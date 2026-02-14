migránsNémetországkéselés

Afgán migráns késelt Németországban + videó

Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 20 éves férfi a németországi Grefrathban, miután egy farsangi rendezvény után késsel támadtak rá a jégcsarnok parkolójában – számolt be róla a Bild. A hatóságok szerint a feltételezett elkövető egy 16 éves afgán származású fiatal; az ügyet gyilkossági kísérletként vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 1:00
A hatóságok szerint a feltételezett elkövető egy 16 éves afgán migráns – képünk illusztráció Fotó: BERNARD BARRON Forrás: AFP
A támadás múlt hét péntek este, nem sokkal 23:45 előtt történt a grefrathi jégpálya parkolójában. A közelben ekkor ért véget az úgynevezett Altweiber-farsangi mulatság, amely a rózsahétfőt megelőző karneváli időszak része. A mintegy 15 ezer lakosú településen ilyenkor rendszerint több százan vesznek részt az ünnepségeken – írja a Bild.

Migránsok Európában
Migránsok Európában (Fotó: AFP)

A nyomozók közlése alapján a 20 éves áldozat és három férfi között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. Szemtanúk szerint az egyik férfi előrántott egy kést, és megszúrta a fiatalt.

 A mentők kórházba szállították a sérültet, akinek állapotát kezdetben életveszélyesnek minősítették, később azonban sikerült stabilizálni.

A rendőrség lezárta a helyszínt, és azonnal hajtóvadászatot indított az elkövetők után. Egy férfit még a parkolóban őrizetbe vettek, a feltételezett késelő és egy társa azonban elmenekült. Nem sokkal később elfogták a 16 éves afgán migránst, akit gyilkossági kísérlet gyanújával állítanak bíróság elé; a bíró dönt arról, elrendelik-e az előzetes letartóztatását.

A másik két érintettet – bizonyítékok hiányában – szabadon engedték. 

Az ügyben a krefeldi ügyészség és a mönchengladbachi rendőrség közösen nyomoz, és külön gyilkossági csoportot állítottak fel az eset körülményeinek tisztázására.

Nemrég három afrikai származású férfi rátámadt egy 38 éves németre a rosenheimi vasútállomáson, miután ő arra kérte őket, hogy csendesebben beszéljenek. A dulakodás során az áldozat komoly sérüléseket szenvedett, ezért a hatóságok különösen súlyos testi sértés gyanújával indítottak eljárást.

Borítókép: A hatóságok szerint a feltételezett elkövető egy 16 éves afgán migráns – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

