Fontos, hogy meghallják a V4 hangját a közös európai jövő szempontjából, és hogy annak valós politikai súlya legyen – hangsúlyozta Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a V4-es csoport létrejöttének 35. évfordulója kapcsán kiadott állásfoglalásában, amelyről a szlovák hírügynökség mellett más helyi médiaforrások is beszámoltak kedden.
A szlovák külügyminiszter a V4 fontosságát hangsúlyozta
A visegrádi együttműködés megerősítését sürgette a V4 megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a szlovák külügyminiszter. Juraj Blanár szerint a közép-európai régió hangjának súlyosabban kell megjelennie az európai döntéshozatalban, különösen a jelenlegi geopolitikai kihívások idején. Pozsony a soros elnökség átvételével tovább erősítené a tagállamok közötti összehangolt fellépést.
A jelenleg zajló jelentős globális változások idején fontos és szükséges a visegrádi négyek társulása, a régióban és az EU-ban egyaránt, nézeteik összehangolása terén – mutatott rá Juraj Blanár.
A jelenlegi geopolitikai helyzet gyors és összehangolt reakciókat követel, miközben a visegrádi csoporton belüli párbeszéd intenzívebbé tétele is segíthet abban, hogy jobban reagáljunk azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk
– hangsúlyozta Blanár.
Kiemelte: Közép-Európa egységes hangjának megerősítése természetes és szükségszerű, és nem csupán a történelmi hagyomány folytatását jelenti, hanem lehetőséget ad az időszerű lépések megtételére és arra is, hogy konkrét megoldások szülessenek. A szlovák külügyminiszter kijelentéseit alátámasztva sikeres példaként említette azt a közös fellépést, amikor a V4-es országok egységes véleményt fogalmaztak meg az ETS2 kibocsátási kvóták kereskedelmével kapcsolatban, és közösen szálltak síkra annak elhalasztása céljából.
Ez a hozzáállás is rámutatott a visegrádi csoportnak arra a képességére, hogy egységes és konstruktív álláspontokat tud megfogalmazni az energetika és a környezetvédelmi politikák terén
– mutatott rá Blanár.
A szlovák külügyminiszter kifejtette: Szlovákia – amely július elsejétől veszi át a regionális társulás soros elnökségét – ezt a dinamikus működést akarja folytatni, azon ambíciójának szellemében, hogy a V4 az álláspontok egyeztetésének hatékony platformjaként működjék.
Ez a partnerség jelenleg kulcsfontosságú a közös döntéshozatalban az európai politikákat és a közös európai jövőt tekintve
– jelentette ki Juraj Blanár.
Aláhúzta: rendkívül fontos, hogy a közép-európai régió hangját „meghallják”, és annak valós politikai súlya legyen.
Borítókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó:AFP)
