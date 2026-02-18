Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

UkrajnaOroszországSteve Witkoff

Orosz–ukrán háború: Witkoff jelentős előrelépésről számolt be

Az amerikai elnök különmegbízottja szerint sikerült jelentős előrelépést elérni a tárgyalások során. Steve Witkoff méltatta Donald Trump amerikai elnök vezetését, valamint elárulta, hogy mind az ukránok, mind pedig az oroszok készek a tárgyalások folytatására.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 8:05
Fotó: HANDOUT Forrás: National Security and Defense Co
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök különmegbízottja bizakodó a tárgyalások kapcsán, miután Genfben sikerült eredményeket elérni. Steve Witkoff szerint a felek megállapodtak, hogy hamarosan folytatják a párbeszédet – írja a Le Monde

Witkoff szerint előremutató tárgyalás zajlott tegnap
Witkoff szerint előremutató tárgyalás zajlott tegnap. Forrás: National Security and Defense Co.

Witkoff a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a tárgyalások során sikerült jelentős előrelépést elérni. A különmegbízott a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Donald Trump vezetésével sikerült a két felet asztalhoz ültetni, és továbbra is büszkén dolgoznak majd rajta, hogy ez a vérontás véget érjen. 

Trump elnök sikere abban, hogy a háború mindkét oldalát egyesítette, érdemi előrelépést hozott, és büszkék vagyunk arra, hogy az ő vezetésével dolgozhatunk azon, hogy megállítsuk a szörnyű konfliktust és az öldöklést. Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit a fejleményekről, és folytatja a megállapodás felé vezető munkát

– írta Witkoff. 

A tárgyalásokról megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki hangsúlyozta, hogy kész azonnali lépéseket tenni a béke érdekében, amennyiben azok feltételei megfelelnek Ukrajna hosszú távú érdekeinek. Zelenszkij ugyanakkor kritizálta Oroszországot, és megkérdőjelezte Moszkva hajlandóságát a konfliktus lezárására. 

Az ukrán elnök szerint az elmúlt hetek sorozatos támadásai megmutatták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a rakétatámadásokat helyezi előtérbe a diplomáciai megoldásokkal szemben. 

A genfi ​​tárgyalásokra a Kreml visszahelyezte Vlagyimir Medinszkij volt kulturális minisztert fő tárgyalópartnernek. A kijevi delegációt Rusztem Umerov vezette, aki közölte, hogy a tárgyalások szerdán folytatódnak.

Borítókép: Az orosz és az ukrán delegáció Genfben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu