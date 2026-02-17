A szlovák külügyminiszter a V4 fontosságát hangsúlyozta

A jelenleg zajló jelentős globális változások idején fontos és szükséges a visegrádi négyek társulása, a régióban és az EU-ban egyaránt, nézeteik összehangolása terén – mutatott rá Juraj Blanár.

A jelenlegi geopolitikai helyzet gyors és összehangolt reakciókat követel, miközben a visegrádi csoporton belüli párbeszéd intenzívebbé tétele is segíthet abban, hogy jobban reagáljunk azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk

– hangsúlyozta Blanár.

Kiemelte: Közép-Európa egységes hangjának megerősítése természetes és szükségszerű, és nem csupán a történelmi hagyomány folytatását jelenti, hanem lehetőséget ad az időszerű lépések megtételére és arra is, hogy konkrét megoldások szülessenek. A szlovák külügyminiszter kijelentéseit alátámasztva sikeres példaként említette azt a közös fellépést, amikor a V4-es országok egységes véleményt fogalmaztak meg az ETS2 kibocsátási kvóták kereskedelmével kapcsolatban, és közösen szálltak síkra annak elhalasztása céljából.