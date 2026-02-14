Afgán migráns késelt Németországban + videó

A támadás múlt hét péntek este, nem sokkal 23:45 előtt történt a grefrathi jégpálya parkolójában. A közelben ekkor ért véget az úgynevezett Altweiber-farsangi mulatság, amely a rózsahétfőt megelőző karneváli időszak része. A mintegy 15 ezer lakosú településen ilyenkor rendszerint több százan vesznek részt az ünnepségeken – írja a Bild.

Migránsok Európában (Fotó: AFP)

A nyomozók közlése alapján a 20 éves áldozat és három férfi között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. Szemtanúk szerint az egyik férfi előrántott egy kést, és megszúrta a fiatalt.

A mentők kórházba szállították a sérültet, akinek állapotát kezdetben életveszélyesnek minősítették, később azonban sikerült stabilizálni.