Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 28-án bejelentette, hogy egyeztetett Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A találkozón a felek arról állapodtak meg, hogy szorosabbra fűzik a biztonsági és védelmi együttműködést – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.
„Csapatunk véglegesíti a részleteket” – írta Zelenszkij a Telegramon. A tárgyalásokon szó esett az Emírségek biztonsági helyzetéről, az iráni légicsapásokról és a Hormuzi-szoros blokádjáról is. A felek hangsúlyozták: ezek a fejlemények közvetlenül érintik a globális olajpiacot, ezért kiemelt kérdés a térség stabilitása.
Zelenszkij felajánlotta, hogy Ukrajna megosztja tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezésről.
Az ukrán elnök azt mondta: az ország az elmúlt években jelentős védelmi tapasztalatra tett szert. Mint fogalmazott:
Minden normális állam számára fontos a stabilitás biztosítása és az élet védelme a modern fenyegetésekkel szemben. Ukrajna rendelkezik a szükséges szakértelemmel ezen a területen: városainkat sajnos négy éve, amióta teljes körű háború dúl, naponta támadások érik. Az ukránok kifejlesztettek egy megfelelő védelmi rendszert, amely jelentős százalékban biztosítja az ellenséges drónok és rakéták lelövését. Pontosan ezt a rendszerszintű megközelítést és integrált tapasztalatot kínáljuk partnereinknek.
