kérdése a Donbász feletti ellenőrzés, amelynek egy kisebb része továbbra is ukrán irányítás alatt áll.
Zelenszkij közölte, hogy az amerikai közvetítők, Steve Witkoff és Jared Kushner arról tájékoztatták: Oroszország valóban le akarja zárni a háborút, és ennek megfelelően azt javasolták, hogy a tárgyalások előtt saját tárgyalócsapatával is ebben a szellemben egyeztessen.
Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy ennél lényegesen óvatosabb és pesszimistább. Hangsúlyozta:
nem tartaná elfogadhatónak, ha olyan békemegállapodást kellene képviselnie, amelyet az ukrán társadalom sikertelen történetként értékelne.
Zelenszkij nem nevezte igazságosnak, hogy Donald Trump nyilvánosan Ukrajnát – és nem Oroszországot – szólítja fel engedményekre a béke érdekében. Hozzátette: bár az Egyesült Államok elnöke számára könnyebb lehet nyomást gyakorolni Ukrajnára, mint a nagyobb Oroszországra, tartós békét szerinte nem lehet úgy elérni, hogy győzelmet adnak Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.
Trump az elmúlt napokban kétszer is arról beszélt, hogy az engedmények megtétele Zelenszkij feladata.
Remélem, ez csak taktika a részéről, és nem végleges döntés
– mondta az ukrán elnök az Axiosnak.
Zelenszkij egyúttal megköszönte Trump béketeremtő erőfeszítéseit. Kiemelte, hogy a Jared Kushnerrel és Steve Witkoffal folytatott egyeztetései nem jártak azzal a nyilvános nyomásgyakorlással, amelyet Trump alkalmaz. – Tiszteljük egymást – fogalmazott, hozzátéve: nem olyan ember, aki könnyen enged a külső nyomásnak.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
