Orosz–ukrán háború: Witkoff jelentős előrelépésről számolt be

Az amerikai elnök különmegbízottja bizakodó a tárgyalások kapcsán, miután Genfben sikerült eredményeket elérni. Steve Witkoff szerint a felek megállapodtak, hogy hamarosan folytatják a párbeszédet – írja a Le Monde.

Witkoff szerint előremutató tárgyalás zajlott tegnap. Forrás: National Security and Defense Co.

Witkoff a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a tárgyalások során sikerült jelentős előrelépést elérni. A különmegbízott a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Donald Trump vezetésével sikerült a két felet asztalhoz ültetni, és továbbra is büszkén dolgoznak majd rajta, hogy ez a vérontás véget érjen.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings.



President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

Trump elnök sikere abban, hogy a háború mindkét oldalát egyesítette, érdemi előrelépést hozott, és büszkék vagyunk arra, hogy az ő vezetésével dolgozhatunk azon, hogy megállítsuk a szörnyű konfliktust és az öldöklést. Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit a fejleményekről, és folytatja a megállapodás felé vezető munkát

– írta Witkoff.