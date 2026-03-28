Üzemanyaghiány alakult ki egyes olasz régiókban a pánikszerű felvásárlás miatt

Több olaszországi településen, például Como környékén „az üzemanyagok elfogytak” táblák jelentek meg a benzinkutakon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy országos készlethiány lenne. Az olasz kormány a múlt héten jövedékiadó-csökkentést vezetett be, de ez nem minden kútnál jelent meg egyszerre vagy ugyanúgy. Az autósok megrohanták azokat a töltőállomásokat, ahol a legolcsóbb volt az üzemanyag, így ezeknél merültek ki átmenetileg a készletek. A valódi problémát az jelenti, hogy az egy hete életbe léptetett adócsökkentés hatása mára eltűnt.

Továbbra is nagyon magasak az üzemanyagárak Olaszországban Fotó: AFP

A kutakon ugyanannyiba kerülnek az üzemanyagok, mint a kedvezmény bevezetése előtti időkben, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése semlegesítette az adócsökkentés hatását. A forgalmazók pedig kénytelenek voltak érvényesíteni ezeket a magasabb beszerzési árakat.

Az autósok csalódottak, mert az állami segítség ellenére nem csökkent tartósan az üzemanyagok ára.

Az elkövetkező hetekben a fuvarozócégek összehangolt leállására és sztrájkokra lehet számítani, különösen Dél-Olaszországban és a nagy kikötővárosokban.