Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Népszavazás jöhet a sorkatonaságról Ausztriában

Ausztriában újra napirendre került a katonai szolgálat ügye. Christian Stocker szövetségi kancellár közölte: a kormány kötelező erejű népszavazást készít elő arról, hogy indokolt-e meghosszabbítani a sorkatonaság időtartamát. A tervek szerint a referendumot 2026 őszén tarthatják meg.

Sebők Barbara
2026. 02. 03. 8:41
Christian Stocker szövetségi kancellár közölte: a kormány kötelező erejű népszavazást készít elő Forrás: AFP
A döntés előzménye egy katonai szakértőkből álló bizottság állásfoglalása volt. A testület arra jutott, hogy a jelenlegi, hat hónapos katonai szolgálat már nem biztosít elegendő felkészülési időt az osztrák hadsereg védelmi képességeinek fenntartásához. A szakértők ezért azt javasolták, hogy a sorkatonaság időtartamát nyolc hónapra emeljék – számolt be róla a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

Ausztria népszavazást tart a sorkatonaságról Fotó: AFP

Christian Stocker a közszolgálati ORF televízióban beszélt a tervekről. A szövetségi kancellár hangsúlyozta: a döntéshozatal még folyamatban van, ezért egyelőre nem lehet pontosan megmondani, milyen kérdések szerepelnének a szavazólapon. Úgy fogalmazott, amint megszületnek a kormányzati döntések, szeretnék bevonni az állampolgárokat a vitába, valamint a végső határozat meghozatalába is.

A bejelentés azonnal élénk vitát váltott ki.

A 30 év alattiak érdekeit képviselő Szövetségi Ifjúsági Tanács (BJV) élesen bírálta a kötelező erejű népszavazás tervét. A szervezet elnöke, Anna Schwabenegger szerint a referendum látszólag demokratikus eszköz, a gyakorlatban azonban a fiatalok feje fölött születne döntés. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatal korosztály aránya a szavazóképes lakosságon belül alacsony, miközben a döntés következményeit elsősorban ők viselnék.

Az ellenzék is megszólalt

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke szerint a kötelező erejű népszavazás inkább politikai gesztus, mintsem érdemi válasz a felmerült problémákra. Úgy vélte, a kormány ezzel elodázza a valódi döntéseket.

Kickl azt javasolta, hogy ne egyetlen kérdésről tartsanak referendumot. Álláspontja szerint párhuzamos népszavazásokra lenne szükség, amelyek a sorkatonai szolgálat mellett Ausztria politikai semlegességét és az Ukrajnának nyújtott támogatásokat is érintenék.

Az FPÖ korábban ugyanakkor támogatta a katonai szolgálat meghosszabbítását. A párt január elején egyetértett azzal a szakértői javaslattal, amely a jelenlegi szolgálati idő növelését szorgalmazta. 2025 júniusában Klaudia Tanner védelmi miniszter egy tízfős munkacsoportot állított fel, amelynek tagjai döntően a hadsereg és a védelmi tárca szakértői közül kerültek ki. A bizottság feladata az volt, hogy áttekintse az osztrák katonai szolgálati rendszer reformjának lehetséges irányait. Ausztriában jelenleg minden hadköteles férfinak hat hónap katonai szolgálatot kell teljesítenie, míg alternatívaként kilenc hónapos civil szolgálat választható. 

A bizottság elnöke, Erwin Hameseder azzal érvelt, hogy az osztrák hadseregnek mielőbb vissza kell szereznie a reagálóképességét. 

Erwin Hameseder azzal érvelt, hogy az osztrák hadseregnek mielőbb vissza kell szereznie a reagálóképességét Fotó: AFP

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Ausztriában népszavazás dönt katonai kérdésről. 2013-ban már kikérték a választók véleményét arról, a kötelező sorkatonaságot vagy a hivatásos hadsereg modelljét támogatják-e. Akkor a szavazók nagyjából 60 százaléka a jelenlegi rendszer fenntartása mellett döntött. Bár az akkori referendum nem volt jogilag kötelező érvényű, a kormány végül végrehajtotta a választók akaratát.

Sorkatonaság: a magyarok ellenzik, a Tisza nem

A választók 71 százaléka nem támogatná a kötelező sorkatonai szolgálatot Magyarországon – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A kérdés leginkább a Tisza Párt fiatal szavazóit bizonytalaníthatja el, minthogy Magyar Péter és párttársai tagjai a háborús felkészülést támogató Európai Néppárt frakciójának.

Borítókép: Osztrák katonák, illusztráció (Fotó: AFP)

