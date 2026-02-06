Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

FinnországKaja KallasOroszország

Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától

Finnország, amely Oroszország szomszédja, retteg egy esetleges orosz agressziótól. Kaja Kallas az országba látogatott, ahol arról egyeztettek, hogy Európának egységesen kell fellépnie a Moszkva jelentette fenyegetéssel szemben és addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 8:38
Elina Valtonen és Kaja Kallas Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február 5-én Finnország külügyminisztere, Elina Valtonen Helsinkiben fogadta az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a Moszkva jelentette veszélyről és Ukrajna támogatásáról egyeztessenek. A miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy öröm volt üdvözölni Helsinkiben Kaja Kallast. Finnországi tartózkodása során Kallas találkozott Alexander Stubb köztársasági elnökkel és Petteri Orpo miniszterelnökkel is – számolt be róla a Finland Abroad.

Moszkva hosszú távú fenyegetést jelent Finnország szerint
Moszkva hosszú távú fenyegetést jelent Finnország szerint. Fotó: AFP/Heikki Saukkomaa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hatalmas hadsereg szerveződik Oroszország szomszédjában. Finnországban egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 ezer fővel fog növekedni, így a tartalékosok száma 2031-re körülbelül egymillió lesz. 

Arról tárgyaltunk, hogy Európának egységesen kell fellépnie az Oroszország által jelentett, hosszú távú fenyegetéssel szemben, amely biztonságunkat érinti. Az EU és Finnország továbbra is támogatja Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Európa egyre nagyobb felelősséget vállal saját biztonságáért

– írta közösségi oldalán a finn külügyminiszter.

Borítókép: Elina Valtonen és Kaja Kallas (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu