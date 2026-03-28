Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 28-án bejelentette, hogy egyeztetett Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével. A találkozón a felek arról állapodtak meg, hogy szorosabbra fűzik a biztonsági és védelmi együttműködést – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva az Origo.

„Csapatunk véglegesíti a részleteket” – írta Zelenszkij a Telegramon. A tárgyalásokon szó esett az Emírségek biztonsági helyzetéről, az iráni légicsapásokról és a Hormuzi-szoros blokádjáról is. A felek hangsúlyozták: ezek a fejlemények közvetlenül érintik a globális olajpiacot, ezért kiemelt kérdés a térség stabilitása.

Zelenszkij felajánlotta, hogy Ukrajna megosztja tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezésről.

Az ukrán elnök azt mondta: az ország az elmúlt években jelentős védelmi tapasztalatra tett szert. Mint fogalmazott: