Genfben tárgyalás kezdődött, a Tisza Párt megint kamuzott

Genfben rendezik meg az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulóját, amelyre Moszkva több mint húszfős delegációval érkezett. A zárt ajtók mögött zajló béketárgyalás az Egyesült Államok közvetítésével zajlik, ahol katonai, politikai és humanitárius kérdések mellett a Zaporizzsjai Atomerőmű sorsa is napirendre kerülhet. Az orosz delegáció, élén az elnöki tanácsadó Vlagyimir Medinszkijjel, megérkezett Genfbe – írta meg lapunk is.
Az orosz diplomaták kedd reggel érkeztek meg a tárgyalások helyszínére egy katonai utasszállítóval, és már Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja is a városban tartózkodik. A trilaterális találkozó zárt ajtók mögött fog zajlani, Moszkva érdekeit több mint húsz fő képviseli.
Míg Genfben orosz–ukrán–amerikai tárgyalások zajlanak, addig a V4 fontosságát hangsúlyozta a szlovák külügyminiszter.
Juraj Blanár szerint a közép-európai régió hangjának súlyosabban kell megjelennie az európai döntéshozatalban, különösen a jelenlegi geopolitikai kihívások idején.
Pozsony a soros elnökség átvételével tovább erősítené a tagállamok közötti összehangolt fellépést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!