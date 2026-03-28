Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

orbán viktormagyarországshelltisza pártVálasztás 2026

Ezer forintba kerülne a benzin.

2026. 03. 28. 11:09
Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban. 

A kormányfő azt mondta, ezt tennék, ha hagynánk.

– De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette, ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. – De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk – közölte.

Hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra. A Fidesz a biztos választás

– fogalmazott Orbán Viktor.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
