Népszavazás jöhet a sorkatonaságról Ausztriában

A döntés előzménye egy katonai szakértőkből álló bizottság állásfoglalása volt. A testület arra jutott, hogy a jelenlegi, hat hónapos katonai szolgálat már nem biztosít elegendő felkészülési időt az osztrák hadsereg védelmi képességeinek fenntartásához. A szakértők ezért azt javasolták, hogy a sorkatonaság időtartamát nyolc hónapra emeljék – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Ausztria népszavazást tart a sorkatonaságról Fotó: AFP

Christian Stocker a közszolgálati ORF televízióban beszélt a tervekről. A szövetségi kancellár hangsúlyozta: a döntéshozatal még folyamatban van, ezért egyelőre nem lehet pontosan megmondani, milyen kérdések szerepelnének a szavazólapon. Úgy fogalmazott, amint megszületnek a kormányzati döntések, szeretnék bevonni az állampolgárokat a vitába, valamint a végső határozat meghozatalába is.

A bejelentés azonnal élénk vitát váltott ki.

A 30 év alattiak érdekeit képviselő Szövetségi Ifjúsági Tanács (BJV) élesen bírálta a kötelező erejű népszavazás tervét. A szervezet elnöke, Anna Schwabenegger szerint a referendum látszólag demokratikus eszköz, a gyakorlatban azonban a fiatalok feje fölött születne döntés. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatal korosztály aránya a szavazóképes lakosságon belül alacsony, miközben a döntés következményeit elsősorban ők viselnék.