Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától

Február 5-én Finnország külügyminisztere, Elina Valtonen Helsinkiben fogadta az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a Moszkva jelentette veszélyről és Ukrajna támogatásáról egyeztessenek. A miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy öröm volt üdvözölni Helsinkiben Kaja Kallast. Finnországi tartózkodása során Kallas találkozott Alexander Stubb köztársasági elnökkel és Petteri Orpo miniszterelnökkel is – számolt be róla a Finland Abroad.

Moszkva hosszú távú fenyegetést jelent Finnország szerint. Fotó: AFP/Heikki Saukkomaa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hatalmas hadsereg szerveződik Oroszország szomszédjában. Finnországban egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 ezer fővel fog növekedni, így a tartalékosok száma 2031-re körülbelül egymillió lesz.