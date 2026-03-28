Üzemanyaghiány alakult ki egyes olasz régiókban a pánikszerű felvásárlás miatt

A jelentős árkülönbségek miatt az autósok ott tankoltak, ahol olcsóbb volt az üzemanyag, így voltak olyan olaszországi kutak, ahol átmenetileg elfogyott a benzin és a dízel. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a világpaci ár emelkedése miatt a múlt héten bevezetett árcsökkentésekből mára már semmi sem érzékelhető.

Jánosi Dalma
2026. 03. 28. 10:26
Az autósok megrohanták azokat a töltőállomásokat, ahol a legolcsóbb volt az üzemanyag Forrás: AFP
Több olaszországi településen, például Como környékén „az üzemanyagok elfogytak” táblák jelentek meg a benzinkutakon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy országos készlethiány lenne. Az olasz kormány a múlt héten jövedékiadó-csökkentést vezetett be, de ez nem minden kútnál jelent meg egyszerre vagy ugyanúgy. Az autósok megrohanták azokat a töltőállomásokat, ahol a legolcsóbb volt az üzemanyag, így ezeknél merültek ki átmenetileg a készletek. A valódi problémát az jelenti, hogy az egy hete életbe léptetett adócsökkentés hatása mára eltűnt. 

Továbbra is nagyon magasak az üzemanyagárak Olaszországban Fotó: AFP

A kutakon ugyanannyiba kerülnek az üzemanyagok, mint a kedvezmény bevezetése előtti időkben, mert a kőolaj világpiaci árának emelkedése semlegesítette az adócsökkentés hatását. A forgalmazók pedig kénytelenek voltak érvényesíteni ezeket a magasabb beszerzési árakat. 

Az autósok csalódottak, mert az állami segítség ellenére nem csökkent tartósan az üzemanyagok ára. 

Az elkövetkező hetekben a fuvarozócégek összehangolt leállására és sztrájkokra lehet számítani, különösen Dél-Olaszországban és a nagy kikötővárosokban.

A kormány további beavatkozását sürgetik az olasz fuvarozók a továbbra is rekordmagas üzemanyagárak miatt. A korábbi árengedmények elégtelennek bizonyulnak, a szállítmányozási szektort a leállás fenyegeti. Ennek azonban komoly következményei lennének az ellátás szempontjából is. 

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kénytelen sürgősen felülvizsgálni stratégiáját, mivel a korábbi adócsökkentések elégtelennek bizonyultak. 

Csődközelben az olaszországi fuvarozócégek

Miközben a politika a megoldást keresi, addig a szállítási szektor, különösen Umbriában és Toscanában, már a puszta túlélésért küzd a súlyos likviditási válság miatt. 

Egyre több fuvarozócég sodródik a csőd szélére, hiszen a drasztikusan megugrott üzemanyagköltségeket képtelenek ilyen rövid idő alatt áthárítani a megrendelőikre. 

Az érdekképviseletek jelzése szerint a vállalkozások készpénztartalékai elfogytak, ami már a napi áruszállítást veszélyezteti, írja az La Nazione olasz lap. Az ágazat képviselői ezért azonnali adójóváírást és a járulékfizetési kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését követelik a döntéshozóktól. Éles kritikával illetik továbbá a lassú állami bürokráciát is, amely hátráltatja a már korábban beígért támogatásokat. Amennyiben nem történik gyors és rendkívüli beavatkozás, a szakértők szerint Olaszország logisztikai hálózata és az alapvető lakossági ellátás is megbénulhat.

A helyzet rendkívül feszült a mezőgazdasági és a halászati szektorban is

A nagy olasz szakszervezetek azonnali kormányzati beavatkozást követelnek. Velencében és Chioggiában a kikötőkben a munkások készen állnak a teljes leállásra, a legtöbbjük csak heti néhány alkalommal hajózik ki, hogy csökkentse a veszteséget. Az üzemanyag az egyik legnagyobb költségtétel a halászatban. 

A gázolaj árának megugrása miatt a halászhajók kifutása a tengerre már alig vagy egyáltalán nem térül meg. 

Dilemmát jelent az is, hogy a megnövekedett költségeket a halászok nem tudják vagy nem akarják a fogyasztókra hárítani. Attól tartanak, hogy a túl magas árak miatt elveszíthetik a vásárlóikat.

Borítókép: Üzemanyagárak Olaszországban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

idezojelekeurostat

