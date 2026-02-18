Genfben tárgyalás kezdődött, a Tisza Párt megint kamuzott

Genfben rendezik meg az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulóját, amelyre Moszkva több mint húszfős delegációval érkezett. A zárt ajtók mögött zajló béketárgyalás az Egyesült Államok közvetítésével zajlik, ahol katonai, politikai és humanitárius kérdések mellett a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is napirendre kerülhet. Az orosz delegáció, élén az elnöki tanácsadó Vlagyimir Medinszkijjel, megérkezett Genfbe – írta meg lapunk is.

A svájci Genfben tárgyal egymással az orosz, az ukrán és az amerikai fél

Fotó: AFP

Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli.

🇷🇺✈️ Der Flug der russischen Delegation nach Genf dauerte 9 Stunden! Wegen der Umfliegung "feindlicher Länder" ging es über Italien.



Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn flog eine hochrangige russische Delegation über #NATO-Staaten!



Jetzt sind sie in Genf angekommen, bereit für👉 pic.twitter.com/LWNzxAN75b — Make Germany Great Again (@Great_GER_Again) February 17, 2026

Míg Genfben orosz–ukrán–amerikai tárgyalások zajlanak, addig a V4 fontosságát hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter.

Juraj Blanár szerint a közép-európai régió hangjának súlyosabban kell megjelennie az európai döntéshozatalban, különösen a jelenlegi geopolitikai kihívások idején.

Pozsony a soros elnökség átvételével tovább erősítené a tagállamok közötti összehangolt fellépést.