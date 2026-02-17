Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

SzlovákiaV4Magyarország

A szlovák külügyminiszter a V4 fontosságát hangsúlyozta

A visegrádi együttműködés megerősítését sürgette a V4 megalakulásának 35. évfordulója alkalmából a szlovák külügyminiszter. Juraj Blanár szerint a közép-európai régió hangjának súlyosabban kell megjelennie az európai döntéshozatalban, különösen a jelenlegi geopolitikai kihívások idején. Pozsony a soros elnökség átvételével tovább erősítené a tagállamok közötti összehangolt fellépést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 8:48
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos, hogy meghallják a V4 hangját a közös európai jövő szempontjából, és hogy annak valós politikai súlya legyen – hangsúlyozta Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a V4-es csoport létrejöttének 35. évfordulója kapcsán kiadott állásfoglalásában, amelyről a szlovák hírügynökség mellett más helyi médiaforrások is beszámoltak kedden.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Fotó: AFP

A jelenleg zajló jelentős globális változások idején fontos és szükséges a visegrádi négyek társulása, a régióban és az EU-ban egyaránt, nézeteik összehangolása terén – mutatott rá Juraj Blanár.

A jelenlegi geopolitikai helyzet gyors és összehangolt reakciókat követel, miközben a visegrádi csoporton belüli párbeszéd intenzívebbé tétele is segíthet abban, hogy jobban reagáljunk azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk

 – hangsúlyozta Blanár.

Kiemelte: Közép-Európa egységes hangjának megerősítése természetes és szükségszerű, és nem csupán a történelmi hagyomány folytatását jelenti, hanem lehetőséget ad az időszerű lépések megtételére és arra is, hogy konkrét megoldások szülessenek. A szlovák külügyminiszter kijelentéseit alátámasztva sikeres példaként említette azt a közös fellépést, amikor a V4-es országok egységes véleményt fogalmaztak meg az ETS2 kibocsátási kvóták kereskedelmével kapcsolatban, és közösen szálltak síkra annak elhalasztása céljából.

Ez a hozzáállás is rámutatott a visegrádi csoportnak arra a képességére, hogy egységes és konstruktív álláspontokat tud megfogalmazni az energetika és a környezetvédelmi politikák terén

– mutatott rá Blanár.
A szlovák külügyminiszter kifejtette: Szlovákia – amely július elsejétől veszi át a regionális társulás soros elnökségét – ezt a dinamikus működést akarja folytatni, azon ambíciójának szellemében, hogy a V4 az álláspontok egyeztetésének hatékony platformjaként működjék. 

Ez a partnerség jelenleg kulcsfontosságú a közös döntéshozatalban az európai politikákat és a közös európai jövőt tekintve

 – jelentette ki Juraj Blanár. 
Aláhúzta: rendkívül fontos, hogy a közép-európai régió hangját „meghallják”, és annak valós politikai súlya legyen.

Borítókép: Juraj Blanár szlovák külügyminiszter (Fotó:AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu