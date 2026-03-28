Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban.

A kormányfő azt mondta, ezt tennék, ha hagynánk.

– De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne – mutatott rá a miniszterelnök. Hozzátette, ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. – De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk – közölte.

Hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra. A Fidesz a biztos választás

– fogalmazott Orbán Viktor.