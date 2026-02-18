genftárgyalásSzijjártó Péter

Genfben tárgyalás kezdődött, a Tisza Párt megint kamuzott

Szlovákia külügyminisztere a V4 fontosságát hangsúlyozta, Kocsis Máté és Szijjártó Péter országgyűlési javaslatot nyújtott be Ukrajna uniós tagságának elutasításáról. Eközben a Tisza Párt megint kamuzott, Genfben azonban folytatódnak a béketárgyalások. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 1:00
Orosz–ukrán–amerikai tárgyalás Genfben Fotó: HANDOUT Forrás: National Security and Defense Co
Genfben rendezik meg az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulóját, amelyre Moszkva több mint húszfős delegációval érkezett. A zárt ajtók mögött zajló béketárgyalás az Egyesült Államok közvetítésével zajlik, ahol katonai, politikai és humanitárius kérdések mellett a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is napirendre kerülhet. Az orosz delegáció, élén az elnöki tanácsadó Vlagyimir Medinszkijjel, megérkezett Genfbe – írta meg lapunk is. 

A svájci Genfben tárgyal egymással az orosz, az ukrán és az amerikai fél
A svájci Genfben tárgyal egymással az orosz, az ukrán és az amerikai fél
Fotó: AFP

Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli.

Míg Genfben orosz–ukrán–amerikai tárgyalások zajlanak, addig a V4 fontosságát hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter. 

Juraj Blanár szerint a közép-európai régió hangjának súlyosabban kell megjelennie az európai döntéshozatalban, különösen a jelenlegi geopolitikai kihívások idején. 

Pozsony a soros elnökség átvételével tovább erősítené a tagállamok közötti összehangolt fellépést.

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. Az indítványban elutasítják az EU-tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvéseket is.

Az Országgyűlés honlapján szereplő javaslatban azt írják, hogy 

Magyarország szomszédságában a második világháború óta nem látott, százezrek életét követelő fegyveres konfliktus zajlik, ami különösen régiónk, de egész Európa biztonságát közvetlenül veszélyezteti. Ebben a helyzetben Európa legfontosabb feladata a konfliktus súlyosbodásának megelőzése lenne, fegyverszünet és érdemi béketárgyalások elősegítésével. Az Európai Unió intézményei és vezetői azonban sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét, és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz.

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és a felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Mindeközben a Tisza Párt ismét kimutatta a foga fehérjét. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője ismét kamuzott Magyarország energiabiztonsága kapcsán, ugyanis nem igaz, hogy hazánk egyetlen útvonalon keresztül látná el magát kőolajjal. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy megjelent Kapitány István mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Kapitány azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: 

