Több mint hét év börtönt kért az ügyész a magyar lányokat megerőszakoló migránsokra

A szicíliai ügyészség súlyos büntetés kiszabását indítványozta azzal a három vádlottal szemben, akiket két magyar turistának a bántalmazásával vádolnak. A migráns férfiak ellen csoportos szexuális bántalmazás miatt emeltek vádat, a sértettek jogi képviselője szerint pedig egyértelmű, hogy az ügyészség az ügy súlyának megfelelő, szigorú büntetést tart indokoltnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:02
Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: NurPhoto
A szicíliai Catania bíróságán hétfőn tartott tárgyaláson az ügyész két vádlott esetében hét év és négy hónap, míg harmadik társuknál hét év és hat hónap szabadságvesztés kiszabását indítványozta abban az ügyben, amelyben három marokkói férfit két magyar turistával szemben elkövetett csoportos szexuális erőszakkal vádolnak. A vádlottak védekezését a tárgyaláson ismertetett bizonyítékok nem támasztották alá.

 Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

A vádlottak védője további időt kért, így a bíró június 15-re tűzte ki a következő tárgyalást.

Az ügyész felidézte a tavaly augusztus 27-én történteket. Hangoztatta, hogy semmi nem bizonyítja a marokkói vádlottak verzióját, akik tagadták az áldozatok szexuális bántalmazását.

A két magyar állampolgárt képviselő Massimiliano Scaringella ügyvéd az MTI-nek hangsúlyozta: mivel gyorsított eljárásról van szó, az ügyész az egyharmaddal csökkentett büntetés kiszabását kérte, ami azt jelenti, hogy rendkívül szigorúan ítéli meg a történteket, és fejenként több mint tíz évet számolt.

Borítókép: Olasz csendőrök ellenőrzik az autókat egy határ menti városban (Fotó: AFP)

