Zelenszkijnek elgurult a gyógyszere, nekiment Trumpnak

Nyilatkozatával egy időben ukrán és orosz delegációk Genfben a közvetlen béketárgyalások harmadik fordulóján vettek részt. A tárgyalások egyik központi kérdése a Donbász feletti ellenőrzés, amelynek egy kisebb része továbbra is ukrán irányítás alatt áll.

Zelenszkij közölte, hogy az amerikai közvetítők, Steve Witkoff és Jared Kushner arról tájékoztatták: Oroszország valóban le akarja zárni a háborút, és ennek megfelelően azt javasolták, hogy a tárgyalások előtt saját tárgyalócsapatával is ebben a szellemben egyeztessen.

Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy ennél lényegesen óvatosabb és pesszimistább. Hangsúlyozta:

nem tartaná elfogadhatónak, ha olyan békemegállapodást kellene képviselnie, amelyet az ukrán társadalom sikertelen történetként értékelne.

Zelenszkij nem nevezte igazságosnak, hogy Donald Trump nyilvánosan Ukrajnát – és nem Oroszországot – szólítja fel engedményekre a béke érdekében. Hozzátette: bár az Egyesült Államok elnöke számára könnyebb lehet nyomást gyakorolni Ukrajnára, mint a nagyobb Oroszországra, tartós békét szerinte nem lehet úgy elérni, hogy győzelmet adnak Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.