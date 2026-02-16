A szicíliai Catania bíróságán hétfőn tartott tárgyaláson az ügyész két vádlott esetében hét év és négy hónap, míg harmadik társuknál hét év és hat hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozta abban az ügyben, amelyben három marokkói férfit két magyar turistával szemben elkövetett csoportos szexuális erőszakkal vádolnak. A vádlottak védekezését a tárgyaláson ismertetett bizonyítékok nem támasztották alá.
Több mint hét év börtönt kért az ügyész a magyar lányokat megerőszakoló migránsokra
A szicíliai ügyészség súlyos büntetés kiszabását indítványozta azzal a három vádlottal szemben, akiket két magyar turistának a bántalmazásával vádolnak. A migráns férfiak ellen csoportos szexuális bántalmazás miatt emeltek vádat, a sértettek jogi képviselője szerint pedig egyértelmű, hogy az ügyészség az ügy súlyának megfelelő, szigorú büntetést tart indokoltnak.
A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.
Az ügyész felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket. Hangoztatta, hogy semmi nem bizonyítja a marokkói vádlottak verzióját, akik tagadták az áldozatok szexuális bántalmazását.
További Külföld híreink
A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.
További Külföld híreink
Borítókép: Olasz csendőrök ellenőrzik az autókat egy határ menti városban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik
Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki.
Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-kapcsolat garantálja a rezsicsökkentés védelmét + videó
Fontos megállapodást írt alá a két ország.
Újabb lépést tesznek az európai vezetők a világháború irányába
Egy szakértői jelentés szerint a kontinensnek sürgősen alkalmazkodnia kell az új atomstratégiai környezethez.
Kényszersorozás: az ukrán toborzók csoportosan csaptak le a civilekre + videó
Egyre nagyobb a társadalmi feszültség.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik
Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki.
Szijjártó Péter: A Trump–Orbán-kapcsolat garantálja a rezsicsökkentés védelmét + videó
Fontos megállapodást írt alá a két ország.
Újabb lépést tesznek az európai vezetők a világháború irányába
Egy szakértői jelentés szerint a kontinensnek sürgősen alkalmazkodnia kell az új atomstratégiai környezethez.
Kényszersorozás: az ukrán toborzók csoportosan csaptak le a civilekre + videó
Egyre nagyobb a társadalmi feszültség.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!