Egy héttel azután, hogy egy dél-szudáni férfi Hamburgban megragadott egy 18 éves iráni nőt, és egy vonat elé vonszolta, egyre világosabbá válik az elkövető háttere. A 25 éves férfi tavaly óta több alkalommal is a rendőrség látókörébe került – foglalta össze cikkében a Jungefreiheit.
Árulkodó jelek sora figyelmeztetett a hamburgi migráns agresszivitására
A németországi metrótragédia elkövetőjéről jól látható jelek arról árulkodtak, hogy Ariop Moses P. aggresszív, civilizált kultúrába beilleszkedni képtelen személyiségjegyekkel rendelkezett. A hamburgi rendőrség többször intézkedett korábban a dél-szudáni férfi ellen, ám rendbontásai nyomán sohasem született bírósági ítélet.
Ariop Moses P. esete tanulságos a német migrációs helyzet szempontjából. A dél-szudáni férfi repülőgéppel érkezett Németországba egy, az ENSZ által működtetett humanitárius programban. Szüleit iszlamista harcosok ölték meg, így 12 éves korában egy kenyai menekülttáborba került, ahol tíz éven át élt.
2024-ben az ENSZ tisztviselői a férfit a német áttelepítési program egyik résztvevőjének választották.
Ariop Moses P. egyike volt annak az 514 dél-szudáni állampolgárnak, akik 2024. január 1. és 2025. június 30. között Németországba érkeztek az áttelepítési programmal. Az ország összesen 6912 menekültet fogadott be ebben az időszakban. Többségük szíriai és afgán volt, őket követték a szudáni, dél-szudáni, szomáliai és kongói állampolgárok.
A programot azóta felszámolták, azonban a különböző NGO-k azért lobbiznak a német államnál, hogy a még át nem telepített, de a programban elfogadott jelöltek bejussanak az országba.
Ariop Moses P. az információk szerint egy menekülteknek fenntartott hamburgi szálláson élt, ahol szobatársai erőszakos hajlamai miatt időzített bombának nevezték. – Mindannyian nagy, őrült afrikainak hívtuk. Sok alkoholt ivott, és gyakran agresszív volt – mondta az egyik szomszéd.
Agresszív volt a környezetével
Május 16-án Ariop Moses P. annak ellenére nem volt hajlandó elhagyni korábbi szálláshelyét, hogy kilakoltatták onnan. Amikor a rendőrök megérkeztek, továbbra is ellenállt. Május 26-án a dél-szudáni férfi egy verekedésben volt érintett. 2026. január 5-én berúgta egy lakótársa szobájának ajtaját a menekültszálláson, megütötte az ott lakót, és megrongált egy széket. Tíz nappal később újabb vita alakult ki a szálláson, amely kölcsönös tettlegességhez vezetett.
A dél-szudáni férfit ennek ellenére soha nem ítélték el.
2026. január 2-án megszüntették ellene az eljárást magánlaksértés és hivatalos személy elleni erőszak miatt. Ezek az eljárások a 2025. május 16-i incidenshez kapcsolódtak, amely korábbi szálláshelyén történt. A 2025. május 26-i eset kapcsán soha nem emeltek vádat. A Hamburger Abendblatt szerint a férfit ugyanakkor kétszer is kilakoltatták szállásáról a házirend ismételt megszegése miatt, többek között az éjszakai csend megzavarása okán.
További Külföld híreink
Rendzavarás a Reeperbahnon
Január 27-én randalírozni kezdett egy bordélyházban a Reeperbahnon, ahol egy alkalmazottat is megtámadott.
Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, őket is megtámadta, és egyikük fejéhez a mobiltelefonját is hozzávágta. Ezt követően mentő szállította kórházba alkohol- és kábítószer-fogyasztás gyanújával.
A végzetes tragédia
A hamburgi tragédia két nappal a bordélyházi incidens után történt. A beszámolók szerint a dél-szudáni migráns férfi 22 óra előtt érkezett a U3-as metróvonal Wandsbek Markt állomására, ahol sört ivott.
A szemtanúk elmondása szerint a férfi tántorgott a peronon, látszólag részegen, mielőtt odalépett volna a 18 éves iráni nőhöz. Megragadta áldozatát, és vele együtt egy közeledő szerelvény elé ugrott.
– Magammal viszlek – állítólag ezt mondta a nőnek, mielőtt magával húzta volna az érkező szerelvény elé.
Az elkövető és a nő azonnal meghaltak, utóbbit később Fatemeh Z.-ként azonosították, iráni állampolgár volt. Állítólag egy közeli, nőknek fenntartott menedékházban élt, ahová a családon belüli erőszak elől menekült.
A tragédia után nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a rendőrök a helyszínre. A Német Vöröskereszt pszichológiai segítséget nyújtott a szemtanúknak. Az U1-es metróvonal forgalmát az esti órákban leállították, a közlekedés csak másnap reggel állt helyre.
Borítókép: A hamburgi metró (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet.
Kabátban alszanak, sötétben élnek – a kijevi állapotokra kevesen voltak felkészülve
Az ukránok kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Soltész Miklós: A magyarországi szlovákok számíthatnak a magyar kormányra
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szlovák Kultúra Háza alapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen mondott beszédet.
Kabátban alszanak, sötétben élnek – a kijevi állapotokra kevesen voltak felkészülve
Az ukránok kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!