Orosz–ukrán háború: Witkoff jelentős előrelépésről számolt be

Az amerikai elnök különmegbízottja bizakodó a tárgyalások kapcsán, miután Genfben sikerült eredményeket elérni. Steve Witkoff szerint a felek megállapodtak, hogy hamarosan folytatják a párbeszédet – írja a Le Monde.
Witkoff a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a tárgyalások során sikerült jelentős előrelépést elérni. A különmegbízott a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Donald Trump vezetésével sikerült a két felet asztalhoz ültetni, és továbbra is büszkén dolgoznak majd rajta, hogy ez a vérontás véget érjen.
Trump elnök sikere abban, hogy a háború mindkét oldalát egyesítette, érdemi előrelépést hozott, és büszkék vagyunk arra, hogy az ő vezetésével dolgozhatunk azon, hogy megállítsuk a szörnyű konfliktust és az öldöklést. Mindkét fél megállapodott abban, hogy tájékoztatja vezetőit a fejleményekről, és folytatja a megállapodás felé vezető munkát
– írta Witkoff.
