Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Arab Emírségekben folytatott tárgyalásokat. A megbeszélések középpontjában a biztonsági és védelmi együttműködés állt, erről megállapodás is született. A felek áttekintették az iráni fenyegetéseket, valamint az olajpiacot érintő kockázatokat is. Zelenszkij jelezte: Kijev kész megosztani tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezésről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 16:40
A megbeszélések középpontjában a biztonsági és védelmi együttműködés állt Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 28-án bejelentette, hogy egyeztetett Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A találkozón a felek arról állapodtak meg, hogy szorosabbra fűzik a biztonsági és védelmi együttműködést – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij találkozott Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel Fotó: AFP

„Csapatunk véglegesíti a részleteket” – írta Zelenszkij a Telegramon. A tárgyalásokon szó esett az Emírségek biztonsági helyzetéről, az iráni légicsapásokról és a Hormuzi-szoros blokádjáról is. A felek hangsúlyozták: ezek a fejlemények közvetlenül érintik a globális olajpiacot, ezért kiemelt kérdés a térség stabilitása. 

Zelenszkij felajánlotta, hogy Ukrajna megosztja tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezésről.

Az ukrán elnök azt mondta: az ország az elmúlt években jelentős védelmi tapasztalatra tett szert. Mint fogalmazott:

Minden normális állam számára fontos a stabilitás biztosítása és az élet védelme a modern fenyegetésekkel szemben. Ukrajna rendelkezik a szükséges szakértelemmel ezen a területen: városainkat sajnos négy éve, amióta teljes körű háború dúl, naponta támadások érik. Az ukránok kifejlesztettek egy megfelelő védelmi rendszert, amely jelentős százalékban biztosítja az ellenséges drónok és rakéták lelövését. Pontosan ezt a rendszerszintű megközelítést és integrált tapasztalatot kínáljuk partnereinknek.

 

Zelenszkij hazudott? Trump keményen helyretette az ukrán elnököt

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy Volodimir Zelenszkij azt állítja, Washington tőlük kért segítséget a közel-keleti amerikai támaszpontok védelméhez. Donald Trump azonban cáfolta a megkeresés tényét, és hangsúlyozta, hogy Zelenszkij az utolsó, akitől segítségre lenne szükségük.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejk (Fotó: AFP)

